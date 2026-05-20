260 phần quà yêu thương tới học sinh và người dân Ia Lốp, Đắk Lắk

Ia Lốp là xã vùng biên còn nhiều khó khăn của tỉnh Đắk Lắk, nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào dân tộc thiểu số. Điều kiện sinh hoạt và học tập của nhiều em nhỏ nơi đây vẫn còn thiếu thốn. Chính vì vậy, “Chia sẻ yêu thương 2026” không chỉ mang đến những phần quà thiết thực mà còn gửi gắm sự sẻ chia, động viên và tiếp thêm niềm tin cho các em học sinh cũng như bà con địa phương.

Dù thời tiết Tây Nguyên trong buổi sáng diễn ra chương trình có những cơn mưa bất chợt, nhưng không khí tại trường vẫn vô cùng sôi động và náo nhiệt. Từ rất sớm, hàng trăm em học sinh đã có mặt với ánh mắt háo hức chờ đón chương trình. Những tiếng cười, những cái vẫy tay ngại ngùng nhanh chóng hòa cùng không khí rộn ràng của ngày hội đặc biệt.

Đại diện đoàn thiện nguyện và địa phương trao phần quà cho các em học sinh thuộc Trường Tiểu học Nguyễn Trãi và Trường Tiểu học Cầm Bá Thước

Trong khuôn khổ chương trình, Duy Tân đã trao tặng 250 phần quà cho học sinh tại Trường Tiểu học Nguyễn Trãi và Trường Tiểu học Cầm Bá Thước, cùng nhiều học bổng và vật dụng thiết thực như bình nước, tủ/hộp đựng dụng cụ học tập, bánh kẹo thực phẩm… Các phần quà được trao tận tay các em như một lời động viên để tiếp tục nỗ lực học tập và nuôi dưỡng ước mơ đến trường.

Một trong những hoạt động nhận được nhiều sự quan tâm là công trình “Tủ sách cho em”. Những cuốn sách và dụng cụ học tập được chính nhân viên Duy Tân chung tay đóng góp nhằm mang đến thêm nguồn tri thức mới cho các em học sinh vùng sâu, vùng xa.

Bên cạnh đó, chương trình còn tổ chức nhiều gian hàng trò chơi như thảy vòng, ném bóng vào rổ, thổi bóng… thu hút đông đảo học sinh tham gia. Tiếng reo hò cổ vũ, những nụ cười hồn nhiên cùng các phần quà nhỏ đã tạo nên bầu không khí vui tươi, gắn kết và đầy cảm xúc.

Các em tham gia trò chơi và nhận nhiều quà tặng từ chương trình

Em Hà Đăk Cường, học sinh Trường TH Cầm Bá Thước chia sẻ: “Con rất vui khi được nhận quà, học bổng và tham gia các trò chơi hôm nay. Con sẽ cố gắng học giỏi hơn để không phụ lòng thầy cô và các cô chú.”

Đặc biệt, những bữa ăn ấm áp cuối chương trình cũng để lại nhiều cảm xúc đối với các em nhỏ. Hình ảnh các em quây quần bên nhau, vừa ăn vừa ríu rít trò chuyện đã trở thành một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của hành trình lần này.

Các em cùng nhau thưởng thức bữa ăn ấm áp cuối chương trình

Không chỉ hướng đến trẻ em, đoàn còn đến thăm hỏi và trao quà cho 10 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Phần quà bao gồm hiện kim hỗ trợ cùng nhiều sản phẩm gia dụng thiết thực như tủ, bình đá, bình giữ nhiệt và vật dụng phục vụ làm nông nương rẫy như thùng, sóng, cần xé… Bên cạnh đó là những phần quà đến từ Công ty Cổ phần Thực phẩm Dân Ôn mang theo sự sẻ chia, động viên tinh thần dành cho bà con vùng biên.

Đoàn thăm bà Bùi Thị Mười (thôn Thạnh Phú)

Gia đình anh Vi Văn Phúc tại thôn Dự, một trong những hộ dân được hỗ trợ trong chương trình, chia sẻ: “Gia đình rất xúc động khi được đoàn đến thăm và tặng quà. Những món quà này thật sự rất thiết thực và là nguồn động viên lớn đối với gia đình làm nông như chúng tôi.”

Với tổng giá trị tài trợ gần 168 triệu đồng, “Chia sẻ yêu thương 2026” tại Ia Lốp không chỉ mang đến những phần quà thiết thực mà còn góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, kết nối giữa doanh nghiệp, cộng đồng và các đối tác đồng hành. Thông qua đó, Duy Tân kỳ vọng sẽ tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng trong nhiều hoạt động ý nghĩa hơn nữa, góp phần tiếp thêm động lực và hy vọng cho trẻ em vùng sâu, vùng xa trên hành trình học tập và phát triển tương lai.

Đoàn thăm gia đình anh Vi Văn Phúc (thôn Dự)

Đại diện chính quyền địa phương đánh giá cao ý nghĩa thiết thực của chương trình đối với học sinh và các hộ gia đình khó khăn tại địa phương. Ông Nguyễn Thanh Tuấn – Bí thư Đảng ủy xã Ia Lốp chia sẻ: “Sự đồng hành của các đơn vị tài trợ không chỉ hỗ trợ vật chất mà còn mang giá trị tinh thần lớn, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng đến với người dân vùng biên.”

Suốt 3 năm qua, hành trình “Chia sẻ yêu thương” của Duy Tân đã đi qua nhiều tỉnh thành trên cả nước với 8 chuyến đi tại 6 địa phương, trao hơn 2.000 phần quà cùng nhiều học bổng và hoạt động hỗ trợ ý nghĩa dành cho trẻ em và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Không chỉ là một chương trình thiện nguyện, “Chia sẻ yêu thương” dần trở thành hành trình kết nối bền vững giữa doanh nghiệp, cộng đồng và các đối tác để cùng lan tỏa những giá trị nhân văn đến nhiều vùng đất trên khắp Việt Nam.