VOV mời tài trợ Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII tại Quảng Ninh

Để chuẩn bị tốt nhất cho công tác tổ chức, Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ Truyền thông (VOV) kính mời các đơn vị có năng lực, kinh nghiệm quan tâm, phối hợp cung cấp hoặc tài trợ các hạng mục cho Lễ Khai mạc và Chương trình nghệ thuật Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII - Quảng Ninh 2026 "Thanh âm kỷ nguyên mới" như sau:

- Hệ thống màn hình Led, bo Led chính, Led matrix, âm thanh, ánh sáng và các thiết bị kỹ thuật, thiết bị hỗ trợ đi kèm.

- Thiết bị Blackline, trống hội, hệ thống đèn led lazer biểu diễn chuyên nghiệp, bàn nâng lập trình.

- Focus Cam phục vụ truyền thông và trình chiếu trên Led.

• Thành phần hồ sơ quan tâm:

- Văn bản bày tỏ quan tâm (theo mẫu của đơn vị).

- Hồ sơ năng lực, các hợp đồng tương tự đã thực hiện (nếu có).

- Đề xuất phương án kỹ thuật và báo giá/phương án tài trợ.

- Thời gian triển khai: từ ngày 03/4/2026 đến hết ngày 9/4/2026.

• Thời hạn và địa điểm nhận hồ sơ:

- Thời hạn: Trước ngày 02/4/2026.

- Địa chỉ nhận hồ sơ: Phòng Kinh doanh đa phương tiện - Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ Truyền thông - Tầng 8, 58 Quán Sứ - Phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội.

- Hoặc địa chỉ email: ledung2089@gmail.com/ Số điện thoại cán bộ phụ trách: Lê Mạnh Dũng - 0941838886.