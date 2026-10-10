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Vietnam Airlines ký hai thỏa thuận mới, thúc đẩy du lịch Việt Nam-Lào-Campuchia

Thứ Bảy, 16:14, 10/10/2026
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VOV.VN - Vietnam Airlines ký hai thỏa thuận với đối tác Lào và Campuchia, hướng tới phát triển tour liên quốc gia, thu hút khách quốc tế và mở rộng kết nối hàng không Đông Dương.

Theo đó, hai thỏa thuận được Vietnam Airlines ký với Hiệp hội Đại lý Du lịch Lào (LATA) và Công ty Đầu tư Sân bay Campuchia (CAIC), trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Lào và Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

vietnam airlines ky hai thoa thuan moi, thuc day du lich viet nam-lao-campuchia hinh anh 1
Ông Đinh Văn Tuấn, Phó tổng giám đốc Vietnam Airlines và ông Inthy Deuansavanh, Chủ tịch Hiệp hội đại lý du lịch Lào (LATA) trao biên bản ghi nhớ hợp tác.

 Trong 9 tháng năm 2026, Việt Nam đón gần 17,7 triệu lượt khách quốc tế, tăng hơn 14% so với cùng kỳ. Khoảng 14,7 triệu lượt khách đến bằng đường hàng không, chiếm hơn 83%. Trung Quốc và Hàn Quốc tiếp tục là hai thị trường nguồn lớn, bên cạnh khách từ Nhật Bản, Australia, Mỹ và châu Âu.

Từ lượng khách quốc tế đến Việt Nam, các doanh nghiệp hàng không và lữ hành có thêm dư địa khai thác những tour kết hợp nhiều điểm đến tại Đông Dương. Du khách có thể khám phá các đô thị, bãi biển, ẩm thực Việt Nam trước khi đến cố đô Luang Prabang của Lào hoặc quần thể Angkor tại Campuchia. Những hành trình này đặc biệt phù hợp với khách đường dài muốn trải nghiệm nhiều điểm đến trong một chuyến đi.

Tuy nhiên, sức hấp dẫn của điểm đến chưa đủ để hình thành một tour liên quốc gia. Lịch bay, thời gian nối chuyến và khả năng đặt dịch vụ tại thị trường nguồn phải được tính toán ngay từ khâu thiết kế sản phẩm.

Ông Đinh Văn Tuấn, Phó tổng giám đốc Vietnam Airlines chia sẻ: "Với mạng bay quốc tế rộng khắp, Vietnam Airlines từ lâu đã giữ vai trò kết nối Việt Nam và các điểm đến Đông Dương với thế giới. Thông qua hợp tác với các đối tác tại Lào và Campuchia, chúng tôi hướng tới khai thác hiệu quả hơn dòng khách quốc tế, mở rộng các hành trình liên quốc gia và góp phần phát triển du lịch khu vực theo hướng bền vững".

vietnam airlines ky hai thoa thuan moi, thuc day du lich viet nam-lao-campuchia hinh anh 2
Ông Đinh Văn Tuấn, Phó tổng giám đốc Vietnam Airlines và ông Lok Neak Oknha Dr. Pung Kheav Se, Chủ tịch Hội đồng quản trị CAIC trao biên bản hợp tác.

Vietnam Airlines hiện khai thác 2 đường bay kết nối Việt Nam với Vientiane và Luang Prabang, tổng tần suất 12 chuyến mỗi tuần; cùng 4 đường bay giữa Hà Nội, TP.HCM với Siem Reap và Phnom Penh, tổng tần suất 25 chuyến mỗi tuần. 

Trong 9 tháng năm 2026, Hãng vận chuyển khoảng 103.500 lượt khách trên các đường bay Việt Nam - Lào và 262.400 lượt khách trên các đường bay Việt Nam - Campuchia.

Với mạng bay kết nối Việt Nam với châu Á, châu Âu, Australia và châu Mỹ, Vietnam Airlines có thể đưa khách từ nhiều thị trường đến Hà Nội, TP.HCM trước khi tiếp tục hành trình sang Lào hoặc Campuchia. Để khai thác dòng khách này, Hãng đang phối hợp với các đối tác lữ hành và hạ tầng hàng không tại hai nước.

Theo thỏa thuận với LATA, Vietnam Airlines sẽ phối hợp xây dựng, quảng bá các chương trình du lịch Việt Nam - Lào, kết nối với các doanh nghiệp lữ hành thành viên để phát triển nguồn khách và mở rộng kênh phân phối.

Trong khi đó, thỏa thuận với CAIC, đơn vị phát triển sân bay quốc tế Techo, tập trung nghiên cứu duy trì, tăng tần suất các đường bay kết nối sân bay này với Hà Nội, TP.HCM và đánh giá khả năng mở đường bay mới. Hai bên cũng sẽ hợp tác xúc tiến thương mại, quảng bá dịch vụ, trao đổi kinh nghiệm về khai thác hàng không, an toàn, chất lượng phục vụ và chuyển đổi số.

Thông qua hợp tác với các đối tác tại Lào và Campuchia, Hãng hàng không quốc gia Việt Nam kỳ vọng tăng lượng khách quốc tế kết hợp tham quan nhiều điểm đến trong cùng chuyến đi, qua đó mở rộng thị trường cho các doanh nghiệp du lịch và nâng cao hiệu quả khai thác mạng bay giữa ba nước.

Phi Long/VOV.VN
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