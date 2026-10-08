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Công ty Điện lực Huế hoàn thành, bàn giao 5 nhà tình nghĩa trong năm 2026

Thứ Năm, 20:53, 08/10/2026
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VOV.VN - Công ty Điện lực Huế phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình ông Hồ Văn Di, trú tại thôn Cân Tôm, xã A Lưới 5, thành phố Huế. Đây là căn nhà thứ 5 được hoàn thành, đánh dấu việc HPC hoàn thành toàn bộ chương trình hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa trong năm 2026.

Thực hiện công tác an sinh xã hội năm 2026, Công ty Điện lực Huế (HPC) đã phối hợp với chính quyền địa phương khảo sát, lựa chọn và hỗ trợ xây dựng 5 căn nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở trên địa bàn thành phố Huế. Đến nay, cả 5 căn nhà đã hoàn thành và được bàn giao đúng tiến độ, góp phần giúp các gia đình ổn định cuộc sống, đặc biệt trước mùa mưa bão.

Trong năm 2026, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã phân bổ 350 triệu đồng cho Công ty Điện lực Huế để hỗ trợ xây dựng 5 căn nhà với mức hỗ trợ 70 triệu đồng/căn. Gia đình được lựa chọn là các hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách, hộ hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, công việc không ổn định, cuộc sống còn nhiều bấp bênh và có nhu cầu cấp thiết về nhà ở.

cong ty Dien luc hue hoan thanh, ban giao 5 nha tinh nghia trong nam 2026 hinh anh 1
Đại diện hộ gia đình gửi lời cảm ơn đến Tổng công ty Điện lực miền Trung, Công ty Điện lực Huế và các Điện lực tại địa bàn có hộ nghèo được hỗ trợ

Ngay từ đầu năm, Công ty Điện lực Huế đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, UBND các phường, xã và chính quyền địa phương tổ chức khảo sát thực tế, đánh giá hoàn cảnh và hiện trạng nhà ở của các hộ dân.

Qua đó, thống nhất hỗ trợ 5 hộ gồm: bà Lê Thị Lương, Tổ dân phố Khe Trăn, phường Phong Điền; ông Nguyễn Văn Lúc, thôn 4, xã Bình Điền; ông Hồ Văn Ben, thôn 3, xã Long Quảng, Nam Đông; ông Đinh Văn Đá, Tổ dân phố Lại Lộc, phường Dương Nỗ và ông Hồ Văn Di, thôn Cân Tôm, xã A Lưới 5.

Các gia đình được hỗ trợ đều hoàn cảnh khó khăn, trong đó một số gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo, thu nhập không ổn định; một số gia đình có thành viên khuyết tật, cuộc sống khó khăn.

Trước khi được hỗ trợ, phần lớn nhà ở của các hộ đều tạm bợ, xuống cấp, không bảo đảm an toàn, một số nằm tại khu vực thấp trũng, thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lũ và thiên tai.

Sau quá trình triển khai thi công, Công ty Điện lực Huế lần lượt tổ chức khánh thành, bàn giao 4 căn nhà trong các tháng 5, 6, 7 và 8/2026. Đến ngày đầu tháng 10, căn nhà thứ 5 của gia đình ông Hồ Văn Di được hoàn thành và bàn giao, bảo đảm tiến độ đề ra và kịp thời trước mùa mưa bão.

cong ty Dien luc hue hoan thanh, ban giao 5 nha tinh nghia trong nam 2026 hinh anh 2
Công ty Điện lực Huế khánh thành, bàn giao 5 căn nhà tình nghĩa và quà tặng mỗi gia đình 1 chiếc quạt máy hoặc 1 bếp ga mừng ngày khánh thành nhà mới

Đại diện chính quyền địa phương và các hộ gia đình được hỗ trợ  bày tỏ sự cảm ơn đối với EVNCPC, Công ty Điện lực Huế và các đơn vị Điện lực trên địa bàn đã quan tâm, đồng hành với người dân khó khăn. Đây là hoạt động thiết thực, góp phần cùng chính quyền địa phương chăm lo đời sống nhân dân, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm vì cộng đồng của ngành Điện miền Trung.

         

PV/VOV-miền Trung
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