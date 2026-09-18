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Đây là loại đồ uống nên tránh hàng đầu nếu bị đường huyết cao

Thứ Sáu, 07:11, 18/09/2026
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VOV.VN - Nếu đường huyết cao hoặc mắc tiểu đường, đồ uống có đường có thể khiến đường huyết tăng nhanh và làm việc kiểm soát đường huyết khó khăn hơn.

Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến đường huyết, từ hoạt động thể chất, thuốc đang sử dụng đến những thực phẩm bạn ăn. Tuy nhiên, đồ uống bạn lựa chọn cũng đóng vai trò quan trọng. Các loại đồ uống có đường như nước ngọt, nước tăng lực, cà phê hoặc trà thêm đường có thể gây bất lợi cho đường huyết. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, đây là nhóm đồ uống quan trọng nhất cần tránh nếu bạn có đường huyết cao hoặc mắc bệnh tiểu đường.

Vì sao nên hạn chế đồ uống có đường?

Đường được hấp thu nhanh

Không chỉ lượng đường trong đồ uống là vấn đề. Các loại đồ uống này thường thiếu những chất dinh dưỡng quan trọng như chất xơ, protein và chất béo - những thành phần có thể giúp làm chậm quá trình hấp thu glucose vào máu.

Theo chuyên gia, khi không có những chất này, đường được hấp thu rất nhanh, khiến đường huyết tăng mạnh và sau đó có thể giảm xuống nhanh chóng. Những đợt đường huyết tăng rồi giảm cũng có thể khiến năng lượng trong cơ thể dao động và làm tăng cảm giác đói.

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Nếu đường huyết cao hoặc mắc tiểu đường, đồ uống có đường có thể khiến đường huyết tăng nhanh và làm việc kiểm soát đường huyết khó khăn hơn (Ảnh: Getty)

Có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch

Khi mắc bệnh tiểu đường, việc thường xuyên sử dụng thực phẩm và đồ uống khiến đường huyết tăng có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim. Theo chuyên gia, tình trạng đường huyết thường xuyên tăng cao do sử dụng đồ uống có đường có thể gây thêm áp lực lên mạch máu và ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch theo thời gian.

Chứa nhiều "calo rỗng"

Một ly cà phê có đường trên đường đi làm hoặc một lon nước ngọt vào buổi chiều có vẻ không đáng kể. Tuy nhiên, lượng calo từ những đồ uống này có thể nhanh chóng cộng dồn. Theo chuyên gia, một đồ uống có đường đôi khi có lượng calo tương đương một bữa ăn nhỏ nhưng lại không cung cấp các chất dinh dưỡng giúp não bộ nhận biết cảm giác no.

Khi ăn thực phẩm rắn, quá trình nhai và tiêu hóa gửi tín hiệu đến não, giúp cơ thể nhận biết đã đủ no. Trong khi đó, calo ở dạng lỏng dễ được tiêu thụ nhanh mà không tạo cảm giác no tương ứng. Theo chuyên gia, điều này có thể khiến một người nạp hàng trăm calo trong thời gian ngắn mà vẫn cảm thấy đói.

Việc thường xuyên tiêu thụ lượng "calo rỗng" này cũng có thể dẫn đến tăng cân. Tăng cân lại có thể làm tình trạng kháng insulin trở nên nghiêm trọng hơn và khiến việc kiểm soát đường huyết khó khăn hơn.

Đồ uống có đường và caffeine có thể tạo tác động kép

Matcha latte, espresso đá hay trà ngọt đều có thể chứa caffeine. Caffeine không nhất thiết ảnh hưởng đến đường huyết ở tất cả mọi người, nhưng ở một số người, caffeine có thể tác động đến hormone, làm tăng tình trạng kháng insulin và khiến đường huyết tăng.

Theo chuyên gia, khi caffeine kết hợp với đường bổ sung, tác động này có thể làm đường huyết tăng mạnh hơn và khiến mức đường huyết khó dự đoán hơn.

Làm gì để kiểm soát đường huyết tốt hơn?

Ưu tiên đồ uống không calo: Nước lọc và các loại đồ uống không calo là những lựa chọn tốt cho đường huyết. Có thể chọn nước có ga không đường hoặc trà thảo mộc không đường. Nếu cơ thể không nhạy cảm với caffeine, cà phê và trà không đường cũng có thể là lựa chọn phù hợp.

Ăn các bữa cân bằng: Ưu tiên thực phẩm nguyên chất, ít qua chế biến. Bữa ăn có thể gồm rau không chứa nhiều tinh bột như bông cải xanh, cà rốt, súp lơ; protein từ thịt nạc hoặc thực vật; carbohydrate từ ngũ cốc nguyên hạt như yến mạch, quinoa; cùng chất béo lành mạnh từ dầu ô liu, quả bơ, các loại hạt và cá béo. Đồng thời, nên hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, đồ chiên rán và thức ăn nhanh.

Tăng cường vận động: Hoạt động thể chất thường xuyên có thể giúp kiểm soát đường huyết và cân nặng, đồng thời giảm nguy cơ bệnh tim và các biến chứng liên quan đến tiểu đường. Bài viết gợi ý mục tiêu khoảng 150 phút hoạt động mỗi tuần, tương đương chưa đến 30 phút mỗi ngày trong hầu hết các ngày. Nếu chưa quen vận động, có thể bắt đầu bằng việc đi bộ 10 phút mỗi ngày rồi tăng dần.

Theo dõi đường huyết: Với người mắc bệnh tiểu đường, theo dõi đường huyết có thể giúp nhận biết những loại thực phẩm và đồ uống khiến đường huyết tăng hoặc giảm. Tuy nhiên, đường huyết không chỉ chịu ảnh hưởng bởi ăn uống và vận động mà còn liên quan đến thiếu ngủ, bỏ bữa và mất nước.

Theo chuyên gia, đồ uống có đường như nước ngọt, nước tăng lực, cà phê và trà thêm đường là nhóm nên tránh hoặc hạn chế nếu đường huyết cao hoặc mắc tiểu đường. Lượng đường trong những đồ uống này có thể khiến đường huyết tăng nhanh, trong khi lượng calo cao nhưng ít chất dinh dưỡng có thể góp phần gây tăng cân và làm tình trạng kháng insulin khó kiểm soát hơn. Thay vì đồ uống có đường, nên ưu tiên nước lọc hoặc các loại đồ uống không calo, kết hợp chế độ ăn giàu dinh dưỡng và vận động thường xuyên để hỗ trợ kiểm soát đường huyết.

 

An Na/VOV.VN (Biên dịch)
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