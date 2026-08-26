English
/ DOANH NGHIỆP
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Vietnam Airlines thắng giải thiết kế sơn tàu bay đẹp nhất do hành khách bình chọn

Thứ Tư, 16:44, 26/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Vietnam Airlines vừa giành cú đúp tại Flyer's Choice Awards 2026 khi được hành khách bình chọn là Hãng hàng không có thiết kế sơn tàu bay đẹp nhất thế giới và vào Top 2 hãng hàng không được yêu thích nhất tại Trung Á và Đông Nam Á.

Vietnam Airlines vừa được vinh danh tại Giải thưởng do hành khách bình chọn - Flyer's Choice Awards 2026, với hai hạng mục gồm: Hãng hàng không có thiết kế sơn tàu bay đẹp nhất (Airline with the Best Livery) và top 2 Các hãng hàng không được yêu thích nhất tại khu vực Trung Á và Đông Nam Á (Preferred Airlines in Central and South East Asia).

vietnam airlines thang giai thiet ke son tau bay dep nhat do hanh khach binh chon hinh anh 1
Thiết kế Bông Sen Vàng trên nền sơn xanh của Vietnam Airlines được hành khách bình chọn là “Hãng hàng không có thiết kế sơn tàu bay đẹp nhất”.

Flyer's Choice Awards 2026 tôn vinh các hãng hàng không mang đến trải nghiệm nổi bật trên nhiều hạng mục, dựa hoàn toàn trên đánh giá và phản hồi của hành khách. Kết quả giải thưởng phản ánh trực tiếp mức độ tin tưởng và sự lựa chọn của khách hàng đối với các hãng hàng không.

Vietnam Airlines đã vượt qua hàng loạt tên tuổi lớn để đứng đầu bảng xếp hạng toàn cầu tại hạng mục “Hãng hàng không có thiết kế sơn tàu bay đẹp nhất”. Thiết kế Bông Sen Vàng trên nền sơn xanh được Vietnam Airlines ra mắt lần đầu vào năm 2002 trên dòng máy bay Boeing 777, từ đó trở thành một trong những dấu ấn nhận diện đặc trưng của Hãng. Đến năm 2015, trên nền tảng thiết kế này, Vietnam Airlines tiếp tục làm mới livery với bảng màu tươi sáng, hiện đại hơn, đồng thời giữ lại hình ảnh Bông Sen Vàng - biểu tượng gắn liền với thương hiệu. Phiên bản livery này được Hãng duy trì và sử dụng cho đến nay.

Đồng thời, Vietnam Airlines cũng vào Top 2 hãng hàng không được yêu thích nhất khu vực Trung Á và Đông Nam Á, cho thấy mức độ yêu thích và tin tưởng của hành khách đối với thương hiệu tại một trong những thị trường hàng không năng động và cạnh tranh cao.

Với mạng đường bay rộng khắp và tần suất khai thác cao tại Đông Nam Á, Vietnam Airlines đang củng cố vị thế và mức độ gắn kết với hành khách trong khu vực. Thực tế, 30% tổng lượng khách quốc tế của Hãng đến từ thị trường Đông Nam Á, trong khi mạng bay giữa Việt Nam và các quốc gia trong khu vực được duy trì ở mức trên 180 chuyến mỗi tuần. Những kết quả này góp phần lý giải sức hút của Vietnam Airlines tại thị trường khu vực, đồng thời tạo nền tảng để Hãng được hành khách bình chọn vào Top 2 các Hãng hàng không được yêu thích nhất tại khu vực Trung Á và Đông Nam Á.

vietnam airlines thang giai thiet ke son tau bay dep nhat do hanh khach binh chon hinh anh 2
Vietnam Airlines đã vượt qua hàng loạt tên tuổi lớn để đứng đầu bảng xếp hạng toàn cầu tại hạng mục “Hãng hàng không có thiết kế sơn tàu bay đẹp nhất” do hành khách bình chọn.

Ông Đặng Anh Tuấn, Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines, cho biết: “Hai giải thưởng tại Flyer's Choice Awards 2026 là sự ghi nhận ý nghĩa đối với Vietnam Airlines trong hành trình xây dựng thương hiệu và nâng cao chất lượng dịch vụ. Kết quả này cho thấy hình ảnh, thiết kế thương hiệu và những trải nghiệm mà Hãng mang đến đang nhận được sự yêu mến, tin tưởng của hành khách trong nước và quốc tế. Đây cũng là động lực để Vietnam Airlines tiếp tục lắng nghe ý kiến khách hàng, không ngừng nâng cao và hoàn thiện chất lượng dịch vụ trên mỗi hành trình và đưa những giá trị văn hóa Việt Nam tiếp tục được lan tỏa ra thế giới”.

Hai giải thưởng tại Flyer's Choice Awards 2026 tiếp tục nối dài những ghi nhận quốc tế dành cho Vietnam Airlines trong năm 2026. AirlineRatings đưa Hãng vào Top 25 hãng hàng không truyền thống an toàn nhất và Top 25 hãng hàng không truyền thống tốt nhất thế giới; Cirium xếp Vietnam Airlines trong Top 10 hãng hàng không đúng giờ nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Ngoài ra, Brand Finance đưa Hãng vào Top 10 thương hiệu mạnh nhất Việt Nam và Top 50 thương hiệu hàng không có giá trị nhất thế giới. Vietnam Airlines cũng được trao Huân chương Lao động hạng Ba và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời được Viet Research vinh danh trong Top 100 doanh nghiệp ESG Việt Nam và Top 10 doanh nghiệp ESG ngành Logistics.

Những thành tích được ghi nhận trong năm 2026 cho thấy nỗ lực của Vietnam Airlines trong nâng cao chất lượng dịch vụ, năng lực cạnh tranh và giá trị thương hiệu. Trên nền tảng đó, Hãng tiếp tục mở rộng mạng bay, hoàn thiện trải nghiệm khách hàng và phát huy vai trò Hãng hàng không Quốc gia trong kết nối Việt Nam với thế giới, góp phần quảng bá hình ảnh và văn hóa Việt Nam trên trường quốc tế.

Phi Long/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Vietnam Airlines tiếp tục phủ xanh 72ha rừng qua chương trình "Góp Lá Vá Rừng"
Vietnam Airlines tiếp tục phủ xanh 72ha rừng qua chương trình "Góp Lá Vá Rừng"

VOV.VN - Tiếp nối hai mùa triển khai, Vietnam Airlines phối hợp cùng các đối tác thực hiện chương trình "Góp Lá Vá Rừng" năm 2026, phục hồi tối thiểu 72ha rừng tự nhiên tại Sơn La. Chương trình góp phần bảo tồn đa dạng sinh học, tăng khả năng hấp thụ carbon và hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050.

Vietnam Airlines tiếp tục phủ xanh 72ha rừng qua chương trình "Góp Lá Vá Rừng"

Vietnam Airlines tiếp tục phủ xanh 72ha rừng qua chương trình "Góp Lá Vá Rừng"

VOV.VN - Tiếp nối hai mùa triển khai, Vietnam Airlines phối hợp cùng các đối tác thực hiện chương trình "Góp Lá Vá Rừng" năm 2026, phục hồi tối thiểu 72ha rừng tự nhiên tại Sơn La. Chương trình góp phần bảo tồn đa dạng sinh học, tăng khả năng hấp thụ carbon và hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050.

Vietnam Airlines ký thỏa thuận thuê thêm 19 máy bay Boeing 737 MAX 8
Vietnam Airlines ký thỏa thuận thuê thêm 19 máy bay Boeing 737 MAX 8

VOV.VN - Trong khuôn khổ Triển lãm Farnborough International Airshow 2026 (Vương quốc Anh), Vietnam Airlines có kế hoạch bổ sung 19 máy bay Boeing 737 MAX 8 với ba công ty cho thuê máy bay hàng đầu thế giới. Toàn bộ số máy bay dự kiến được bàn giao trong năm 2028.

Vietnam Airlines ký thỏa thuận thuê thêm 19 máy bay Boeing 737 MAX 8

Vietnam Airlines ký thỏa thuận thuê thêm 19 máy bay Boeing 737 MAX 8

VOV.VN - Trong khuôn khổ Triển lãm Farnborough International Airshow 2026 (Vương quốc Anh), Vietnam Airlines có kế hoạch bổ sung 19 máy bay Boeing 737 MAX 8 với ba công ty cho thuê máy bay hàng đầu thế giới. Toàn bộ số máy bay dự kiến được bàn giao trong năm 2028.

Phó Chủ tịch nước dự Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Vietnam Airlines
Phó Chủ tịch nước dự Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Vietnam Airlines

VOV.VN - Sáng nay, tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã dự Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines).

Phó Chủ tịch nước dự Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Vietnam Airlines

Phó Chủ tịch nước dự Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Vietnam Airlines

VOV.VN - Sáng nay, tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã dự Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines).

KINH TẾ
Ô TÔ - XE MÁY
SỨC KHỎE
Doanh nghiệp 24h
Thông tin doanh nghiệp
Vì cộng đồng