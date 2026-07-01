Cha vừa mất, anh em đã nảy sinh mâu thuẫn vì mảnh đất để lại

Mẹ tôi mới mất được hơn 100 ngày, bố U80 đã đòi đi bước nữa

VOV.VN - Một cụ ông ngoài 80 tuổi, vợ mới mất chưa lâu nay lại muốn đi bước nữa khiến con cháu băn khoăn và muốn ngăn cản. Việc làm của các con cháu có đúng hay không? Giải quyết việc này thế nào cho hài hòa đây?