5 món đồ trong phòng ngủ khiến chuyên gia nội thất "lắc đầu"

Phòng ngủ không chỉ là nơi nghỉ ngơi mà còn phản ánh gu thẩm mỹ của gia chủ. Tuy nhiên, theo các nhà thiết kế nội thất, nhiều món đồ và cách bài trí tưởng như bình thường lại vô tình khiến không gian trở nên bừa bộn, kém tinh tế.

Dưới đây là 5 chi tiết mà các chuyên gia cho rằng nên tránh nếu muốn phòng ngủ đẹp, gọn gàng và mang lại cảm giác thư giãn.

Đặt dụng cụ tập thể dục trong phòng ngủ

Máy chạy bộ, xe đạp tập hay bộ tạ ngày càng phổ biến khi nhiều người lựa chọn tập luyện tại nhà. Tuy nhiên, Melissa Fields, nhà sáng lập Shades of Gray Design Studio, cho rằng đây là một trong những điều bà "không thể chấp nhận" khi bước vào phòng ngủ.

Theo bà, phòng ngủ nên được dành riêng cho việc nghỉ ngơi, thư giãn và ngủ, thay vì trở thành nơi tập luyện.

Ngay cả khi diện tích nhà ở hạn chế, chuyên gia vẫn khuyến khích bố trí thiết bị tập ở phòng khách, phòng làm việc hoặc một góc riêng nếu có thể.

Ngoài việc phá vỡ công năng của căn phòng, những thiết bị này còn khiến không gian trở nên chật chội, lộn xộn và mất đi cảm giác yên bình cần có.

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Tủ quần áo quá cồng kềnh

Một chiếc tủ ngăn kéo (dresser) quá lớn cũng là món đồ mà Melissa Fields không khuyến khích đặt trong phòng ngủ.

Thay vì sử dụng những chiếc tủ chiếm nhiều diện tích, bà khuyên nên đầu tư hệ thống tủ quần áo âm tường hoặc tủ tích hợp nhiều ngăn kéo để cất giữ quần áo, phụ kiện và đồ dùng cá nhân.

Theo chuyên gia, khi mọi thứ đều được cất gọn sau cánh tủ, phòng ngủ sẽ thông thoáng hơn, đồng thời việc sắp xếp quần áo cũng khoa học và ngăn nắp hơn.

Bộ chăn ga "đồng bộ từ A đến Z"

Những bộ chăn ga bán theo trọn bộ, gồm ga trải giường, chăn và gối có cùng màu sắc, họa tiết từng rất phổ biến, đặc biệt với sinh viên hoặc người mới chuyển nhà.

Tuy nhiên, Ellie Mroz, nhà sáng lập Ellie Mroz Design, cho rằng kiểu lựa chọn này khiến phòng ngủ trở nên thiếu cá tính.

Theo bà, những bộ chăn ga này thường sử dụng chất liệu không thực sự cao cấp và mọi chi tiết đều giống nhau, tạo cảm giác đơn điệu.

Thay vào đó, hãy kết hợp nhiều chất liệu và màu sắc hài hòa. Ví dụ, chăn ga bằng vải lanh có thể phối cùng gối trang trí vải boucle hoặc chăn len để tạo chiều sâu và cảm giác ấm cúng cho không gian.

Bộ nội thất giống hệt nhau

Không ít gia đình có thói quen mua trọn bộ nội thất phòng ngủ gồm giường, tủ đầu giường, tủ quần áo, bàn trang điểm... cùng một mẫu mã và màu sắc.

Theo Jaime Zehner, nhà sáng lập JZ Interiors, xu hướng này đang dần lỗi thời.

Bà cho rằng một căn phòng mà mọi món đồ đều giống hệt nhau sẽ tạo cảm giác cứng nhắc, thiếu điểm nhấn và không thể hiện được cá tính của gia chủ.

Thay vì chọn bộ nội thất đồng bộ, chuyên gia khuyên nên kết hợp những món đồ có phong cách, chất liệu hoặc màu sắc bổ trợ cho nhau để tạo cảm giác như được sưu tầm và lựa chọn qua thời gian.

Nếu muốn tiết kiệm chi phí, bạn có thể tìm kiếm những món nội thất độc đáo tại các cửa hàng đồ cũ, chợ đồ cổ hoặc các nền tảng mua bán trực tuyến.

Rèm cửa và mành che không phù hợp

Cửa sổ là chi tiết thường bị bỏ quên khi thiết kế phòng ngủ, nhưng theo Jaime Zehner, đây lại là yếu tố ảnh hưởng lớn đến tổng thể không gian.

Những bộ rèm quá ngắn, quá dài hoặc không cân xứng với cửa sổ, cũng như việc kết hợp nhiều loại rèm không hài hòa, đều có thể khiến căn phòng trở nên kém tinh tế.

Dù ngân sách nhiều hay ít, chuyên gia cho rằng đầu tư vào rèm cửa được may đo phù hợp với kích thước cửa sổ luôn là lựa chọn đáng giá, giúp phòng ngủ có vẻ đẹp bền vững theo thời gian.