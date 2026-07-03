13 cách trang trí sân hiên được chuyên gia nội thất yêu thích

Trang trí sân hiên kết hợp nhiều chất liệu

Thay vì mua nguyên một bộ bàn ghế cùng kiểu dáng và chất liệu, hãy phối hợp gỗ, mây, kim loại, đá hoặc gốm để tạo chiều sâu cho không gian. Sự đa dạng về chất liệu, màu sắc và chiều cao của đồ nội thất cũng giúp sân hiên trông sinh động và có điểm nhấn hơn.

Đồng bộ phong cách với không gian trong nhà

Sân hiên sẽ hài hòa hơn nếu kế thừa phong cách thiết kế từ nội thất bên trong. Bạn có thể sử dụng cùng bảng màu, chất liệu gỗ hoặc các món đồ trang trí có phong cách tương tự để tạo cảm giác liền mạch giữa hai không gian.

Thêm họa tiết hoa lá

Những họa tiết lấy cảm hứng từ thiên nhiên rất phù hợp với không gian ngoài trời. Khăn trải bàn, gối tựa hoặc đệm ghế in hoa sẽ giúp sân hiên mềm mại và gần gũi hơn. Tuy nhiên, nên ưu tiên các loại vải chuyên dụng cho ngoài trời để chịu được nắng, mưa và độ ẩm.

Làm mới đồ nội thất cũ

Nếu đang sở hữu những bộ bàn ghế kim loại cũ, bạn không nhất thiết phải thay mới. Chỉ cần sơn tĩnh điện hoặc làm mới lớp hoàn thiện, món đồ sẽ có diện mạo hiện đại hơn nhưng vẫn giữ được nét cổ điển vốn có.

Bổ sung ghế xoay

Ghế xoay bọc đệm là lựa chọn được nhiều nhà thiết kế yêu thích vì vừa thoải mái vừa giúp mọi người dễ dàng trò chuyện với nhau. Bốn chiếc ghế xoay đặt quanh bàn trà sẽ tạo nên góc tiếp khách thân mật, phù hợp cho cả sân hiên nhỏ lẫn rộng.

Đầu tư vào hệ thống chiếu sáng

Ánh sáng không chỉ giúp sân hiên sử dụng được vào buổi tối mà còn tạo nên bầu không khí ấm cúng. Đèn thả cỡ lớn phía trên bàn ăn, đèn gắn tường hay đèn bàn di động sẽ giúp không gian trở nên sang trọng hơn. Bạn cũng có thể kết hợp nhiều nguồn sáng để tạo hiệu ứng ánh sáng nhiều lớp.

Thay áo mới cho đệm ghế

Nếu muốn làm mới sân hiên với chi phí thấp, hãy thay vỏ đệm thay vì đổi toàn bộ bàn ghế. Những gam màu nổi bật hoặc đường viền tương phản sẽ giúp bộ bàn ghế trở nên cá tính và mang dấu ấn riêng.

Ưu tiên nội thất gỗ teak

Gỗ teak là một trong những vật liệu được đánh giá cao khi sử dụng ngoài trời nhờ khả năng chịu nắng mưa tốt.

Theo thời gian, bề mặt gỗ sẽ chuyển sang màu trầm tự nhiên, tạo vẻ đẹp cổ điển và bền vững mà nhiều loại vật liệu khác khó có được.

Trang trí bằng gối tựa

Nếu bàn ghế sử dụng các gam màu trung tính, hãy tạo điểm nhấn bằng những chiếc gối tựa nhiều màu sắc. Bạn cũng có thể thay vỏ gối theo mùa để làm mới không gian mà không cần đầu tư quá nhiều chi phí.

Chọn đèn không dây

Đèn sạc hoặc đèn dùng pin ngày càng được ưa chuộng vì không cần ổ cắm điện ngoài trời. Loại đèn này dễ di chuyển, thuận tiện khi tổ chức tiệc tối và có thể kết hợp cùng nến hoặc đèn lồng để tăng cảm giác ấm áp.

Sắp xếp cây trồng theo nhiều tầng

Những chậu cây với kích thước và chiều cao khác nhau sẽ giúp sân hiên có chiều sâu hơn. Bạn có thể kết hợp một cây lớn làm điểm nhấn với các loại cây bụi hoặc cây lá trang trí để tạo bố cục cân đối.

Treo rèm ngoài trời

Rèm không chỉ giúp che nắng mà còn tạo cảm giác riêng tư cho khu vực tiếp khách. Đây cũng là cách đơn giản để sân hiên trở nên mềm mại và mang hơi hướng của những khu nghỉ dưỡng.

Đặt bếp lửa ngoài trời

Nếu diện tích cho phép, bếp lửa là điểm nhấn lý tưởng cho sân hiên. Không gian quây quần quanh ngọn lửa mang lại cảm giác ấm cúng, đồng thời trở thành nơi lý tưởng để gia đình và bạn bè trò chuyện trong những buổi tối mát trời.

Lưu ý khi trang trí sân hiên

Các chuyên gia khuyến nghị nên ưu tiên những vật liệu chịu được thời tiết như gỗ teak, mây nhựa, kim loại sơn tĩnh điện và các loại vải chuyên dụng ngoài trời. Đồng thời, kết hợp cây xanh, ánh sáng và nội thất theo tỷ lệ hợp lý sẽ giúp sân hiên vừa đẹp mắt, vừa bền và tiện dụng quanh năm.