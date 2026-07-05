Muốn phòng ngủ đẹp hơn, hãy tránh 5 kiểu chăn ga này

Khi lựa chọn chăn ga gối đệm, nhiều người chỉ quan tâm đến chất liệu hay sự thoải mái mà quên rằng màu sắc và họa tiết cũng góp phần quyết định vẻ đẹp của phòng ngủ.

Theo các nhà thiết kế nội thất, bước sang năm 2026, một số gam màu và phong cách chăn ga từng rất phổ biến đang dần trở nên lỗi thời. Nếu muốn phòng ngủ trông hiện đại và tinh tế hơn, bạn nên cân nhắc tránh những lựa chọn dưới đây.

Chăn ga màu xám - trắng đơn điệu

Theo Meghan Jay, nhà sáng lập Meghan Jay Design, những bộ chăn ga chỉ sử dụng hai gam màu xám và trắng đã không còn là xu hướng. Bà cho rằng sự kết hợp này tạo cảm giác quá lạnh lẽo, thiếu sức sống, thậm chí khiến căn phòng trở nên vô trùng và đơn điệu.

Thay vào đó, năm 2026 sẽ chứng kiến sự lên ngôi của những gam màu ấm áp, giàu năng lượng như đất nung (terra-cotta) hay cam cháy (burnt orange). Nếu chưa sẵn sàng thay toàn bộ chăn ga, bạn có thể bắt đầu bằng những chiếc gối trang trí hoặc chăn phủ mang các tông màu này.

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Bộ chăn ga đồng màu từ đầu đến cuối

Một xu hướng khác được dự báo sẽ sớm biến mất là sử dụng toàn bộ chăn, ga, gối cùng một màu sắc.

Theo Meghan Jay, thay vì tạo cảm giác sang trọng, kiểu phối này khiến phòng ngủ thiếu điểm nhấn và cá tính. Xu hướng mới khuyến khích kết hợp nhiều màu sắc và họa tiết để tạo nên không gian tự nhiên, gần gũi và mang dấu ấn riêng.

Đồng quan điểm, Dijana Savic-Jambert, đồng sáng lập Maredi Design, cho rằng những bộ chăn ga "đồng bộ tuyệt đối" sẽ nhanh chóng trở thành chuyện của quá khứ.

Theo bà, việc lựa chọn từng món đồ riêng biệt sẽ giúp phòng ngủ có cảm giác được chăm chút kỹ lưỡng và tinh tế hơn nhiều so với việc mua cả bộ giống hệt nhau.

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Những gam màu đất quá đậm

Các màu sắc trầm như xanh vân sam, đỏ gạch, cam hồng đậm (persimmon) hay xanh navy từng được yêu thích vì mang lại cảm giác ấm cúng.

Tuy nhiên, Jill Litner Kaplan, nhà sáng lập Jill Litner Kaplan Interiors, cho rằng khi áp dụng lên chăn ga, những gam màu này lại khiến phòng ngủ trở nên nặng nề và u tối, giống như lúc nào cũng là mùa thu.

Nếu yêu thích những tông màu đậm, bà khuyên nên sử dụng chúng cho sơn tường hoặc giấy dán tường, trong khi chăn ga nên giữ ở các gam màu trung tính để cân bằng tổng thể không gian.

Chăn ga có họa tiết quá rối mắt

Dù yêu thích màu sắc nào, các chuyên gia đều khuyến cáo nên tránh những bộ chăn ga có họa tiết dày đặc hoặc quá nổi bật.

Theo Dijana Savic-Jambert, các họa tiết đơn giản, tiết chế sẽ là xu hướng chủ đạo trong năm 2026 vì mang đến cảm giác nhẹ nhàng và dễ kết hợp với nhiều phong cách nội thất.

Jill Litner Kaplan cũng gợi ý, nếu muốn tạo điểm nhấn, hãy sử dụng gối trang trí hoặc gối ôm có họa tiết đồng điệu với bảng màu của căn phòng thay vì để toàn bộ giường ngủ phủ kín các hoa văn cầu kỳ.

Họa tiết cổ điển quá kiểu cách

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Các chuyên gia không khuyến khích sử dụng những mẫu hoa văn quá trang trọng hoặc mang đậm phong cách cổ điển vì dễ khiến phòng ngủ trông cũ kỹ.

Điều đó không có nghĩa là phải từ bỏ hoàn toàn các họa tiết hoa hay kẻ caro. Theo Meghan Jay, những kiểu họa tiết kinh điển này vẫn được yêu thích, nhưng đang được làm mới bằng cách phối màu và thiết kế hiện đại hơn.

Nhờ đó, chúng tạo cảm giác nhẹ nhàng, trẻ trung và phù hợp với xu hướng nội thất năm 2026 thay vì gợi nhớ đến phong cách của hàng chục năm trước.