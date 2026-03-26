Tuyên Quang kiến tạo hệ sản phẩm du lịch từ bản sắc văn hóa và tài nguyên bản địa

Sau hợp nhất, tỉnh Tuyên Quang không chỉ mở rộng địa giới hành chính, mà quan trọng hơn là mở ra một không gian phát triển du lịch hoàn toàn mới, đa dạng và có chiều sâu. Từ miền sinh thái Na Hang – Lâm Bình đến cao nguyên đá hùng vĩ; từ những cánh rừng nguyên sinh đến các bản làng nơi địa đầu Tổ quốc, Tuyên Quang đang từng bước kiến tạo hệ sản phẩm du lịch thống nhất, lấy tài nguyên bản địa và bản sắc văn hóa làm nền tảng, hướng tới phát triển bền vững và gia tăng giá trị trải nghiệm cho du khách.

Hoa lê ở xã Hồng Thái nở rộ từ giữa tháng 2 đến đầu tháng 3 hằng năm, đánh thức mùa du lịch sinh thái nơi miền sơn cước.

Điểm khác biệt trong cách làm du lịch của Tuyên Quang nằm ở tư duy: Không coi thiên nhiên là “điểm đến độc lập”, mà là bức nền gắn kết các trải nghiệm. Trên bức nền ấy, bản sắc văn hóa chính là yếu tố tạo nên chiều sâu, giúp hệ sản phẩm du lịch có hồn, có câu chuyện và có sức lan tỏa dài lâu.

Không gian văn hóa Tuyên Quang được nuôi dưỡng từ lễ hội truyền thống, nghi lễ tín ngưỡng, làn điệu dân ca, nghề thủ công… không chỉ được gìn giữ như những “hiện vật” di sản, mà tiếp tục được trao truyền sống động trong đời sống thường nhật của cộng đồng. Bởi vậy, du lịch cộng đồng nơi đây không mang màu sắc trình diễn, mà mở ra hành trình trải nghiệm chân thực, nơi du khách cùng ăn, cùng ở, cùng cảm nhận và hòa nhịp với nét văn hóa, sinh hoạt bản địa.

Song hành với đó, hệ thống di tích lịch sử - văn hóa, nổi bật là Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào, được xác định là trụ cột trong các sản phẩm du lịch lịch sử và giáo dục truyền thống. Đến Tân Trào, du khách không chỉ dừng lại ở việc tham quan, mà còn được lắng nghe, cảm nhận và kết nối với những câu chuyện lịch sử gắn liền với vận mệnh dân tộc.

Chia sẻ về định hướng phát triển du lịch gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc, ông Trần Đức Chung, Chủ tịch UBND xã Lũng Cú khẳng định: “Phát triển du lịch không đơn thuần là tạo thêm điểm đến, mà quan trọng hơn là khơi dậy nhận thức và niềm tự hào văn hóa trong mỗi người dân. Khi cộng đồng hiểu rõ giá trị của chính mình và chủ động gìn giữ, du lịch mới có thể phát triển bền vững.”

Thực tế cho thấy, chính sự tham gia chủ động của cộng đồng đã tạo nên sức sống cho du lịch Tuyên Quang. Người dân không chỉ là “người phục vụ”, mà là chủ thể kể chuyện, gìn giữ không gian văn hóa và đồng hành cùng du khách trong hành trình trải nghiệm. Chị Lê Thảo, du khách đến từ Hà Nội, chia sẻ: “Ở Tuyên Quang, tôi không có cảm giác đi tham quan đơn thuần. Mọi thứ rất gần gũi, từ thiên nhiên, di tích đến cách người dân kể chuyện, truyền cảm hứng khám phá di tích, thiên nhiên; cảm giác như đang sống trong không gian của vùng đất, chứ không phải đứng ngoài để ngắm nhìn”.

Du khách check-in tại Làng văn hóa du lịch Lũng Cẩm

Theo bà Vương Ngọc Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang, năm 2025, du lịch Tuyên Quang tiếp tục ghi dấu ấn tăng trưởng ấn tượng, đón trên 3,56 triệu lượt khách, trong đó 485.020 lượt khách quốc tế; tổng chi tiêu du lịch đạt 9.639,7 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra. Những kết quả nổi bật này khẳng định rõ chủ trương đúng đắn của tỉnh trong phát triển du lịch theo hướng bền vững, lấy tài nguyên bản địa làm nền tảng, lấy cộng đồng làm trung tâm và xây dựng hệ sản phẩm du lịch đồng bộ, liên kết chặt chẽ.

Không chỉ dừng lại ở các chỉ số về lượng khách và doanh thu, du lịch Tuyên Quang ngày càng khẳng định vị thế và thương hiệu trên bản đồ du lịch khu vực và quốc tế. Việc Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn được vinh danh là “Điểm đến Văn hóa hàng đầu châu Á 2025” và “Điểm đến Văn hóa hàng đầu thế giới 2025”; thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú được UN Tourism công nhận là “Làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2025” là minh chứng sinh động cho hiệu quả của định hướng phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn di sản, gìn giữ bản sắc văn hóa các dân tộc. Đây cũng là cơ sở quan trọng để Tuyên Quang tiếp tục củng cố niềm tin, tạo động lực và lan tỏa quyết tâm chính trị trong triển khai các mục tiêu phát triển du lịch giai đoạn tiếp theo.

Năm 2026, Tuyên Quang đặt mục tiêu đón khoảng 4,1 triệu lượt khách du lịch, tiếp tục khẳng định du lịch là ngành kinh tế quan trọng, phát triển theo hướng xanh, bền vững và giàu bản sắc. Trên nền tảng những kết quả đã đạt được, tỉnh tập trung chuyển mạnh từ tăng trưởng về lượng sang nâng cao chất lượng trải nghiệm, coi đây là yếu tố then chốt để gia tăng giá trị và nâng cao sức cạnh tranh của điểm đến.

Đồng thời, ưu tiên hoàn thiện hạ tầng tại các khu, điểm du lịch trọng điểm; đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác quảng bá, xúc tiến và quản lý nhà nước về du lịch; từng bước hình thành hệ sinh thái du lịch thông minh, đồng bộ, thuận tiện và thân thiện với du khách. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, đặc biệt là nâng cao kỹ năng cho lực lượng làm du lịch cộng đồng, dịch vụ và hướng dẫn viên, tiếp tục được chú trọng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường và xu hướng phát triển du lịch hiện đại.

Cùng với đó, tỉnh tăng cường liên kết vùng, mở rộng không gian du lịch, kéo dài thời gian lưu trú của du khách, gắn phát triển du lịch với bảo tồn di sản, gìn giữ môi trường sinh thái và nâng cao đời sống người dân...