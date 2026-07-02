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Công ty Thủy điện Sông Tranh hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho 2 hộ nghèo

Thứ Năm, 18:18, 02/07/2026
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VOV.VN - Sáng 2/7, Công ty Thủy điện Sông Tranh (thuộc Tổng công ty Phát điện 1) phối hợp UBND xã Trà Tân (TP Đà Nẵng) hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa cho 2 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Thiết thực triển khai công tác an sinh xã hội năm 2026 và chào mừng kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Công ty Thủy điện Sông Tranh (1/7/2011 – 1/7/2026), sáng 2/7, Công ty Thủy điện Sông Tranh (thuộc Tổng công ty Phát điện 1) phối hợp UBND xã Trà Tân (TP Đà Nẵng) hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa cho 2 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Tại chương trình, ông Vũ Đức Toàn – Giám đốc Công ty Thủy điện Sông Tranh trao tổng số tiền hỗ trợ 180 triệu đồng để xây dựng 2 ngôi nhà tình nghĩa cho 2 hộ nghèo trên địa bàn xã Trà Tân, gồm: hộ bà Vương Thị Hòa (1982, trú thôn Thăng Phương) và hộ ông Bùi Công Hồng (1996, trú thôn Nước Oa). Mỗi hộ được hỗ trợ 90 triệu đồng.

cong ty thuy dien song tranh ho tro xay dung nha tinh nghia cho 2 ho ngheo hinh anh 1
Lãnh đạo Công ty Thủy điện Sông Tranh và UBND xã Trà Tân trò chuyện, động viên gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Nguồn kinh phí hỗ trợ từ Công ty sẽ được UBND xã Trà Tân phối hợp cùng các hộ gia đình và nguồn đối ứng để triển khai xây dựng nhà ở, góp phần giúp các hộ dân từng bước ổn định nơi ở, cải thiện điều kiện sinh hoạt và vươn lên trong cuộc sống.

Đại diện lãnh đạo UBND xã Trà Tân cho biết, đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của doanh nghiệp đối với các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Sự hỗ trợ kịp thời này không chỉ giúp người dân có thêm điều kiện xây dựng nhà ở ổn định mà còn tiếp thêm động lực để các hộ gia đình vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo bền vững.

cong ty thuy dien song tranh ho tro xay dung nha tinh nghia cho 2 ho ngheo hinh anh 2
Lãnh đạo Công ty Thủy điện Sông Tranh trao biểu trưng hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa cho 2 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Trong nhiều năm qua, bên cạnh nhiệm vụ bảo đảm vận hành an toàn, ổn định các tổ máy, cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, Công ty Thủy điện Sông Tranh luôn quan tâm thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội tại các địa phương khu vực Nhà máy đóng chân. Các hoạt động hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, hỗ trợ người dân vùng khó khăn, chăm lo đời sống cộng đồng đã trở thành hoạt động thường niên, thể hiện trách nhiệm và tinh thần đồng hành cùng địa phương của đơn vị.

Chương trình hỗ trợ xây dựng 2 nhà tình nghĩa lần này tiếp tục lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc, góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó giữa doanh nghiệp với chính quyền và nhân dân địa phương, cùng chung tay xây dựng cộng đồng ngày càng phát triển, nghĩa tình và bền vững.

CTV An An/VOV.VN
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