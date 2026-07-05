English
/ ĐỜI SỐNG
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Muốn phòng ngủ đẹp hơn, hãy tránh 5 kiểu chăn ga này

Chủ Nhật, 07:07, 05/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Màu sắc và họa tiết chăn ga không chỉ ảnh hưởng đến giấc ngủ mà còn quyết định diện mạo của phòng ngủ. Theo các nhà thiết kế nội thất, một số xu hướng từng được ưa chuộng đang dần lỗi thời trong năm 2026 và nên được thay thế bằng những lựa chọn hiện đại, tinh tế hơn.

Khi lựa chọn chăn ga gối đệm, nhiều người chỉ quan tâm đến chất liệu hay sự thoải mái mà quên rằng màu sắc và họa tiết cũng góp phần quyết định vẻ đẹp của phòng ngủ.

Theo các nhà thiết kế nội thất, bước sang năm 2026, một số gam màu và phong cách chăn ga từng rất phổ biến đang dần trở nên lỗi thời. Nếu muốn phòng ngủ trông hiện đại và tinh tế hơn, bạn nên cân nhắc tránh những lựa chọn dưới đây.

Chăn ga màu xám - trắng đơn điệu

Theo Meghan Jay, nhà sáng lập Meghan Jay Design, những bộ chăn ga chỉ sử dụng hai gam màu xám và trắng đã không còn là xu hướng. Bà cho rằng sự kết hợp này tạo cảm giác quá lạnh lẽo, thiếu sức sống, thậm chí khiến căn phòng trở nên vô trùng và đơn điệu.

Thay vào đó, năm 2026 sẽ chứng kiến sự lên ngôi của những gam màu ấm áp, giàu năng lượng như đất nung (terra-cotta) hay cam cháy (burnt orange). Nếu chưa sẵn sàng thay toàn bộ chăn ga, bạn có thể bắt đầu bằng những chiếc gối trang trí hoặc chăn phủ mang các tông màu này.

muon phong ngu dep hon, hay tranh 5 kieu chan ga nay hinh anh 1
Ảnh Getty Images

Bộ chăn ga đồng màu từ đầu đến cuối

Một xu hướng khác được dự báo sẽ sớm biến mất là sử dụng toàn bộ chăn, ga, gối cùng một màu sắc.

Theo Meghan Jay, thay vì tạo cảm giác sang trọng, kiểu phối này khiến phòng ngủ thiếu điểm nhấn và cá tính. Xu hướng mới khuyến khích kết hợp nhiều màu sắc và họa tiết để tạo nên không gian tự nhiên, gần gũi và mang dấu ấn riêng.

Đồng quan điểm, Dijana Savic-Jambert, đồng sáng lập Maredi Design, cho rằng những bộ chăn ga "đồng bộ tuyệt đối" sẽ nhanh chóng trở thành chuyện của quá khứ.

Theo bà, việc lựa chọn từng món đồ riêng biệt sẽ giúp phòng ngủ có cảm giác được chăm chút kỹ lưỡng và tinh tế hơn nhiều so với việc mua cả bộ giống hệt nhau.

muon phong ngu dep hon, hay tranh 5 kieu chan ga nay hinh anh 2
Ảnh Getty Images

Những gam màu đất quá đậm

Các màu sắc trầm như xanh vân sam, đỏ gạch, cam hồng đậm (persimmon) hay xanh navy từng được yêu thích vì mang lại cảm giác ấm cúng.

Tuy nhiên, Jill Litner Kaplan, nhà sáng lập Jill Litner Kaplan Interiors, cho rằng khi áp dụng lên chăn ga, những gam màu này lại khiến phòng ngủ trở nên nặng nề và u tối, giống như lúc nào cũng là mùa thu.

Nếu yêu thích những tông màu đậm, bà khuyên nên sử dụng chúng cho sơn tường hoặc giấy dán tường, trong khi chăn ga nên giữ ở các gam màu trung tính để cân bằng tổng thể không gian.

Chăn ga có họa tiết quá rối mắt

Dù yêu thích màu sắc nào, các chuyên gia đều khuyến cáo nên tránh những bộ chăn ga có họa tiết dày đặc hoặc quá nổi bật.

Theo Dijana Savic-Jambert, các họa tiết đơn giản, tiết chế sẽ là xu hướng chủ đạo trong năm 2026 vì mang đến cảm giác nhẹ nhàng và dễ kết hợp với nhiều phong cách nội thất.

Jill Litner Kaplan cũng gợi ý, nếu muốn tạo điểm nhấn, hãy sử dụng gối trang trí hoặc gối ôm có họa tiết đồng điệu với bảng màu của căn phòng thay vì để toàn bộ giường ngủ phủ kín các hoa văn cầu kỳ.

Họa tiết cổ điển quá kiểu cách

 

muon phong ngu dep hon, hay tranh 5 kieu chan ga nay hinh anh 3
Ảnh Getty Images

Các chuyên gia không khuyến khích sử dụng những mẫu hoa văn quá trang trọng hoặc mang đậm phong cách cổ điển vì dễ khiến phòng ngủ trông cũ kỹ.

Điều đó không có nghĩa là phải từ bỏ hoàn toàn các họa tiết hoa hay kẻ caro. Theo Meghan Jay, những kiểu họa tiết kinh điển này vẫn được yêu thích, nhưng đang được làm mới bằng cách phối màu và thiết kế hiện đại hơn.

Nhờ đó, chúng tạo cảm giác nhẹ nhàng, trẻ trung và phù hợp với xu hướng nội thất năm 2026 thay vì gợi nhớ đến phong cách của hàng chục năm trước.

trang_tri_san_hien_1.jpg

13 cách trang trí sân hiên được chuyên gia nội thất yêu thích

VOV.VN - Sân hiên không chỉ là nơi thư giãn mà còn có thể trở thành "phòng khách ngoài trời" nếu được bài trí hợp lý. Theo các nhà thiết kế nội thất, việc kết hợp khéo léo nội thất, ánh sáng, cây xanh và phụ kiện sẽ giúp không gian trở nên sang trọng, tiện nghi và cuốn hút hơn.

 

An Na/VOV.VN (Tổng hợp)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Những xu hướng nội thất tưởng đã lỗi thời bất ngờ trở lại năm 2026
Những xu hướng nội thất tưởng đã lỗi thời bất ngờ trở lại năm 2026

VOV.VN - Ốp gỗ, giấy dán tường, nội thất bo cong hay phong cách tối giản ấm áp đang đồng loạt trở lại trong năm 2026. Theo các nhà thiết kế, không gian sống ngày càng ưu tiên sự ấm cúng, dấu ấn cá nhân và tính kết nối thay vì vẻ đẹp tối giản lạnh lẽo.

Những xu hướng nội thất tưởng đã lỗi thời bất ngờ trở lại năm 2026

Những xu hướng nội thất tưởng đã lỗi thời bất ngờ trở lại năm 2026

VOV.VN - Ốp gỗ, giấy dán tường, nội thất bo cong hay phong cách tối giản ấm áp đang đồng loạt trở lại trong năm 2026. Theo các nhà thiết kế, không gian sống ngày càng ưu tiên sự ấm cúng, dấu ấn cá nhân và tính kết nối thay vì vẻ đẹp tối giản lạnh lẽo.

10 công dụng bất ngờ của tương cà mà không phải ai cũng biết
10 công dụng bất ngờ của tương cà mà không phải ai cũng biết

VOV.VN - Tương cà vốn được xem là "người bạn đồng hành" của khoai tây chiên, hamburger hay xúc xích. Tuy nhiên, nhờ chứa axit từ cà chua và giấm, loại gia vị quen thuộc này còn có thể trở thành một "trợ thủ" hữu ích trong việc làm sạch đồ dùng và xử lý nhiều vấn đề trong gia đình.

10 công dụng bất ngờ của tương cà mà không phải ai cũng biết

10 công dụng bất ngờ của tương cà mà không phải ai cũng biết

VOV.VN - Tương cà vốn được xem là "người bạn đồng hành" của khoai tây chiên, hamburger hay xúc xích. Tuy nhiên, nhờ chứa axit từ cà chua và giấm, loại gia vị quen thuộc này còn có thể trở thành một "trợ thủ" hữu ích trong việc làm sạch đồ dùng và xử lý nhiều vấn đề trong gia đình.

Mẹo cấp đông bạc hà tươi, giữ hương vị thơm ngon đến 6 tháng
Mẹo cấp đông bạc hà tươi, giữ hương vị thơm ngon đến 6 tháng

VOV.VN - Bạc hà phát triển nhanh nhưng lại khó sử dụng hết trong thời gian ngắn. Chỉ với vài bước đơn giản, bạn có thể cấp đông lá bạc hà để bảo quản từ 3-6 tháng, vẫn giữ được hương thơm đặc trưng và sẵn sàng dùng cho đồ uống, món ăn bất cứ lúc nào.

Mẹo cấp đông bạc hà tươi, giữ hương vị thơm ngon đến 6 tháng

Mẹo cấp đông bạc hà tươi, giữ hương vị thơm ngon đến 6 tháng

VOV.VN - Bạc hà phát triển nhanh nhưng lại khó sử dụng hết trong thời gian ngắn. Chỉ với vài bước đơn giản, bạn có thể cấp đông lá bạc hà để bảo quản từ 3-6 tháng, vẫn giữ được hương thơm đặc trưng và sẵn sàng dùng cho đồ uống, món ăn bất cứ lúc nào.

KINH TẾ
Du lịch
XÃ HỘI
Văn học
Bóng đá quốc tế
Tin nóng
Dự báo thời tiết
Giải trí
Bất Động sản