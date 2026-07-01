Cha vừa mất, anh em đã nảy sinh mâu thuẫn vì mảnh đất để lại

VOV.VN - Khi còn sống, bố tôi chưa chia đất rõ ràng. Nay cha vừa mất, các anh chị em tôi bắt đầu mâu thuẫn vì miếng đất thừa kế. Tôi không biết giải quyết sao cho giữ tình anh em. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn đưa lời khuyên giúp gỡ rối vấn đề cho nhân vật.
VOV.VN - Mặc đồ thể thao siêu ngắn khi ra sân bay giữa đợt nắng nóng gần 40°C, cô gái bị chặn lên máy bay, làm dấy lên tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội.
VOV.VN - Vợ chồng tôi kết hôn được hơn 1 năm rồi nhưng ham muốn vẫn nhiều. Ngày nào cũng quan hệ, liệu có ảnh hưởng tiêu cực gì cho sức khỏe hay không? Bác sĩ Nguyễn Văn Phúc, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 chia sẻ và tư vấn cho nhân vật.
VOV.VN - Thương con, thương cháu nên bà khăn gói lên ở với con để phụ giúp trông cháu. Ở quê, ông không những "tòm tem" mà còn ngang nhiên đưa gái về nhà... Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn chia sẻ với người vợ chịu cảnh trái ngang.
VOV.VN - Một cụ ông ngoài 80 tuổi, vợ mới mất chưa lâu nay lại muốn đi bước nữa khiến con cháu băn khoăn và muốn ngăn cản. Việc làm của các con cháu có đúng hay không? Giải quyết việc này thế nào cho hài hòa đây?