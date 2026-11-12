English
/ ĐỜI SỐNG
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

3 cách dùng chanh giúp hơi thở thơm mát, nhiều người chưa biết

Thứ Năm, 06:08, 12/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chanh thường được dùng để pha nước uống, chế biến món ăn và được nhiều người tận dụng như một mẹo giúp hơi thở thơm mát. Tuy nhiên, hàm lượng axit cao trong chanh có thể làm suy yếu men răng nếu sử dụng trực tiếp, thường xuyên và không đúng cách.

 

Uống nước chanh pha loãng

Có thể vắt một lượng nhỏ nước cốt chanh vào nước lọc để tạo thành thức uống thanh mát, dễ uống. Hương thơm tự nhiên của chanh mang lại cảm giác dễ chịu trong khoang miệng. Đây cũng là cách bổ sung nước đơn giản, giúp duy trì độ ẩm cần thiết cho cơ thể.

Dù vậy, không nên pha nước chanh quá đặc hoặc sử dụng liên tục với tần suất cao. Axit trong chanh khi tiếp xúc nhiều lần với bề mặt răng có thể làm tăng nguy cơ bào mòn men răng. Sau khi uống, nên súc miệng bằng nước lọc để loại bỏ phần axit còn tồn đọng. Đồng thời, tránh ngậm hoặc giữ nước chanh trong miệng quá lâu để hạn chế thời gian axit tiếp xúc với răng.

Kết hợp chanh với thói quen vệ sinh răng miệng

Chanh có thể góp phần tạo hương vị thơm mát cho đồ uống, nhưng không có tác dụng thay thế các biện pháp vệ sinh răng miệng thông thường. Muốn kiểm soát mùi hơi thở, cần duy trì thói quen đánh răng ít nhất 2 lần mỗi ngày bằng kem đánh răng chứa fluoride, kết hợp làm sạch kẽ răng và vệ sinh lưỡi.

3 cach dung chanh giup hoi tho thom mat, nhieu nguoi chua biet hinh anh 1
Chanh thường được dùng để pha nước uống, chế biến món ăn và được nhiều người tận dụng như một mẹo giúp hơi thở thơm mát

Tình trạng hôi miệng có thể liên quan đến nhiều nguyên nhân khác nhau, chẳng hạn như mảng bám tích tụ, thức ăn mắc lại trong kẽ răng, khô miệng hoặc các bệnh lý về răng, nướu. Do đó, sử dụng chanh không thể giải quyết triệt để những nguyên nhân này. Việc chăm sóc và vệ sinh răng miệng đúng cách vẫn là yếu tố quan trọng hàng đầu để duy trì hơi thở dễ chịu.

Sử dụng chanh trong đồ uống, thay vì chà lên răng

Có thể thả vài lát chanh vào bình nước lọc để tạo hương thơm tự nhiên, giúp thức uống có vị thanh nhẹ. Cách này cũng tránh việc để nước cốt chanh tiếp xúc trực tiếp với bề mặt răng. Tuyệt đối không chà chanh lên răng để làm trắng hoặc khử mùi, bởi axit có thể bào mòn men răng, khiến răng nhạy cảm và dễ ê buốt.

Dù chanh tạo cảm giác thơm mát, chưa có đủ bằng chứng cho thấy loại quả này có thể điều trị tình trạng hôi miệng kéo dài. Để duy trì hơi thở thơm tho, cần đánh răng hai lần mỗi ngày bằng kem chứa fluoride, làm sạch kẽ răng, vệ sinh lưỡi và uống đủ nước. Nếu hơi thở có mùi dai dẳng dù đã chăm sóc răng miệng đúng cách, nên đến cơ sở nha khoa để kiểm tra nguyên nhân.

Nhìn chung, chanh có thể được dùng để tạo hương vị cho đồ uống, nhưng không nên chà trực tiếp lên răng. Đây không phải phương pháp thay thế việc vệ sinh răng miệng khoa học hay điều trị hôi miệng.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Trị gàu bằng chanh: Có thật sự hiệu quả như nhiều người vẫn làm?
Trị gàu bằng chanh: Có thật sự hiệu quả như nhiều người vẫn làm?

VOV.VN - Gàu tuy không nguy hiểm nhưng gây ngứa ngáy, mất thẩm mỹ và khó điều trị dứt điểm. Trong dân gian, chanh thường được dùng để làm sạch gàu, song hiệu quả thực sự của phương pháp này vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều.

Trị gàu bằng chanh: Có thật sự hiệu quả như nhiều người vẫn làm?

Trị gàu bằng chanh: Có thật sự hiệu quả như nhiều người vẫn làm?

VOV.VN - Gàu tuy không nguy hiểm nhưng gây ngứa ngáy, mất thẩm mỹ và khó điều trị dứt điểm. Trong dân gian, chanh thường được dùng để làm sạch gàu, song hiệu quả thực sự của phương pháp này vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều.

Quả chanh nhỏ bé nhưng chứa “kho” vitamin và nhiều lợi ích cho sức khỏe
Quả chanh nhỏ bé nhưng chứa “kho” vitamin và nhiều lợi ích cho sức khỏe

VOV.VN - Chanh không chỉ được sử dụng rộng rãi trong ẩm thực, chanh còn được đánh giá cao nhờ hàm lượng vitamin và dưỡng chất phong phú, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Vậy chanh chứa những vitamin gì và tác dụng của loại quả này đối với cơ thể ra sao?

Quả chanh nhỏ bé nhưng chứa “kho” vitamin và nhiều lợi ích cho sức khỏe

Quả chanh nhỏ bé nhưng chứa “kho” vitamin và nhiều lợi ích cho sức khỏe

VOV.VN - Chanh không chỉ được sử dụng rộng rãi trong ẩm thực, chanh còn được đánh giá cao nhờ hàm lượng vitamin và dưỡng chất phong phú, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Vậy chanh chứa những vitamin gì và tác dụng của loại quả này đối với cơ thể ra sao?

Chanh tốt cho sức khỏe, nhưng dùng thế nào để không gây hại?
Chanh tốt cho sức khỏe, nhưng dùng thế nào để không gây hại?

VOV.VN - Quả chanh quen thuộc trong chế biến món ăn, pha nước uống, cung cấp vitamin C và các chất chống oxy hóa. Tuy nhiên, dùng quá nhiều hoặc không đúng cách có thể gây ảnh hưởng không mong muốn.

Chanh tốt cho sức khỏe, nhưng dùng thế nào để không gây hại?

Chanh tốt cho sức khỏe, nhưng dùng thế nào để không gây hại?

VOV.VN - Quả chanh quen thuộc trong chế biến món ăn, pha nước uống, cung cấp vitamin C và các chất chống oxy hóa. Tuy nhiên, dùng quá nhiều hoặc không đúng cách có thể gây ảnh hưởng không mong muốn.

 
KINH TẾ
Du lịch
XÃ HỘI
Văn học
Bóng đá quốc tế
Tin nóng
Dự báo thời tiết
Giải trí
Bất Động sản