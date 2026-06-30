Ngoài 80 tuổi, duy trì "chuyện yêu" thế nào để có lợi cho sức khỏe?

VOV.VN - Tôi năm nay 75 tuổi. Thế nhưng mỗi lần làm "chuyện ấy" xong là thở không ra hơi. Không biết tôi có nên bỏ hẳn việc này hay không? Bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ tư vấn cho nhân vật.
VOV.VN - Người ông 75 tuổi tại Trung Quốc trở thành streamer trong lĩnh vực làm đẹp để kiếm tiền chạy chữa cho cháu trai mắc căn bệnh hiếm gặp.
VOV.VN - Dù được nghỉ hưu từ năm 2010, thế nhưng bà Iva Hills vẫn cống hiến cho công việc suốt nhiều năm qua nhờ bí quyết cực đơn giản để luôn vui khỏe.
VOV.VN - Vợ chồng tôi kết hôn được hơn 1 năm rồi nhưng ham muốn vẫn nhiều. Ngày nào cũng quan hệ, liệu có ảnh hưởng tiêu cực gì cho sức khỏe hay không? Bác sĩ Nguyễn Văn Phúc, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 chia sẻ và tư vấn cho nhân vật.