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Vietnam Airlines bay thẳng Hàng Châu, giá vé khứ hồi từ 7,25 triệu đồng

Thứ Hai, 16:30, 19/10/2026
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VOV.VN - Vietnam Airlines mở đường bay thẳng Hà Nội – Hàng Châu với giá vé khứ hồi từ 7,25 triệu đồng từ ngày 15/11/2026, khai thác 4 chuyến khứ hồi mỗi tuần, thời gian bay khoảng 3 giờ.

 

Các chuyến bay Hà Nội – Hàng Châu được khai thác vào thứ Hai, thứ Năm, thứ Sáu và Chủ Nhật hằng tuần bằng tàu bay Airbus A321, với thời gian bay khoảng 3 giờ.

vietnam airlines bay thang hang chau, gia ve khu hoi tu 7,25 trieu dong hinh anh 1
Máy bay của Vietnam Airlines.

Nhân dịp khai trương, Vietnam Airlines triển khai giá vé khứ hồi Hà Nội – Hàng Châu từ 7.250.000 đồng, đã bao gồm thuế, phí. Ưu đãi áp dụng cho vé xuất đến hết ngày 26/10/2026, khởi hành từ ngày 22/11/2026 đến 31/3/2027, ngoại trừ một số giai đoạn cao điểm. Hội viên Bông Sen Vàng có cơ hội nhận gấp đôi dặm thưởng khi mua vé đến hết ngày 15/1/2027.

Với việc bổ sung Hàng Châu, mạng bay thẳng giữa Việt Nam và Trung Quốc của Vietnam Airlines gồm 7 đường bay, kết nối 4 thành phố là Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu và Hàng Châu.

Ông Nguyễn Quang Trung, Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines cho biết: “Đường bay Hà Nội - Hàng Châu là bước đi tiếp theo trong chiến lược mở rộng mạng bay quốc tế của Vietnam Airlines. Trong bối cảnh thị trường còn nhiều thách thức, đặc biệt từ biến động giá nhiên liệu, việc đưa đường bay vào khai thác sớm hơn dự kiến, ngay trong Quý IV/2026, thể hiện sự chủ động và quyết tâm của Hãng trong việc mở rộng kết nối quốc tế, tạo động lực thúc đẩy giao thương, du lịch và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế đất nước”.

Hàng Châu là thủ phủ tỉnh Chiết Giang, nổi tiếng với cảnh quan Tây Hồ, trà Long Tỉnh và những giá trị văn hóa đặc trưng của vùng Giang Nam. Thành phố cũng là một trung tâm công nghệ, thương mại điện tử và đổi mới sáng tạo của Trung Quốc, nơi đặt trụ sở của nhiều doanh nghiệp lớn. Sự giao thoa giữa di sản văn hóa và nhịp sống hiện đại tạo nên sức hút của Hàng Châu đối với cả khách du lịch và khách công vụ.

Nằm trong vùng đồng bằng sông Dương Tử, Hàng Châu có vị trí thuận lợi để hành khách kết hợp khám phá các điểm đến khác ở miền Đông Trung Quốc, trong đó có Thượng Hải và những đô thị giàu giá trị văn hóa, lịch sử của vùng Giang Nam.

Từ đầu năm 2026, Vietnam Airlines tiếp tục mở rộng mạng bay quốc tế với các đường bay đến Amsterdam, Colombo, Phuket và Ahmedabad; đồng thời tăng tần suất trên một số đường bay đến Seoul, Tokyo, Osaka, Đài Bắc và Cao Hùng (Đài Loan, Trung Quốc), Singapore, Manila, Moscow, Melbourne và Sydney.

Việc mở rộng mạng bay đến các trung tâm kinh tế, du lịch quốc tế thể hiện định hướng chủ động hội nhập và mở rộng không gian hợp tác của Vietnam Airlines. Các đường bay trực tiếp góp phần thúc đẩy giao thương, thu hút khách quốc tế và tăng cường kết nối Việt Nam với những thị trường quan trọng trong khu vực và trên thế giới.

Phi Long/VOV.VN
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