8 cách giúp hạ đường huyết tự nhiên, đơn giản ai cũng có thể làm

Lý do khiến lượng đường trong máu tăng cao

Một số yếu tố dễ khiến đường huyết tăng gồm chế độ ăn nhiều đường, tinh bột tinh chế; thiếu ngủ, ít vận động và căng thẳng kéo dài. Nếu đường huyết duy trì ở mức cao trong thời gian dài, nguy cơ biến chứng sẽ tăng. Vì vậy, người bệnh cần chủ động kiểm soát và theo dõi đường huyết theo hướng dẫn chuyên môn.

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Tập thể dục thường xuyên

Duy trì vận động đều đặn giúp kiểm soát cân nặng và hỗ trợ ổn định đường huyết. Khi tập luyện, cơ bắp sử dụng glucose làm năng lượng, đồng thời cải thiện độ nhạy insulin và sức khỏe tim mạch. Người bệnh có thể chọn các hoạt động phù hợp như đi bộ nhanh, đạp xe, bơi, khiêu vũ hoặc tập sức mạnh, nhưng cần điều chỉnh cường độ, thời gian, đặc biệt khi đang dùng thuốc hạ đường huyết.

Dung nạp nhiều chất xơ trong chế độ ăn hàng ngày

Bổ sung đủ chất xơ là một trong những cách hỗ trợ kiểm soát đường huyết thông qua chế độ ăn. Chất xơ, đặc biệt là chất xơ hòa tan, có thể làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thu carbohydrate, từ đó giúp hạn chế tình trạng đường huyết tăng nhanh sau ăn.

Một số thực phẩm giàu chất xơ có thể đưa vào thực đơn gồm rau xanh, các loại đậu, trái cây nguyên quả, yến mạch và ngũ cốc nguyên hạt. Người bệnh nên tăng lượng chất xơ từ từ và uống đủ nước để cơ thể thích nghi tốt hơn.

Một số yếu tố dễ khiến đường huyết tăng gồm chế độ ăn nhiều đường, tinh bột tinh chế; thiếu ngủ, ít vận động và căng thẳng kéo dài

Uống đủ nước

Uống đủ nước giúp cơ thể duy trì quá trình trao đổi chất và hỗ trợ hoạt động của các cơ quan. Khi đường huyết tăng cao, cơ thể có xu hướng đào thải glucose qua nước tiểu, đồng thời làm tăng nguy cơ mất nước.

Do đó, bổ sung đủ nước trong ngày có thể giúp hạn chế tình trạng mất nước và hỗ trợ cơ thể đào thải lượng glucose dư thừa. Người bệnh nên ưu tiên nước lọc, hạn chế nước ngọt, trà sữa và các loại đồ uống chứa nhiều đường.

Điều chỉnh khẩu phần ăn

Kiểm soát khẩu phần và lựa chọn thực phẩm phù hợp giúp duy trì đường huyết ổn định. Người mắc đái tháo đường nên tăng rau xanh, ưu tiên thực phẩm ít chế biến, giàu chất xơ, hạn chế đồ ăn, thức uống nhiều đường và chú ý tổng lượng carbohydrate, năng lượng. Thực đơn cũng cần đa dạng, cân đối giữa rau củ, protein, chất béo lành mạnh và carbohydrate giàu chất xơ.

Giảm căng thẳng

Stress kéo dài có thể ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát đường huyết. Khi căng thẳng, cơ thể giải phóng một số hormone như cortisol và glucagon, có thể khiến lượng glucose trong máu tăng lên.

Vì vậy, người mắc đái tháo đường nên chủ động tìm cách thư giãn và hạn chế stress trong sinh hoạt hàng ngày. Các hoạt động như đi bộ, tập yoga, hít thở sâu, thiền hoặc dành thời gian nghỉ ngơi hợp lý có thể giúp cải thiện trạng thái tinh thần.

Ngủ đủ giấc

Giấc ngủ đủ và đều đặn góp phần hỗ trợ kiểm soát đường huyết. Thiếu ngủ hoặc thường xuyên thức khuya có thể ảnh hưởng đến độ nhạy insulin, điều hòa glucose và làm tăng cảm giác thèm ăn. Vì vậy, người bệnh nên duy trì giờ ngủ ổn định và bảo đảm thời gian nghỉ ngơi phù hợp.

Theo dõi lượng đường trong máu

Theo dõi đường huyết thường xuyên giúp người bệnh hiểu rõ hơn phản ứng của cơ thể trước chế độ ăn, vận động và thuốc điều trị. Kết quả đo cũng là cơ sở để phát hiện những bất thường và điều chỉnh kế hoạch kiểm soát đường huyết khi cần.

Người bệnh có thể ghi lại các chỉ số đường huyết cùng thời điểm đo, bữa ăn, hoạt động thể chất hoặc thuốc đã sử dụng. Những thông tin này sẽ hữu ích khi trao đổi với bác sĩ trong các lần tái khám.

Thăm khám định kỳ

Khám sức khỏe và kiểm tra đường huyết định kỳ giúp đánh giá hiệu quả kiểm soát, phát hiện sớm nguy cơ biến chứng và điều chỉnh điều trị khi cần. Người bệnh cần tuân thủ lịch tái khám, xét nghiệm và không tự ý ngừng thuốc hoặc thay đổi liều. Chế độ ăn, vận động, ngủ đủ và giảm căng thẳng chỉ hỗ trợ kiểm soát đường huyết, không thay thế phác đồ điều trị.