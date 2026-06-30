Thứ Ba, 15:00, 30/06/2026

Ngoài 80 tuổi, duy trì "chuyện yêu" thế nào để có lợi cho sức khỏe?

VOV.VN - Tôi năm nay 75 tuổi. Thế nhưng mỗi lần làm "chuyện ấy" xong là thở không ra hơi. Không biết tôi có nên bỏ hẳn việc này hay không? Bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ tư vấn cho nhân vật.