4 loại thực phẩm bổ sung có thể hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Kiểm soát đường huyết không chỉ phụ thuộc vào một yếu tố. Chế độ ăn giàu dinh dưỡng, vận động, ngủ đủ và kiểm soát căng thẳng vẫn là những nền tảng quan trọng. Tuy nhiên, một số loại thực phẩm bổ sung cũng đang được nghiên cứu về khả năng hỗ trợ duy trì đường huyết ổn định.

Theo chuyên gia, không thể dùng thực phẩm bổ sung để “bù” cho một chế độ ăn uống thiếu lành mạnh. Tuy nhiên, psyllium, myo-inositol, magie và quế là những lựa chọn đã có một số bằng chứng nghiên cứu về khả năng hỗ trợ kiểm soát đường huyết.

Chất xơ psyllium kiểm soát đường huyết

Psyllium là một loại chất xơ hòa tan thường được biết đến với tác dụng hỗ trợ tiêu hóa và giảm táo bón. Bên cạnh đó, loại chất xơ này cũng có thể mang lại lợi ích đối với đường huyết.

Khi vào đường tiêu hóa, psyllium tạo thành dạng gel, qua đó làm chậm quá trình hấp thu đường vào máu sau bữa ăn. Nhờ vậy, nó có thể góp phần hạn chế tình trạng đường huyết tăng nhanh sau khi ăn.

Kiểm soát đường huyết có thể được hỗ trợ bởi psyllium, myo-inositol, magie và quế, nhưng chuyên gia lưu ý không dùng thay chế độ ăn lành mạnh (Ảnh: Getty )

Một tổng quan hệ thống và phân tích gộp năm 2024 cho thấy bổ sung psyllium có liên quan đến giảm đường huyết lúc đói, HbA1c và các chỉ số về kháng insulin. Lợi ích rõ hơn được ghi nhận khi sử dụng trên 10g/ngày đều đặn trong vài tuần.

Tuy nhiên, nên bắt đầu với lượng thấp rồi tăng dần để hạn chế đầy hơi, chướng bụng và cần uống đủ nước. Psyllium cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng hấp thu một số thuốc, vì vậy không nên sử dụng cùng thời điểm với thuốc kê đơn hoặc các thực phẩm bổ sung khác.

Myo-inositol cải thiện đường huyết

Inositol là chất có sẵn tự nhiên trong cơ thể và tham gia vào quá trình tế bào đáp ứng với insulin. Theo chuyên gia, đường huyết cao có thể ảnh hưởng đến cách cơ thể sử dụng inositol. Vì vậy, bổ sung myo-inositol có thể góp phần cải thiện đường huyết và độ nhạy insulin, không chỉ ở một số người mắc hội chứng buồng trứng đa nang mà cả những trường hợp kháng insulin khác.

Ở liều khuyến nghị thường khoảng 2–4 g/ngày, myo-inositol nhìn chung được dung nạp khá tốt và ít tác dụng phụ. Tuy nhiên, người có tình trạng kháng insulin vẫn nên trao đổi với nhân viên y tế trước khi sử dụng.

Magie cải thiện đường huyết lúc đói

Magie tham gia trực tiếp vào quá trình cơ thể sử dụng insulin và vận chuyển glucose từ máu vào tế bào. Người mắc đái tháo đường type 2 có nguy cơ thiếu magie cao hơn, trong khi nồng độ magie thấp có liên quan đến tình trạng kháng insulin.

Một số thử nghiệm lâm sàng ở người tiền đái tháo đường và đái tháo đường type 2 ghi nhận bổ sung magie có liên quan đến cải thiện đường huyết lúc đói. Tuy nhiên, kết quả đối với HbA1c chưa thống nhất và vẫn cần thêm nghiên cứu.

Các dạng magie cũng có thể tác động khác nhau đến hệ tiêu hóa. Một số dạng dễ dung nạp hơn, trong khi magie oxide hoặc magie citrate có thể gây đi ngoài phân lỏng ở một số người.

Quế cải thiện độ nhạy insulin

Quế chứa polyphenol, những hợp chất có thể góp phần cải thiện độ nhạy insulin, giảm phản ứng viêm và hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột. Những tác động này có thể liên quan đến khả năng điều hòa glucose của cơ thể.

Theo chuyên gia, một tổng quan năm 2024 cho thấy tiêu thụ khoảng 4g quế mỗi ngày có liên quan đến những cải thiện có thể đo lường được về đường huyết.

Nếu thường xuyên sử dụng lượng quế tương đối lớn, quế Ceylon (còn gọi là quế Tích Lan) có thể là lựa chọn đáng cân nhắc hơn quế cassia (hay còn gọi là quế đơn) vì chứa ít coumarin hơn. Coumarin ở lượng cao có thể ảnh hưởng đến sức khỏe gan. Quế cũng có khả năng làm tăng tác dụng của thuốc hạ đường huyết, vì vậy người đang dùng insulin hoặc thuốc điều trị đái tháo đường cần thận trọng.

Thực phẩm bổ sung không thay thế lối sống lành mạnh

Theo chuyên gia, không có một loại thực phẩm bổ sung nào có thể giúp đường huyết thay đổi ngoạn mục chỉ sau một đêm. Những sản phẩm trên chỉ nên được xem là biện pháp hỗ trợ bên cạnh chế độ ăn uống và sinh hoạt phù hợp.

Để kiểm soát đường huyết, nên kết hợp carbohydrate với protein, chất xơ hoặc chất béo lành mạnh; ưu tiên rau, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu và hạt. Đi bộ sau bữa ăn, ngủ khoảng 7–9 giờ mỗi đêm và uống đủ nước cũng có thể hỗ trợ kiểm soát đường huyết.

Đặc biệt, người mắc bệnh nền, đang sử dụng thuốc kê đơn, phụ nữ mang thai hoặc cho con bú nên trao đổi với nhân viên y tế trước khi dùng thực phẩm bổ sung. Một số sản phẩm có thể tương tác với thuốc điều trị đái tháo đường hoặc khiến đường huyết giảm nhiều hơn dự kiến.