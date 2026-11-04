Vietnam Airlines bắt tay Airbus, FPT đưa AI vào khai thác hàng không

Ứng dụng AI tối ưu khai thác và bảo dưỡng tàu bay

Trong khuôn khổ Diễn đàn Hàng không Vũ trụ Việt Nam (VAF) tại Hà Nội, Vietnam Airlines, Tập đoàn FPT và Skywise - đơn vị cung cấp dịch vụ số của Airbus - đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực hàng không. Thỏa thuận hướng tới tăng cường hợp tác công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả vận hành và chất lượng dịch vụ.

Đại diện Vietnam Airlines, FPT và Skywise trao biên bản ghi nhớ về Chương trình hợp tác ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong ngành hàng không.

Theo thỏa thuận, ba bên sẽ kết hợp kinh nghiệm khai thác và nguồn dữ liệu của Vietnam Airlines, thông tin từ nền tảng Skywise của Airbus cùng năng lực công nghệ, tích hợp hệ thống và phát triển AI của FPT. Trên cơ sở đó, các bên nghiên cứu những ứng dụng hỗ trợ phân tích dữ liệu, nâng cao chất lượng ra quyết định và tối ưu hoạt động khai thác hàng không.

Trong giai đoạn đầu, chương trình tập trung vào ba lĩnh vực trọng tâm gồm nâng cao độ tin cậy của đội tàu bay, hỗ trợ công tác kỹ thuật - bảo dưỡng và xử lý các tình huống gián đoạn khai thác. Đây là những hoạt động có ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng duy trì lịch bay, hiệu quả sử dụng đội tàu bay và chất lượng phục vụ hành khách.

Cụ thể, các bên sẽ nghiên cứu khả năng kết hợp dữ liệu kỹ thuật từ nền tảng Skywise với kế hoạch bảo dưỡng, tình trạng sẵn sàng của phụ tùng và lịch khai thác. Việc phân tích, tổng hợp các nguồn thông tin được kỳ vọng giúp cải thiện khả năng dự báo, hỗ trợ lập kế hoạch bảo dưỡng và nâng cao mức độ sẵn sàng khai thác của tàu bay.

Đối với các tình huống gián đoạn khai thác, AI được nghiên cứu để hỗ trợ đánh giá các phương án điều chỉnh và khôi phục hoạt động dựa trên dữ liệu liên quan. Qua đó, Vietnam Airlines hướng tới rút ngắn thời gian xử lý sự cố, hạn chế ảnh hưởng dây chuyền đến lịch bay và giảm thiểu bất tiện cho hành khách.

Để triển khai chương trình, ba bên dự kiến tổ chức các hội thảo chuyên đề nhằm thống nhất mục tiêu, yêu cầu dữ liệu và tiêu chí đánh giá hiệu quả. Những trường hợp ứng dụng AI có tính khả thi và giá trị thực tiễn sẽ được xác định để tiếp tục nghiên cứu, đánh giá và lựa chọn thứ tự ưu tiên.

Vietnam Airlines đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong khai thác hàng không.

Kết quả nghiên cứu là cơ sở để các bên xem xét phát triển các công cụ, phần mềm hỗ trợ quản lý, phân tích dữ liệu và ra quyết định trong những giai đoạn tiếp theo.

Một trong những nguyên tắc quan trọng của chương trình hợp tác là bảo đảm quyền sở hữu và bảo mật dữ liệu. Theo thỏa thuận, dữ liệu khai thác thuộc quyền sở hữu của Vietnam Airlines; FPT và Skywise không được sử dụng dữ liệu này để huấn luyện các mô hình AI hoặc cung cấp cho bên thứ ba nếu chưa có sự chấp thuận của tất cả các bên.

Quy định này nhằm bảo đảm Vietnam Airlines duy trì quyền kiểm soát dữ liệu trong quá trình nghiên cứu, phát triển và đánh giá các ứng dụng công nghệ, đồng thời tạo cơ sở cho việc mở rộng hợp tác trong tương lai.

Ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines, cho biết chuyển đổi số và AI là những động lực quan trọng trong chiến lược phát triển dài hạn của hãng.

“Thông qua việc kết hợp kinh nghiệm khai thác của Vietnam Airlines với nền tảng Skywise của Airbus và năng lực AI của FPT, chúng tôi hướng tới nâng cao độ tin cậy của đội tàu bay, đẩy nhanh quá trình ra quyết định và cải thiện hiệu quả khai thác. Sự hợp tác này đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình chuyển đổi số, đồng thời khẳng định cam kết không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ và năng lực cạnh tranh, hướng tới mục tiêu trở thành hãng hàng không 5 sao vào năm 2030”, ông Nguyễn Chiến Thắng chia sẻ.

Bà Chu Thị Thanh Hà, Chủ tịch FPT Software, Tập đoàn FPT, nhận định AI đang mở ra những cơ hội mới, giúp ngành hàng không đổi mới phương thức vận hành và tạo thêm động lực tăng trưởng. Theo bà Hà, thông qua hợp tác với Airbus và Vietnam Airlines, FPT mong muốn phát huy năng lực AI và kỹ thuật để giải quyết những bài toán thực tiễn của ngành hàng không, đồng thời kết nối kinh nghiệm chuyên sâu của các đối tác toàn cầu với nguồn nhân lực công nghệ tại Việt Nam.

Ông Marc Lemeilleur, CEO Skywise, cho biết nền tảng Skywise phát huy giá trị thông qua hợp tác với các hãng hàng không và đối tác công nghệ chiến lược, nhằm khai thác dữ liệu giải quyết những bài toán thực tế trong vận hành.

Theo ông, Vietnam Airlines đóng góp kinh nghiệm và góc nhìn thực tiễn từ hoạt động khai thác hàng không, trong khi FPT đảm nhiệm năng lực kỹ thuật và tích hợp hệ thống để phát triển các giải pháp trên quy mô lớn. Sự kết hợp này được kỳ vọng giúp các bên nghiên cứu, triển khai những ứng dụng thực tế, nâng cao hiệu quả khai thác và cải thiện trải nghiệm hành khách.

Airbus mở rộng hợp tác đào tạo nhân lực hàng không vũ trụ

Bên cạnh hợp tác với Vietnam Airlines và FPT trong lĩnh vực hàng không số, Airbus còn ký Biên bản ghi nhớ với Đại học FPT về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực hàng không vũ trụ tại Việt Nam.

Hai thỏa thuận được ký kết tại Diễn đàn Hàng không Vũ trụ Việt Nam (VAF) ở Hà Nội. Airbus tham gia diễn đàn với vai trò đối tác chiến lược, trong năm kỷ niệm 40 năm tập đoàn hiện diện tại Việt Nam.

Ông Wouter van Wersch, Chủ tịch Airbus International và bà Hoàng Tri Mai, Tổng Giám đốc Airbus Việt Nam, Campuchia và Lào khẳng định cam kết gắn bó lâu dài với Việt Nam trong các lĩnh vực hàng không thương mại, quốc phòng, vũ trụ và sản xuất công nghiệp.

Theo nội dung hợp tác với Đại học FPT, chương trình kéo dài hai năm, hướng tới phát triển thế hệ nhân lực hàng không vũ trụ tiếp theo của Việt Nam.

Các hoạt động dự kiến bao gồm cơ hội thực tập tại Airbus, tham quan thực tế, tham gia các sự kiện chung của ngành, cùng những buổi giảng và hội thảo do chuyên gia Airbus trực tiếp hướng dẫn. Đại học FPT hiện có 5 cơ sở đào tạo trên cả nước.

Việc kết hợp giữa doanh nghiệp hàng không quốc tế và cơ sở đào tạo trong nước được kỳ vọng tạo thêm cơ hội tiếp cận kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn và môi trường làm việc chuyên nghiệp cho sinh viên, qua đó góp phần phát triển nguồn nhân lực phục vụ ngành hàng không vũ trụ.

Ông Wouter van Wersch, Chủ tịch Airbus International, cho rằng Việt Nam là một trong những nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng nhanh trên thế giới, với tiềm năng phát triển ngành công nghiệp hàng không vũ trụ.

Ông nhấn mạnh, nhân dịp kỷ niệm 40 năm Airbus hiện diện tại Việt Nam, việc ký kết hai Biên bản ghi nhớ thể hiện cam kết của tập đoàn trong việc tăng cường quan hệ hợp tác, góp phần phát triển năng lực, kiến thức chuyên môn và mở ra những cơ hội mới, tạo giá trị lâu dài cho Việt Nam qua nhiều thế hệ.

Hai thỏa thuận hợp tác cho thấy định hướng mở rộng hiện diện của Airbus tại Việt Nam không chỉ trong lĩnh vực công nghệ, khai thác hàng không mà còn ở đào tạo và phát triển nhân lực.

Đối với Vietnam Airlines, việc hợp tác với Airbus và FPT trong nghiên cứu ứng dụng AI là một trong những bước đi cụ thể hóa chiến lược chuyển đổi số, hướng tới mô hình hãng hàng không số. Việc ứng dụng dữ liệu và công nghệ vào quản trị, kỹ thuật, bảo dưỡng và điều hành khai thác được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực vận hành, chất lượng dịch vụ và khả năng cạnh tranh của hãng, hướng tới mục tiêu đạt tiêu chuẩn dịch vụ 5 sao vào năm 2030.