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Ăn hạt óc chó vào bữa sáng có thể giúp trí nhớ tốt hơn?

Thứ Hai, 07:09, 19/10/2026
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VOV.VN - Hạt óc chó cung cấp omega-3, protein và chất xơ, có thể hỗ trợ sức khỏe tim mạch, trí nhớ và giấc ngủ khi bổ sung vào chế độ ăn hằng ngày.

 

Hạt óc chó chứa omega-3, protein, chất xơ và melatonin. Bổ sung loại hạt này vào chế độ ăn hằng ngày có thể giúp cải thiện chất lượng dinh dưỡng, đồng thời mang lại một số lợi ích cho tim mạch, não bộ và giấc ngủ.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Hạt óc chó nổi bật nhờ hàm lượng axit alpha-linolenic (ALA), một dạng omega-3 có nguồn gốc thực vật. Đây cũng là thực phẩm thường có trong chế độ ăn Địa Trung Hải, vốn có lợi cho sức khỏe tim mạch.

Omega-3 có thể hỗ trợ bảo vệ tim và giảm nguy cơ đột quỵ, đặc biệt có ích với người mắc bệnh tim. Cơ thể cần được cung cấp các axit béo thiết yếu này thông qua thực phẩm.

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Hạt óc chó cung cấp omega-3, protein và chất xơ, có thể hỗ trợ sức khỏe tim mạch, trí nhớ và giấc ngủ khi bổ sung vào chế độ ăn hằng ngày (Ảnh: Getty)

Bổ sung protein và chất xơ

Protein và chất xơ đều cần thiết cho cơ thể. Một khẩu phần hạt óc chó khoảng 28 g cung cấp 4,32 g protein và 1,9 g chất xơ. Nghiên cứu đăng trên tạp chí Nutrients cho thấy việc bổ sung khoảng 28 g hạt óc chó mỗi ngày có thể cải thiện chất lượng chế độ ăn, đồng thời cung cấp một số dưỡng chất thường thiếu trong khẩu phần của người Mỹ.

Hỗ trợ trí nhớ và khả năng nhận thức

Có thể ăn hạt óc chó vào nhiều thời điểm trong ngày, nhưng bổ sung vào bữa sáng có thể mang lại lợi ích cho hoạt động nhận thức. Một nghiên cứu quy mô nhỏ đăng trên tạp chí Food & Function ghi nhận những người ăn hạt óc chó vào buổi sáng phản ứng nhanh hơn khi thực hiện các nhiệm vụ đánh giá chức năng điều hành trong ngày so với nhóm không ăn.

Sau 6 giờ, nhóm ăn hạt óc chó cũng đạt kết quả tốt hơn trong bài kiểm tra khả năng nhớ lại thông tin. Tuy nhiên, đây là nghiên cứu nhỏ nên cần thận trọng khi khái quát kết quả.

Có thể giúp ngủ ngon hơn

Hạt óc chó chứa melatonin tự nhiên, chất giúp cơ thể nhận biết thời điểm cần nghỉ ngơi và đi ngủ. Một bài báo khoa học năm 2017 trên tạp chí Nutrients cho thấy thực phẩm giàu melatonin có thể hỗ trợ giảm tình trạng mất ngủ.

Tiềm năng hỗ trợ giảm nguy cơ một số bệnh ung thư

Theo chuyên gia, hạt óc chó có thể góp phần giảm nguy cơ mắc một số bệnh mạn tính, trong đó có ung thư. Các nghiên cứu đề cập đến mối liên hệ giữa hạt óc chó với nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt, ung thư đại trực tràng thấp hơn và sự phát triển chậm hơn của khối u ung thư vú. Tuy nhiên, những kết quả này không đồng nghĩa ăn hạt óc chó sẽ ngăn ngừa hoặc điều trị được ung thư.

Bổ sung hạt óc chó vào chế độ ăn không loại bỏ nguy cơ mắc bệnh. Người bệnh không nên sử dụng thực phẩm này thay thế các thuốc điều trị ung thư đã được phê duyệt.

Cách bổ sung hạt óc chó vào bữa ăn

Nếu không thích ăn trực tiếp, bạn có thể thêm hạt óc chó vào salad, cháo yến mạch, xay cùng sinh tố hoặc rang để dùng như một món ăn nhẹ. Nên xem hạt óc chó là một lựa chọn giúp bổ sung dưỡng chất trong chế độ ăn đa dạng. Ăn loại hạt này vào bữa phụ có thể giúp duy trì cảm giác no và hỗ trợ tiêu hóa.

An Na/VOV.VN (Tổng hợp)
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