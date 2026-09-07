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Vietnam Airlines bố trí thêm chuyến bay sau sự cố tro bụi núi lửa tại Indonesia

Thứ Hai, 17:10, 07/09/2026
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VOV.VN - Vietnam Airlines điều chỉnh lịch khai thác các chuyến bay giữa Hà Nội, TP.HCM và Jakarta trong ngày 7/9, đồng thời tăng chuyến nhằm phục vụ hành khách bị ảnh hưởng do sân bay quốc tế Soekarno-Hatta tạm đóng cửa vì tro bụi núi lửa Krakatau.

Vietnam Airlines điều chỉnh lịch bay Jakarta - Việt Nam

Vietnam Airlines cho biết hãng đang điều chỉnh lịch khai thác các chuyến bay giữa Hà Nội, TP.HCM và Jakarta trong ngày 7/9 do ảnh hưởng của tro bụi núi lửa Krakatau tại Indonesia, đồng thời bố trí thêm chuyến bay để phục vụ hành khách bị gián đoạn hành trình từ ngày 6/9.

vietnam airlines bo tri them chuyen bay sau su co tro bui nui lua tai indonesia hinh anh 1
Máy bay của Hãng hàng không Vietnam Airlines.

Theo thông báo mới nhất của nhà chức trách Indonesia, sân bay quốc tế Soekarno-Hatta dự kiến có thể hoạt động trở lại từ 15h ngày 7/9, tùy thuộc diễn biến thực tế.

Trong chiều 7/9, từ Jakarta về Việt Nam, Vietnam Airlines dự kiến khai thác 4 chuyến bay. Trên đường bay Jakarta - TP.HCM, các chuyến VN630D và VN630 dự kiến lần lượt khởi hành lúc 15h50 và 17h50. Ở đường bay Jakarta - Hà Nội, các chuyến VN634B và VN634D dự kiến khởi hành lần lượt lúc 15h và 16h50.

Ở chiều từ Việt Nam đến Jakarta, Vietnam Airlines dự kiến khai thác các chuyến VN631D và VN631 từ TP.HCM, lần lượt khởi hành lúc 11h50 và 13h50. Từ Hà Nội, các chuyến VN635D và VN635 dự kiến khởi hành lần lượt lúc 11h20 và 20h.

Vietnam Airlines lưu ý, các mốc thời gian trên đều là giờ địa phương và có thể được điều chỉnh tùy tình hình thực tế tại sân bay quốc tế Soekarno-Hatta. Lịch khai thác trong ngày 7/9 được hãng bố trí nhằm vừa duy trì kết nối hàng không giữa Jakarta với Hà Nội, TP.HCM, vừa phục vụ lượng hành khách bị ảnh hưởng do gián đoạn khai thác từ ngày 6/9.

Sân bay Soekarno-Hatta tạm đóng cửa do tro bụi núi lửa

Trước đó, sân bay quốc tế Soekarno-Hatta phải tạm thời đóng cửa trong ngày 6/9 do ảnh hưởng của tro bụi núi lửa Krakatau. Việc này khiến chuyến bay VN634 từ Jakarta về Hà Nội không thể khởi hành theo kế hoạch.

Đại diện Vietnam Airlines cho biết, “an toàn của hành khách, phi hành đoàn và chuyến bay luôn được đặt lên hàng đầu”. Hãng sẽ tiếp tục theo dõi, cập nhật tình hình tại Jakarta và chủ động điều chỉnh lịch khai thác khi cần thiết.

Vietnam Airlines khuyến nghị hành khách có kế hoạch đi hoặc đến Jakarta kiểm tra thông tin chuyến bay trên website, ứng dụng và các kênh thông tin chính thức của hãng trước khi ra sân bay, nhằm cập nhật kịp thời những thay đổi về lịch khai thác.

Các chuyến bay và thời gian khởi hành có thể tiếp tục được điều chỉnh căn cứ tình hình thực tế tại sân bay Soekarno-Hatta và diễn biến của tro bụi núi lửa.

Phi Long/VOV.VN
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