Vietnam Airlines hợp tác NIC, đẩy mạnh AI và công nghệ số trong vận hành

Theo thỏa thuận, Vietnam Airlines và NIC sẽ phối hợp triển khai các chương trình hợp tác về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phù hợp với định hướng của Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, cùng chiến lược phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chương trình chuyển đổi số của Vietnam Airlines giai đoạn 2025-2030.

Trọng tâm hợp tác hướng tới thúc đẩy ứng dụng các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và tự động hóa trong hoạt động quản trị, khai thác, kỹ thuật, thương mại và dịch vụ. Qua đó, Vietnam Airlines sẽ nâng cao hiệu quả vận hành, tối ưu chi phí, tăng năng lực cạnh tranh và mang đến cho hành khách những trải nghiệm thuận tiện, hiện đại hơn trong suốt hành trình bay.

Đồng thời thông qua hợp tác với NIC, Vietnam Airlines cũng mở rộng kết nối với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, bao gồm các chuyên gia, startup, đối tác công nghệ và nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đây cũng là nền tảng để Hãng từng bước nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, hiện thực hóa mục tiêu trở thành hãng hàng không số hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương và đóng vai trò dẫn dắt đổi mới sáng tạo trong ngành hàng không Việt Nam.

Phát biểu tại sự kiện, ông Đặng Ngọc Hòa, Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines cho biết: “Trong bối cảnh khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đang trở thành động lực quan trọng của tăng trưởng, Vietnam Airlines xác định chuyển đổi số không chỉ là xu hướng mà là yêu cầu tất yếu để nâng cao năng lực quản trị, tối ưu vận hành và nâng tầm trải nghiệm khách hàng.

Việc hợp tác với NIC sẽ tạo thêm nền tảng để Vietnam Airlines đẩy mạnh ứng dụng các công nghệ mới, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo và các giải pháp số trong hoạt động khai thác,kỹ thuật, thương mại và dịch vụ”.

Trong khuôn khổ hợp tác, hai bên cũng sẽ phối hợp tổ chức các hội thảo, sự kiện chuyên đề, chương trình đào tạo và kết nối chuyên gia nhằm lan tỏa tư duy đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp. NIC sẽ đồng hành cùng Vietnam Airlines trong việc tư vấn cơ chế, chính sách, kết nối nguồn lực công nghệ và hỗ trợ triển khai các mô hình thử nghiệm phục vụ quá trình chuyển đổi số của Hãng.

Không chỉ là một thỏa thuận hợp tác công nghệ, cú bắt tay giữa Vietnam Airlines và NIC được kỳ vọng mở rộng kết nối với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, tạo động lực mới cho hành trình chuyển đổi số của ngành hàng không Việt Nam.

Ông Vũ Quốc Huy, Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) chia sẻ: “Vietnam Airlines là một trong những doanh nghiệp tiên phong thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong lĩnh vực hàng không. NIC kỳ vọng hợp tác giữa hai bên sẽ tạo nền tảng kết nối hiệu quả giữa Vietnam Airlines với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, các chuyên gia, doanh nghiệp công nghệ, qua đó thúc đẩy ứng dụng công nghệ mới vào hoạt động thực tiễn và góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam.”

Thông qua hợp tác với NIC, Vietnam Airlines tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của Hãng hàng không Quốc gia trong thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào hoạt động khai thác, kỹ thuật, dịch vụ và quản trị doanh nghiệp. Hợp tác cũng mở ra nền tảng kết nối giữa Vietnam Airlines với hệ sinh thái công nghệ, đổi mới sáng tạo trong và ngoài nước, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo động lực phát triển mới cho ngành hàng không Việt Nam.