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"Vua của các loại hạt" dễ tìm là giúp vị thuốc bổ não, vững tim, trẻ hóa làn da

Thứ Hai, 05:45, 19/10/2026
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VOV.VN - Quả óc chó từ lâu đã được biết đến nhờ giá trị dinh dưỡng vượt trội. Không chỉ chứa hàm lượng chất béo lành mạnh phong phú, óc chó còn là nguồn cung cấp vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa tuyệt vời cho sức khỏe toàn diện.

 

Tăng cường tối ưu sức khỏe trí não và cải thiện trí nhớ

Hình dáng sóng não đặc trưng của nhân óc chó như một lời khẳng định cho công dụng tuyệt vời của nó đối với hệ thần kinh. Nhờ chứa hàm lượng cao axit béo Omega-3, Vitamin E và folate, quả óc chó giúp bảo vệ tế bào não khỏi stress oxy hóa, tăng cường khả năng truyền tín hiệu giữa các tế bào thần kinh, cải thiện sự tập trung và làm giảm nguy cơ suy giảm trí nhớ hay bệnh Alzheimer ở người lớn tuổi.

Bảo vệ sức khỏe tim mạch và điều hòa huyết áp

Óc chó là một trong những nguồn thực vật giàu axit alpha-linolenic (ALA) – một loại Omega-3 thiết yếu giúp giảm viêm trong mạch máu. Tiêu thụ óc chó thường xuyên giúp hạ mức cholesterol xấu (LDL) và triglyceride, cải thiện chức năng của lớp nội mạc mạch máu, từ đó ngăn ngừa nguy cơ xơ vữa động mạch, cao huyết áp và đột quỵ.

vua cua cac loai hat de tim la giup vi thuoc bo nao, vung tim, tre hoa lan da hinh anh 1
Quả óc chó từ lâu đã được biết đến nhờ giá trị dinh dưỡng vượt trội. 

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng và giảm cảm giác thèm ăn

Dù là loại hạt giàu năng lượng, quả óc chó lại hỗ trợ kiểm soát cân nặng rất hiệu quả nhờ sự kết hợp hài hòa giữa chất xơ, protein và chất béo tốt. Việc ăn một nắm nhỏ óc chó giúp kích thích vùng não kiểm soát sự thèm ăn, tạo cảm giác no lâu và hạn chế thói quen ăn vặt không lành mạnh trong ngày.

Nuôi dưỡng hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh

Một hệ vi sinh đường ruột phong phú là nền tảng cho sức khỏe miễn dịch và tiêu hóa. Các nghiên cứu cho thấy việc bổ sung quả óc chó vào chế độ ăn hằng ngày làm tăng đáng kể các chủng vi khuẩn có lợi sản sinh butyrate – một loại axit béo chuỗi ngắn giúp nuôi dưỡng niêm mạc ruột, giảm viêm ruột và tăng cường hấp thu dinh dưỡng.

Chống lão hóa và ngăn ngừa tế bào ung thư

Hàm lượng polyphenol – một nhóm chất chống oxy hóa mạnh mẽ trong quả óc chó vượt trội hơn hẳn so với hầu hết các loại hạt thông thường. Kết hợp cùng polyphenol là melatonin và selenium, óc chó giúp vô hiệu hóa các gốc tự do gây hại, bảo vệ ADN tế bào và hỗ trợ ngăn ngừa nguy cơ mắc các bệnh ung thư nguy hiểm như ung thư vú, ung thư tuyến tiền liệt và ung thư ruột kết.

Làm đẹp da, khỏe tóc và cải thiện giấc ngủ

Óc chó chứa nguồn melatonin tự nhiên – hormone điều hòa nhịp sinh học của cơ thể, giúp bạn dễ đi vào giấc ngủ và ngủ sâu giấc hơn. Ngoài ra, Vitamin E và Omega-3 trong óc chó còn hỗ trợ duy trì độ ẩm tự nhiên cho làn da, ngăn ngừa nếp nhăn sớm và nuôi dưỡng mái tóc chắc khỏe, giảm gãy rụng.

Những lưu ý quan trọng khi sử dụng hạt óc chó

- Không nên ăn quá nhiều: Ăn quá nhiều hạt óc chó một lúc có thể gây đầy bụng, khó tiêu hoặc nạp thừa năng lượng dẫn đến tăng cân.

- Người có cơ địa dị ứng: Những người có tiền sử dị ứng với các loại hạt cần thận trọng khi sử dụng.

- Kiểm tra chất lượng hạt: Tránh ăn hạt đã bị mốc, hôi dầu hoặc biến đổi màu sắc để ngăn ngừa nguy cơ nhiễm độc tố Aflatoxin.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
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