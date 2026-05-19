Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng trì hoãn, gián đoạn nguồn cung xăng E10

Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) mới có Công văn gửi Sở Công Thương các tỉnh, thành phố về việc giám sát, kiểm tra triển khai xăng sinh học E10, thực hiện quy định lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam theo Thông tư 50/2025/TT-BCT ngày 7/11/2025 của Bộ Công Thương.

Để bảo đảm triển khai lộ trình xăng sinh học E10 đồng bộ, hiệu quả, tránh chậm trễ hoặc gián đoạn nguồn cung, gây ảnh hưởng đến thị trường, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố phối hợp, triển khai từ nay đến 31/5 tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành lộ trình chuyển đổi sang xăng E10 của các DN kinh doanh xăng dầu; phổ biến rộng rãi về tính an toàn, lợi ích của xăng sinh học E10 để tạo sự đồng thuận của người tiêu dùng trên địa bàn.

Các cửa hàng bán lẻ xăng dầu thực hiện nghiêm túc việc chuyển đổi sang xăng sinh học E10 kể từ ngày 1/6/2026

Nhắc nhở, giám sát chặt chẽ các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn khẩn trương hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, bồn bể, trụ bơm... để chuyển đổi sang kinh doanh xăng sinh học E10 theo đúng lộ trình quy định; yêu cầu các cửa hàng bán lẻ xăng dầu thực hiện nghiêm túc việc chuyển đổi sang xăng sinh học E10 kể từ ngày 1/6/2026, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng trì hoãn hoặc gián đoạn nguồn cung.

Kể từ ngày 1/6/2026, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường, phối hợp cùng các lực lượng chức năng giám sát, kiểm tra các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn; kiên quyết xử lý các hành vi kinh doanh xăng không đúng chủng loại theo lộ trình; các hành vi găm hàng, tạo khan hiếm nguồn cung, tự ý ngừng bán hàng không có lý do chính đáng hoặc mập mờ trong chỉ dẫn giá và chủng loại xăng dầu tại vòi bơm; tự ý tăng giá bất hợp lý và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Yêu cầu lực lượng Quản lý thị trường các cấp, công chức được phân công phụ trách địa bàn chịu trách nhiệm, nếu để xảy ra tình trạng các cửa hàng bán lẻ xăng dầu không chấp hành lộ trình chuyển đổi; để xảy ra vi phạm nghiêm trọng hoặc điểm nóng về gian lận, mất ổn định thị trường xăng dầu trên địa bàn quản lý mà không kịp thời phát hiện, xử lý.