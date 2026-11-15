5 lợi ích sức khỏe khi ăn hạt óc chó mỗi ngày

Trong số các loại hạt cây, hạt óc chó nổi bật nhờ hàm lượng omega-3 đáng kể. Loại hạt này cũng cung cấp chất đạm, chất xơ và melatonin. Bổ sung khoảng 28 g hạt óc chó mỗi ngày có thể cải thiện chất lượng khẩu phần và cung cấp một số dưỡng chất thường thiếu trong chế độ ăn của người Mỹ. Ăn hạt óc chó vào bữa sáng cũng có thể hỗ trợ trí nhớ và khả năng nhận thức trong ngày.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Hạt óc chó giàu axit alpha-linolenic (ALA), một loại omega-3 có nguồn gốc thực vật. Đây là một thành phần của chế độ ăn Địa Trung Hải, vốn được biết đến với lợi ích đối với tim mạch.

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Omega-3 có thể giúp bảo vệ tim và giảm nguy cơ đột quỵ. Dưỡng chất này đặc biệt có ích với người mắc bệnh tim. Cơ thể không tự tổng hợp được ALA nên cần lấy từ thực phẩm.

Bổ sung chất đạm và chất xơ

Một khẩu phần hạt óc chó khoảng 28 g cung cấp 4,32 g chất đạm và 1,9 g chất xơ. Cả hai đều là những dưỡng chất cần thiết cho cơ thể.

Nghiên cứu đăng trên tạp chí Nutrients cho thấy bổ sung khoảng 28 g hạt óc chó mỗi ngày có thể cải thiện chất lượng khẩu phần và cung cấp một số dưỡng chất thường thiếu trong chế độ ăn của người Mỹ.

Có thể hỗ trợ trí nhớ và khả năng nhận thức

Bạn có thể ăn hạt óc chó vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày. Một nghiên cứu quy mô nhỏ đăng trên tạp chí Food & Function cho thấy ăn loại hạt này vào bữa sáng có thể mang lại lợi ích cho khả năng nhận thức.

Trong nghiên cứu, những người ăn hạt óc chó vào buổi sáng phản ứng nhanh hơn khi thực hiện các bài kiểm tra chức năng điều hành trong ngày. Sáu giờ sau khi ăn, họ cũng làm bài kiểm tra khả năng nhớ lại tốt hơn so với nhóm không ăn hạt óc chó vào buổi sáng.

Có thể giúp ngủ ngon hơn

Hạt óc chó chứa melatonin tự nhiên. Đây là hormone giúp cơ thể nhận biết thời điểm cần thư giãn và chuẩn bị đi ngủ.

Một bài báo đăng trên tạp chí Nutrients năm 2017 cho thấy ăn thực phẩm giàu melatonin có thể giúp giảm tình trạng mất ngủ.

Có thể liên quan đến nguy cơ mắc một số loại ung thư thấp hơn

Hạt óc chó thường được nhắc đến trong chế độ ăn hướng tới giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính. Theo chuyên gia, loại hạt này cũng có thể liên quan đến nguy cơ mắc một số loại ung thư thấp hơn ở một số người.

Một số nghiên cứu ghi nhận mối liên hệ giữa hạt óc chó với nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt và ung thư đại trực tràng thấp hơn. Nghiên cứu cũng ghi nhận khả năng làm chậm sự phát triển của khối u ung thư vú.

Bổ sung hạt óc chó vào khẩu phần không loại bỏ nguy cơ ung thư. Người bệnh cần tiếp tục sử dụng thuốc điều trị ung thư đã được phê duyệt theo chỉ định của bác sĩ.

Cách thêm hạt óc chó vào chế độ ăn

Nếu không thích ăn hạt óc chó sống, bạn có thể rắc hạt lên salad hoặc yến mạch, xay cùng sinh tố hay rang để dùng làm món ăn nhẹ.

Hạt óc chó là một cách bổ sung dưỡng chất vào khẩu phần hằng ngày. Dùng loại hạt này làm món ăn nhẹ có thể giúp bạn no lâu hơn và hỗ trợ tiêu hóa.