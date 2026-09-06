7 loại rau củ đông lạnh tốt cho đường huyết

Theo chuyên gia, để giữ đường huyết ổn định, nên chú ý đến lượng carbohydrate và chất xơ trong các loại rau. Rau thường chứa ít carbohydrate nên có tác động không lớn đến đường huyết.

Những loại rau có nhiều carbohydrate đến từ chất xơ có thể giúp tạo cảm giác no lâu, hạn chế ăn quá mức và hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Chuyên gia khuyến nghị lựa chọn những loại rau cung cấp ít nhất 3g chất xơ mỗi khẩu phần.

Tuy nhiên, không phải cứ rau đông lạnh là lựa chọn tốt. Một số sản phẩm có thể được bổ sung đường, chất béo hoặc natri. Vì vậy, người tiêu dùng nên đọc kỹ bảng thành phần dinh dưỡng và danh sách nguyên liệu trước khi mua. Lý tưởng nhất là thành phần trên bao bì chỉ gồm rau củ.

Một số loại trữ đông chứa ít carbohydrate và giàu chất xơ, có thể hỗ trợ kiểm soát đường huyết (ảnh Getty)

Rau củ hỗn hợp xào

Các gói rau củ hỗn hợp dùng để xào thường gồm nhiều loại như nấm, hành tây, ớt chuông... Theo chuyên gia, nhóm rau này thường có hàm lượng carbohydrate tương đối thấp và giàu chất xơ, phù hợp để dự trữ trong tủ đông. Một gói rau củ đông lạnh có thể được chế biến thành một bữa ăn hoàn chỉnh khi kết hợp với thịt gà, tôm, thịt bò nạc hoặc một nguồn protein giàu dinh dưỡng khác.

Súp lơ trắng

Súp lơ trắng đông lạnh là một lựa chọn đáng cân nhắc. Sản phẩm thường được bán dưới dạng từng bông nhỏ hoặc súp lơ xay nhỏ giống cơm, có thể dùng thay thế cơm trong nhiều món ăn.

Một số người có thể bị tăng đường huyết sau khi ăn cơm, trong khi súp lơ dạng “cơm” chứa rất ít carbohydrate. Một cốc súp lơ xay nhỏ cung cấp khoảng 5g carbohydrate và 3g chất xơ. Có thể sử dụng thay cơm trong các món như thịt hầm hoặc món xào.

Bông cải xanh hỗ trợ giảm đường huyết

Bông cải xanh thuộc nhóm rau họ cải và có thể trở thành lựa chọn tốt cho người muốn kiểm soát đường huyết. Theo chuyên gia, các loại rau họ cải như bông cải xanh chứa sulforaphane, một hợp chất được giải phóng khi thực vật bị cắt hoặc nhai. Sulforaphane có thể giúp cải thiện độ nhạy insulin, từ đó hỗ trợ giảm đường huyết.

Bông cải xanh đông lạnh có thể chế biến bằng cách nướng. Để tránh rau bị mềm nhũn, có thể nướng rau không dầu khoảng 30 phút để làm bay bớt hơi ẩm, sau đó thêm một chút dầu cùng gia vị và tiếp tục nướng khoảng 10 phút để rau có lớp ngoài giòn hơn.

Rau bina

Rau bina là loại rau dễ kết hợp với nhiều món ăn. Một cốc rau bina đông lạnh chứa gần 7g carbohydrate và 5g chất xơ. Loại rau này còn cung cấp nhiều dưỡng chất như vitamin A, C, K, folate và kali. Rau bina có thể được thêm vào súp, món hầm, nước chấm hoặc các món đút lò mà không làm thay đổi đáng kể hương vị món ăn.

Cải xoăn

Hiệp hội Đái tháo đường Mỹ khuyến nghị các loại rau lá xanh đậm như cải xoăn và rau bina vì chúng chứa ít calo, ít carbohydrate và giàu nhiều dưỡng chất. Một cốc cải xoăn chỉ chứa dưới 1 g carbohydrate, trong đó phần lớn là chất xơ. Cải xoăn có thể được sử dụng trong salad, món đút lò, súp hoặc bánh sandwich. Ngoài chất xơ, loại rau này còn cung cấp sắt, canxi, kali, folate cùng vitamin A, C và K.

Cải Brussels

Nếu không thích cải Brussels, vấn đề có thể nằm ở cách chế biến. Đây là loại rau giàu dinh dưỡng và được chuyên gia đánh giá cao nhờ hàm lượng chất xơ. Một cốc cải Brussels nấu chín từ sản phẩm đông lạnh cung cấp khoảng 6g chất xơ. Loại rau này cũng giàu vitamin C, vitamin K và folate, những dưỡng chất cần thiết cho hệ miễn dịch, hệ thần kinh và sức khỏe xương. Thay vì luộc khiến rau có thể bị mềm và khó ăn, có thể thử nướng đến khi giòn hoặc thái mỏng để trộn salad.

Khoai lang

Khoai lang có chỉ số đường huyết cao hơn một số loại rau trong danh sách này. Tuy nhiên, theo chuyên gia, khoai lang vẫn đáng lựa chọn nhờ hàm lượng chất xơ. Một cốc khoai lang nấu chín từ sản phẩm đông lạnh cung cấp khoảng 3g chất xơ, đồng thời chứa magie. Đây là khoáng chất có thể hỗ trợ quá trình chuyển hóa glucose.

Hiệp hội Đái tháo đường Mỹ khuyến nghị bổ sung các thực phẩm chứa magie bởi tình trạng thiếu khoáng chất này khá phổ biến. Khoai lang có thể đem nướng và ăn cùng đậu, sốt salsa hoặc thịt gà; hoặc nướng cùng các loại rau khác để làm món ăn kèm.