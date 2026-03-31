Bổ sung omega-3 với thời điểm nào tốt nhất cho sức khỏe?

Thứ Ba, 14:00, 31/03/2026
VOV.VN - Omega-3 là "chìa khóa vàng" cho sức khỏe tim mạch, trí não và thị lực. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rằng thời điểm uống omega-3 cũng ảnh hưởng khả năng hấp thụ của cơ thể. Nếu uống sai cách, dưỡng chất quý giá này có thể bị đào thải lãng phí.

Axit béo omega-3 là một phần quan trọng trong chế độ ăn uống của con người và đóng vai trò thiết yếu trong nhiều hệ thống cơ thể, bao gồm chức năng tim, não và khớp. Những chất béo này - có trong nhiều loại thực phẩm như cá, hạt lanh và quả óc chó - được biết đến với đặc tính chống viêm và tiềm năng giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như bệnh tim và thậm chí cả viêm khớp.

Mặc dù omega-3 có trong thực phẩm, nhưng việc bổ sung có thể cần thiết đối với một số người, vì thiếu hụt omega-3 có liên quan đến trầm cảm, giảm khả năng học tập và nguy cơ mắc một số loại ung thư cao hơn. Vậy, nên bổ sung omega-3 vào lúc nào thì tốt nhất cho cơ thể?

bo sung omega-3 voi thoi diem nao tot nhat cho suc khoe hinh anh 1
Omega-3 là "chìa khóa vàng" cho sức khỏe tim mạch, trí não và thị lực. (Ảnh minh họa)

Các nghiên cứu trực tiếp so sánh việc dùng omega-3 vào buổi sáng và buổi tối không tìm thấy sự khác biệt đáng kể nào về khả năng hấp thụ hoặc tích lũy EPA và DHA trong mô. Tác dụng chống viêm và bảo vệ tim mạch của EPA và DHA tích lũy dần qua nhiều tuần sử dụng đều đặn, bất kể bạn uống vào thời điểm nào.

Biến số quan trọng là sự hiện diện của chất béo trong chế độ ăn, chứ không phải thời gian trong ngày. Vì omega-3 là axit béo tan trong chất béo, nên việc tiêu thụ chúng cùng với bữa ăn có chứa chất béo là cần thiết để tăng cường khả năng hấp thụ. Các chuyên giá cũng khuyến cáo nên bổ sung omega-3 ngay trước bữa ăn có chứa chất béo lành mạnh. 

Cơ chế rất đơn giản là chất béo trong bữa ăn của bạn kích hoạt sự giải phóng mật và các enzyme tuyến tụy, cần thiết để phân giải và hấp thụ omega-3. Nghiên cứu xác nhận khả năng hấp thụ omega-3 giảm đáng kể khi dùng lúc đói, đặc biệt là đối với các chế phẩm ethyl ester. 

Một bữa sáng với trứng, bơ hoặc bơ hạt là đủ. Tương tự, một bữa tối với dầu ô liu, cá béo hoặc phô mai cũng sẽ giúp tăng khả năng hấp thụ omega-3 của cơ thể. Ngay cả một bữa ăn nhẹ với các loại hạt cũng cung cấp đủ chất béo để cải thiện sự hấp thụ.

Các chất bổ sung omega-3 có nhiều dạng hóa học khác nhau, và điều này cũng ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ của cơ thể. Omega-3 dạng triglyceride thường được hấp thụ tốt hơn so với dạng ethyl ester.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
