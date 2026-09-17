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4 lầm tưởng về tinh bột và đường huyết nhiều người vẫn tin

Thứ Năm, 09:00, 17/09/2026
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VOV.VN - Đường huyết có thể bị ảnh hưởng bởi loại và lượng tinh bột. Theo chuyên gia, không cần loại bỏ hoàn toàn carbohydrate để kiểm soát đường huyết.

Tinh bột thường bị xem là “kẻ thù” của người cần kiểm soát đường huyết. Tuy nhiên, chuyên gia cho rằng điều quan trọng hơn là lựa chọn loại tinh bột, khẩu phần và cách kết hợp thực phẩm.

Carbohydrate là nguồn năng lượng quan trọng đối với cơ thể và não bộ. Vì vậy, việc loại bỏ hoàn toàn nhóm chất này khỏi chế độ ăn không nhất thiết giúp kiểm soát đường huyết tốt hơn. Thay vào đó, chất lượng carbohydrate, lượng ăn và cách kết hợp trong mỗi bữa mới là những yếu tố đáng chú ý. Dưới đây là 4 lầm tưởng phổ biến về carbohydrate và đường huyết.

Lầm tưởng 1: Người tiểu đường phải tránh hoàn toàn tinh bột

Đây là một trong những quan niệm phổ biến nhất về chế độ ăn dành cho người tiểu đường. Tuy nhiên, không có bằng chứng cho thấy người mắc bệnh phải loại bỏ hoàn toàn carbohydrate để kiểm soát đường huyết.

Theo chuyên gia, những thực phẩm giàu chất xơ và ít qua chế biến như trái cây nguyên quả, đậu và đậu lăng có thể được đưa vào chế độ ăn của người tiểu đường. Một số nghiên cứu cho thấy việc thường xuyên sử dụng carbohydrate giàu chất xơ có thể hỗ trợ kiểm soát đường huyết lâu dài và giảm nguy cơ tim mạch.

Các hướng dẫn dinh dưỡng cũng khuyến khích người tiểu đường lựa chọn carbohydrate phức hợp, chẳng hạn ngũ cốc nguyên hạt, thay vì loại carbohydrate tinh chế. Thay vì loại bỏ toàn bộ tinh bột, người bệnh có thể chuyển từ bánh mì trắng, bánh ngọt, đồ ăn vặt chế biến sẵn sang ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu và thực phẩm giàu chất xơ.

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Đường huyết có thể bị ảnh hưởng bởi loại và lượng tinh bột. Theo chuyên gia, không cần loại bỏ hoàn toàn carbohydrate để kiểm soát đường huyết (Ảnh: Getty)

Lầm tưởng 2: Chỉ cần hạn chế khẩu phần, loại tinh bột nào cũng như nhau

Kiểm soát lượng carbohydrate là một phần quan trọng trong việc quản lý đường huyết, nhưng loại carbohydrate cũng rất quan trọng. Carbohydrate đơn giản, thường có trong các loại thực phẩm siêu chế biến, bánh ngọt và đồ ăn vặt đóng gói, được tiêu hóa nhanh và có thể khiến đường huyết tăng nhanh.

Trong khi đó, carbohydrate phức hợp có trong ngũ cốc nguyên hạt và trái cây cần nhiều thời gian hơn để cơ thể phân giải. Nhờ đó, glucose được giải phóng vào máu chậm hơn và phản ứng đường huyết ổn định hơn.

Một điểm đáng chú ý là thực phẩm ghi “không đường” cũng không đồng nghĩa với không chứa carbohydrate. Theo chuyên gia, một sản phẩm có thể ít đường nhưng vẫn được chế biến nhiều, ít chất xơ hoặc có giá trị dinh dưỡng hạn chế. Các thành phần như bột mì, tinh bột và sữa vẫn có thể làm tăng đường huyết.

Vì vậy, nên ưu tiên nguồn carbohydrate cung cấp chất xơ và kết hợp với protein hoặc chất béo lành mạnh. Cách này có thể giúp làm chậm quá trình tiêu hóa và hỗ trợ kiểm soát đường huyết.

Lầm tưởng 3: Trái cây chứa quá nhiều đường nên phải tránh

Chuối, các loại quả mọng hay nhiều loại trái cây khác đôi khi bị loại khỏi thực đơn của người cần kiểm soát đường huyết vì chứa đường tự nhiên. Tuy nhiên, theo chuyên gia, trái cây nguyên quả không chỉ cung cấp đường mà còn chứa chất xơ, nước, vitamin, khoáng chất và nhiều hợp chất thực vật có lợi.

Nhờ cấu trúc tự nhiên còn nguyên vẹn cùng lượng chất xơ, trái cây nguyên quả thường tác động đến đường huyết khác với các sản phẩm làm từ trái cây. Một số nghiên cứu còn cho thấy ăn nhiều trái cây nguyên quả có liên quan đến mức đường huyết lúc đói thấp hơn, dù tổng lượng năng lượng tiêu thụ không thay đổi.

Theo chuyên gia, không cần quá lo ngại lượng đường tự nhiên trong trái cây nguyên quả. Thay vào đó, nên chú ý khẩu phần, kết hợp carbohydrate với protein và chất béo lành mạnh khi phù hợp, đồng thời theo dõi phản ứng đường huyết của cơ thể.

Lầm tưởng 4: Chế độ ăn ít tinh bột luôn tốt hơn cho đường huyết

Giảm mạnh carbohydrate có thể khiến cân nặng giảm nhanh trong thời gian đầu, nhưng theo chuyên gia, phần lớn mức giảm ban đầu có thể là nước chứ không phải mỡ. Kiểm soát đường huyết không nhất thiết phải dựa vào chế độ ăn cực ít carbohydrate. Những chế độ ăn ít hạn chế hơn, có carbohydrate giàu chất xơ và tiêu hóa chậm, có thể dễ duy trì hơn về lâu dài.

Việc cắt giảm quá nhiều tinh bột cũng có thể khiến một số người thường xuyên cảm thấy đói hoặc thèm những thực phẩm đã loại bỏ khỏi chế độ ăn, từ đó khó duy trì kế hoạch ăn uống. Thay vì loại bỏ carbohydrate, người tiểu đường nên chú ý đến loại và khẩu phần carbohydrate, đồng thời duy trì đường huyết trong phạm vi mục tiêu được cá nhân hóa.

Không cần loại bỏ hoàn toàn tinh bột

Theo chuyên gia, carbohydrate hoàn toàn có thể nằm trong chế độ ăn hướng tới kiểm soát đường huyết. Điều quan trọng là lựa chọn thực phẩm chất lượng, chú ý khẩu phần và ưu tiên những nguồn carbohydrate giàu chất xơ.

Một bữa ăn cân bằng có thể kết hợp carbohydrate giàu chất xơ với protein và chất béo lành mạnh. Cách ăn này vừa cung cấp năng lượng, vừa giúp bữa ăn cân đối hơn.

Việc kiểm soát đường huyết cũng không chỉ phụ thuộc vào lượng đường hay carbohydrate. Khẩu phần, thành phần bữa ăn, thuốc đang sử dụng, mức độ vận động và phản ứng riêng của từng người đều có thể ảnh hưởng đến đường huyết.

Vì vậy, không có một chế độ ăn duy nhất phù hợp với tất cả mọi người. Người mắc tiểu đường nên trao đổi với nhân viên y tế để xây dựng chế độ ăn phù hợp với tình trạng sức khỏe và mục tiêu kiểm soát đường huyết.

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7 loại rau củ đông lạnh tốt cho đường huyết

VOV.VN - Rau củ đông lạnh không chỉ tiện lợi mà về cơ bản vẫn có giá trị dinh dưỡng tương đương rau tươi. Một số loại còn chứa ít carbohydrate và giàu chất xơ, có thể hỗ trợ kiểm soát đường huyết.

An Na/VOV.VN (Biên dịch)
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