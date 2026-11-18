Huyết áp thường tăng dần một cách âm thầm. Nhiều người có thể cảm thấy hoàn toàn khỏe mạnh trong nhiều năm dù chỉ số huyết áp ngày càng cao. Đây là lý do không ít trường hợp chỉ phát hiện tăng huyết áp khi đi khám sức khỏe định kỳ.

Thuốc đóng vai trò quan trọng trong điều trị tăng huyết áp, nhưng những thực phẩm được lựa chọn trong bữa ăn hằng ngày cũng có ảnh hưởng đáng kể đến việc kiểm soát huyết áp.

Theo EatingWell, các bác sĩ tim mạch đã đưa ra 4 nhóm thực phẩm thường được khuyến nghị cho người muốn duy trì huyết áp khỏe mạnh. Mặc dù không có thực phẩm nào có thể chữa khỏi tăng huyết áp hoặc thay thế thuốc điều trị, những lựa chọn này đều có giá trị dinh dưỡng và một số đã được nghiên cứu chứng minh lợi ích đối với sức khỏe tim mạch.

Không có thực phẩm nào có thể chữa khỏi tăng huyết áp hoặc thay thế thuốc điều trị, những lựa chọn này đều có giá trị dinh dưỡng và một số đã được nghiên cứu chứng minh lợi ích đối với sức khỏe tim mạch (Ảnh: Getty)

Rau lá xanh

Theo chuyên gia, rau lá xanh như rau bina (cải bó xôi) hoặc cải xoăn là những lựa chọn hàng đầu giúp hỗ trợ kiểm soát huyết áp. Việc tăng lượng kali trong chế độ ăn có thể giúp cơ thể đào thải natri và hỗ trợ thư giãn mạch máu. Rau lá xanh là một trong những nguồn cung cấp kali tự nhiên tốt, đồng thời chứa nhiều vitamin và khoáng chất khác.

Ngoài ra, nhóm thực phẩm này có hàm lượng calo thấp và dễ kết hợp với nhiều món ăn, phù hợp với những người muốn tăng lượng kali trong khẩu phần.

Kali không phải dưỡng chất duy nhất khiến rau lá xanh có lợi cho huyết áp. Chúng còn chứa nitrat tự nhiên, được cơ thể chuyển hóa thành nitric oxide, một hợp chất giúp mạch máu giãn ra.

Một nghiên cứu trên hơn 50.000 người trưởng thành tại Đan Mạch cho thấy những người tiêu thụ nhiều rau giàu nitrat nhất có huyết áp tâm thu thấp hơn đôi chút và nguy cơ mắc bệnh tim mạch thấp hơn so với nhóm ăn ít nhất. Tuy nhiên, đây là nghiên cứu quan sát, chỉ cho thấy mối liên hệ chứ chưa chứng minh được quan hệ nhân quả.

Để bổ sung rau lá xanh vào chế độ ăn, có thể thêm một nắm rau bina vào món trứng, súp hoặc nước sốt mì ống. Rau sẽ giảm đáng kể thể tích sau khi nấu chín. Chẳng hạn, hai cốc rau sống có thể thu lại thành một khẩu phần nhỏ hơn nhiều.

Một lưu ý là rau lá xanh chứa nhiều vitamin K. Những người đang sử dụng thuốc chống đông máu cần duy trì lượng vitamin K tương đối ổn định, tránh thay đổi đột ngột và nên tham khảo ý kiến bác sĩ. Người mắc bệnh thận cũng cần hỏi ý kiến bác sĩ trước khi tăng lượng kali trong chế độ ăn.

Các loại đậu

Theo chuyên gia, các loại đậu là thực phẩm có lợi vì giúp tạo cảm giác no, đồng thời cung cấp lượng kali đáng kể cùng nhiều vitamin và khoáng chất khác. Đậu còn chứa chất xơ và protein thực vật, hai dưỡng chất mà nhiều người chưa bổ sung đủ trong chế độ ăn hằng ngày.

Đây cũng là nhóm thực phẩm quan trọng trong chế độ ăn DASH, được thiết kế nhằm hỗ trợ giảm huyết áp. Chế độ ăn này khuyến nghị sử dụng các loại đậu, hạt và quả hạch nhiều lần trong tuần. Một cách đơn giản để tăng lượng đậu trong khẩu phần là thay thế một nửa lượng thịt xay trong các món ăn bằng đậu đen hoặc đậu lăng.

Tuy nhiên, theo chuyên gia, cần lưu ý hàm lượng natri trong các loại đậu đóng hộp. Người tiêu dùng nên ưu tiên sản phẩm không thêm muối hoặc có hàm lượng natri thấp. Ngoài ra, có thể chắt bỏ nước ngâm và rửa sạch đậu trước khi chế biến để giúp loại bỏ bớt muối.

Hạt lanh xay

Hạt lanh xay là một nguyên liệu quen thuộc nhưng có nhiều bằng chứng nghiên cứu về lợi ích đối với huyết áp hơn nhiều người nghĩ. Theo chuyên gia, các dữ liệu nghiên cứu cho thấy hạt lanh xay có thể mang lại lợi ích cho người có huyết áp cao hoặc được sử dụng như một biện pháp hỗ trợ bên cạnh thuốc điều trị tăng huyết áp.

Hạt lanh chứa chất xơ, axit alpha-linolenic và các hợp chất thực vật gọi là lignan. Những thành phần này có thể góp phần hỗ trợ duy trì huyết áp khỏe mạnh. Điểm đáng chú ý là nên sử dụng hạt lanh ở dạng xay thay vì nguyên hạt.

Hạt lanh nguyên hạt thường đi qua hệ tiêu hóa mà không được phân giải hoàn toàn, khiến cơ thể không hấp thu được nhiều chất xơ, lignan và chất béo omega-3 có nguồn gốc thực vật.

Một nghiên cứu tổng quan hệ thống và phân tích gộp quy mô lớn cho thấy việc bổ sung hạt lanh có liên quan đến sự giảm đáng kể cả huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương so với nhóm đối chứng.

Chuyên gia lưu ý, nên bắt đầu với lượng nhỏ rồi tăng dần vì việc bổ sung nhiều chất xơ đột ngột có thể gây đầy hơi. Ngoài ra, hạt lanh xay cũng nên được bảo quản trong ngăn mát hoặc ngăn đông tủ lạnh để tránh bị ôi.

Đối với những người đang dùng thuốc huyết áp, cần tiếp tục sử dụng thuốc theo đúng chỉ định. Hạt lanh chỉ đóng vai trò hỗ trợ, không thay thế phương pháp điều trị.

Quả mâm xôi đỏ

Theo chuyên gia, các loại trái cây giàu chất xơ là nguồn cung cấp vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa có lợi cho cơ thể. Những dưỡng chất này có thể góp phần giảm nguy cơ mắc bệnh tim thông qua việc hỗ trợ kiểm soát huyết áp và cải thiện sức khỏe tim mạch nói chung.

Quả mâm xôi đỏ là một trong những loại trái cây nổi bật nhờ hàm lượng chất xơ cao. Một cốc quả mâm xôi đỏ cung cấp khoảng 8g chất xơ nhưng chỉ chứa khoảng 65 calo. Loại quả này còn chứa các hợp chất chống oxy hóa như anthocyanin, có thể hỗ trợ sức khỏe tim và mạch máu.

Mâm xôi đông lạnh có giá trị dinh dưỡng tương đương mâm xôi tươi, đồng thời thường có giá thành thấp hơn. Đây là lựa chọn thuận tiện để dự trữ và sử dụng quanh năm.

Có thể thêm mâm xôi vào yến mạch ngâm qua đêm, xay cùng rau bina và hạt lanh hoặc ăn trực tiếp như một món ăn nhẹ vào buổi chiều thay cho đồ ngọt.

Những thói quen khác giúp kiểm soát huyết áp

Bổ sung các thực phẩm có lợi chỉ là một phần trong quá trình duy trì huyết áp khỏe mạnh. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), bên cạnh chế độ ăn uống, người dân cần chú ý những thói quen sau:

Theo dõi huyết áp thường xuyên: Tăng huyết áp thường không có triệu chứng rõ ràng. Vì vậy, đo huyết áp định kỳ là cách quan trọng để biết chỉ số huyết áp có được cải thiện hay không. Theo dõi huyết áp tại nhà cũng giúp bác sĩ đánh giá hiệu quả điều trị.

Duy trì hoạt động thể chất: Vận động đều đặn có thể giúp giảm huyết áp và hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Có thể lựa chọn đi bộ, đạp xe, tập luyện sức mạnh hoặc các hoạt động phù hợp với sở thích.

Áp dụng chế độ ăn tốt cho tim mạch: Tăng cường thực phẩm giàu dinh dưỡng có thể giúp duy trì huyết áp khỏe mạnh, đồng thời giảm nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ. Chế độ ăn cân bằng nên kết hợp với tập thể dục và kiểm soát cân nặng.

Dùng thuốc đúng chỉ định: Nhiều người cần kết hợp thuốc với thay đổi lối sống để kiểm soát huyết áp. Không nên tự ý ngừng thuốc khi chưa trao đổi với nhân viên y tế, vì việc ngừng thuốc đột ngột có thể gây ra những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.

Không cần thay đổi toàn bộ chế độ ăn để cải thiện huyết áp

Theo chuyên gia, việc hỗ trợ kiểm soát huyết áp không nhất thiết đòi hỏi phải thay đổi hoàn toàn chế độ ăn uống. Rau lá xanh, các loại đậu, hạt lanh xay và quả mâm xôi đều là những thực phẩm có thể dễ dàng bổ sung vào các bữa ăn quen thuộc.

Mỗi loại cung cấp chất xơ, kali hoặc các dưỡng chất khác mà nghiên cứu cho thấy có liên quan đến sức khỏe tim mạch tốt hơn. Tuy nhiên, chế độ ăn uống chỉ phát huy hiệu quả tốt nhất khi là một phần của kế hoạch chăm sóc sức khỏe tổng thể, không thể thay thế việc điều trị y tế.

Những người đã được chẩn đoán tăng huyết áp cần tiếp tục sử dụng thuốc theo đơn, theo dõi huyết áp thường xuyên và trao đổi với bác sĩ trước khi thay đổi đáng kể chế độ ăn. Điều này đặc biệt quan trọng đối với người mắc bệnh thận hoặc đang sử dụng thuốc chống đông máu.

Về lâu dài, những thay đổi nhỏ nhưng được duy trì đều đặn trong chế độ ăn và sinh hoạt có thể mang lại lợi ích đáng kể cho sức khỏe tim mạch.