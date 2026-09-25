Nâng cao sức khỏe học đường và phát triển toàn diện cho học sinh, sinh viên

Thỏa thuận thiết lập khuôn khổ hợp tác trong giai đoạn mới, hướng tới nâng cao hiệu quả công tác truyền thông, giáo dục, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe học sinh, sinh viên; đồng thời góp phần thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ trọng tâm của ngành Giáo dục về sức khỏe học đường, giáo dục môi trường và phát triển toàn diện cho học sinh, sinh viên. Chương trình được triển khai trên cơ sở huy động nguồn lực xã hội, thúc đẩy hợp tác công tư, gắn kết chặt chẽ với Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2026 - 2035 tại Quyết định số 973/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch triển khai tại Quyết định số 1991/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, qua đó tạo thêm nguồn lực cho các hoạt động giáo dục, chăm sóc sức khỏe và xây dựng môi trường học tập lành mạnh.

Từ giáo dục nước sạch đến chăm sóc sức khỏe học đường

Một trong những nội dung trọng tâm của hợp tác giai đoạn mới là tiếp tục triển khai “MIZUIKU – Em yêu nước sạch” - chương trình được Tập đoàn Suntory khởi xướng tại Nhật Bản từ năm 2004 và triển khai tại Việt Nam từ năm 2015; đồng thời mở ra định hướng hợp tác mới nhằm xây dựng các chương trình giáo dục thể chất, nâng cao toàn diện sức khỏe học đường tại Việt Nam.

Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác triển khai “Chương trình truyền thông và giáo dục nâng cao nhận thức về nước sạch, bảo vệ môi trường và nâng cao sức khỏe cho học sinh, sinh viên” giữa Bộ GD&ĐT và Suntory PepsiCo Việt Nam giai đoạn 2026 – 2029

Dựa trên phương pháp giáo dục chủ động từ Nhật Bản và được điều chỉnh phù hợp với bối cảnh Việt Nam, MIZUIKU lấy học sinh làm trung tâm, kết hợp giáo dục trong và ngoài lớp học với hoạt động trải nghiệm, đồng thời tập huấn giáo viên để tăng cường khả năng truyền đạt và lan tỏa kiến thức về bảo vệ nguồn nước.

Theo bà Nguyễn Thị Hải Vân, Phó Tổng Giám đốc Đối ngoại, Truyền thông và Phát triển bền vững, Suntory PepsiCo Việt Nam, MIZUIKU là chương trình không chỉ đóng góp thiết thực cho chương trình dạy và học về thiên nhiên, môi trường của học sinh tiểu học trong nhiều khía cạnh, mà còn trực tiếp mang nước sạch tới các điểm trường khó khăn ở vùng sâu, vùng xa; từng bước vun đắp ý thức bảo tồn nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá, góp phần bảo vệ sức khỏe, bảo vệ môi trường cho các thế hệ tương lai.

Sau hơn một thập kỷ triển khai tại Việt Nam, chương trình đã tiếp cận hơn 1 triệu học sinh, 21.000 giáo viên và 41.000 lớp học tại 34 tỉnh, thành phố, đồng thời hỗ trợ 214 công trình nước sạch và vệ sinh, góp phần cải thiện điều kiện sống cho khoảng 6 triệu người.

Riêng trong giai đoạn hợp tác đầu tiên giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Suntory PepsiCo Việt Nam (2023 - 2025), chương trình đã tập huấn khoảng 10.000 giáo viên, tiếp cận hơn 712.000 học sinh và hỗ trợ 55 công trình nước sạch, vệ sinh tại các địa phương. Tài liệu hướng dẫn tổ chức dạy và học về tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước đối với cấp tiểu học đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt để hướng dẫn các thầy cô giáo tiểu học sử dụng trong các hoạt động giáo dục và hoạt động trải nghiệm về tiết kiệm, bảo vệ nguồn nước, tạo nền tảng cho việc tiếp tục mở rộng chương trình trong các cơ sở giáo dục tiểu học.

Những kết quả này là cơ sở để chương trình bước vào giai đoạn hợp tác mới với phạm vi rộng hơn. Theo kế hoạch, các hoạt động về tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước, nước sạch, vệ sinh trường học và bảo vệ môi trường sẽ hướng tới khoảng 1,8 triệu học sinh tiểu học. Chương trình dự kiến hỗ trợ khoảng 50 hệ thống lọc nước và cải thiện điều kiện vệ sinh tại các khu vực còn khó khăn, tạo điều kiện để học sinh có thêm cơ hội tiếp cận nguồn nước sạch và vệ sinh môi trường.

Ông Hoàng Đức Minh, Vụ trưởng Vụ Học sinh, Sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại lễ ký kết

Từ góc độ cơ quan quản lý, ông Hoàng Đức Minh, Vụ trưởng Vụ Học sinh, Sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo, đánh giá cao sự tham gia của Suntory PepsiCo Việt Nam trong việc huy động nguồn lực xã hội cho giáo dục.

Theo ông Minh, kết quả hợp tác thời gian qua là minh chứng cho hiệu quả của mô hình hợp tác công tư trong việc mang lại giá trị cho học sinh, giáo viên và nhà trường. Chúng tôi kỳ vọng giai đoạn hợp tác mới sẽ tiếp tục đồng hành cùng các ưu tiên của ngành Giáo dục về sức khỏe học đường, giáo dục thể chất, giáo dục môi trường và phát triển toàn diện người học; đồng thời đổi mới nội dung, phương pháp để chương trình ngày càng phù hợp với nhu cầu thực tế của học sinh, sinh viên.

Mở rộng giáo dục thể chất, thúc đẩy lối sống lành mạnh

Không chỉ tập trung vào nước sạch và môi trường, chương trình hợp tác giai đoạn 2026 - 2029 mở rộng sang các hoạt động trải nghiệm thiên nhiên, giáo dục thể chất, thể thao và hình thành lối sống lành mạnh.

Các hoạt động được định hướng tăng cơ hội học tập thông qua trải nghiệm, giúp học sinh vận dụng kiến thức vào thực tế, đồng thời hình thành những thói quen tích cực trong chăm sóc sức khỏe và trách nhiệm với môi trường, cộng đồng.

Trong lĩnh vực giáo dục thể chất, chương trình dự kiến hỗ trợ các hoạt động thể thao, khuyến khích học sinh, sinh viên tăng cường vận động; đồng thời hỗ trợ nâng cấp, bổ sung trang thiết bị và cơ sở vật chất phục vụ hoạt động thể chất tại khoảng 5 - 10 trường đại học mỗi năm.

Bà Nguyễn Thị Hải Vân, cho biết Suntory PepsiCo Việt Nam rất vinh hạnh được phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, xây dựng các giải pháp thúc đẩy giáo dục thể chất và phong trào thể thao học đường. Chúng tôi mong muốn cổ vũ một lối sống năng động, tích cực cho thế hệ trẻ thông qua việc:

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của rèn luyện thể chất thường xuyên;

- Phổ biến kiến thức khoa học về dinh dưỡng vận động, nguyên tắc bù nước và bù điện giải đúng cách khi học tập, vui chơi thể thao;

- Từng bước hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị phù hợp phục vụ hoạt động rèn luyện thể lực của học sinh, sinh viên.

Là một doanh nghiệp có vốn đầu tư và thừa hưởng công nghệ, văn hóa Nhật Bản và kinh nghiệm toàn cầu của Hoa Kỳ, gắn bó với đất nước và con người Việt Nam hơn ba thập kỷ qua với triết lý "Phát triển vì những điều tốt đẹp" (Growing for Good), Suntory PepsiCo Việt Nam luôn tin rằng phát triển bền vững không chỉ nằm ở những gì doanh nghiệp làm cho ngày hôm nay, mà còn ở những giá trị chúng ta cùng tạo dựng cho thế hệ tương lai.

Bên cạnh MIZUIKU, Suntory PepsiCo Việt Nam triển khai các sáng kiến hướng đến bảo vệ nguồn nước và môi trường, trong đó có “Water of Life”, được triển khai từ năm 2024 với sự hợp tác công-tư cùng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhằm góp phần bảo tồn nguồn nước, tăng cường khả năng hấp thụ carbon và đóng góp vào mục tiêu Net Zero vào năm 2050.

Hướng tới thế hệ trẻ khỏe mạnh và có trách nhiệm

Việc mở rộng nội dung hợp tác cho thấy chương trình giai đoạn 2026 - 2029 được định hướng không chỉ ở việc nâng cao nhận thức về nước sạch, mà còn hướng tới các vấn đề rộng hơn của sức khỏe học đường và phát triển toàn diện người học.

Với cơ quan quản lý, trọng tâm là gắn các nguồn lực xã hội với những ưu tiên của ngành Giáo dục; trong khi phía doanh nghiệp nhấn mạnh việc tiếp tục huy động chuyên môn, nguồn lực và kinh nghiệm để triển khai các sáng kiến có tác động lâu dài.

Thông qua hợp tác giai đoạn 2026 - 2029, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam tiếp tục phát huy thế mạnh và nguồn lực của mỗi bên, mở rộng cơ hội học tập và trải nghiệm cho học sinh, sinh viên, đồng thời góp phần xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, phát triển toàn diện và hướng tới những giá trị bền vững cho cộng đồng.