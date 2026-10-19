5 sai lầm khi dùng khăn tắm khiến da dễ kích ứng

Không dùng chung khăn tắm với người khác

Khăn tắm tiếp xúc trực tiếp với da nên mỗi thành viên trong gia đình cần sử dụng một chiếc khăn riêng để hạn chế nguy cơ lây truyền vi sinh vật. Điều này đặc biệt quan trọng khi có người bị mụn viêm, viêm nang lông, nấm da hoặc vết thương hở, bởi khăn có thể lưu giữ dịch tiết và vi sinh vật trên bề mặt.

Để tránh dùng nhầm, các thành viên nên chọn khăn khác màu hoặc bố trí vị trí treo riêng. Khi đi tập thể thao, bơi lội hay sử dụng phòng tắm chung, mỗi người cũng nên mang theo khăn cá nhân để bảo đảm vệ sinh.

Phơi khăn khô hoàn toàn sau mỗi lần sử dụng

Cuộn khăn hoặc treo khăn ướt trong phòng tắm kín khiến khăn lâu khô, dễ có mùi khó chịu và tạo điều kiện cho vi sinh vật phát triển. Sau khi sử dụng, nên giũ khăn, trải rộng trên thanh treo ở nơi thông thoáng để khăn nhanh khô. Nếu phòng tắm ẩm và thiếu gió, hãy chuyển khăn ra khu vực khô thoáng.

Không nên để khăn ẩm cùng quần áo bẩn quá lâu. Nếu chưa thể giặt ngay, cần phơi khô khăn trước khi cho vào giỏ đồ giặt để hạn chế ẩm mốc và mùi hôi.

Khăn tắm có thể tích tụ tế bào chết, mồ hôi và vi sinh vật nếu không được vệ sinh đúng cách

Giặt khăn tắm thường xuyên

Tần suất giặt khăn phụ thuộc vào điều kiện sử dụng và khả năng khô sau mỗi lần tắm. Trong điều kiện thông thường, nên giặt khăn sau vài lần sử dụng, thường xuyên hơn nếu ra nhiều mồ hôi, mắc bệnh ngoài da hoặc sống trong môi trường nóng ẩm. Không nên đợi đến khi khăn có mùi mới giặt.

Khi giặt, cần dùng lượng chất tẩy rửa phù hợp, tuân thủ hướng dẫn trên nhãn và phơi hoặc sấy khô hoàn toàn trước khi cất để hạn chế mùi hôi, ẩm mốc.

Dùng riêng khăn mặt và khăn tắm

Nên sử dụng riêng khăn mặt và khăn tắm để duy trì vệ sinh cá nhân, hạn chế đưa chất bẩn từ cơ thể lên mặt. Khăn mặt cần có chất liệu mềm, được giặt sạch và phơi khô sau mỗi lần dùng. Khi lau, nên thao tác nhẹ nhàng, tránh chà xát mạnh, đặc biệt với da nhạy cảm hoặc đang bị mụn. Người có tổn thương da, nhiễm trùng hoặc vừa thực hiện thủ thuật nên tuân thủ hướng dẫn chăm sóc của nhân viên y tế.

Thay khăn khi có mùi, nấm mốc hoặc xuống cấp

Không có thời hạn sử dụng cố định cho khăn tắm. Bạn nên thay khăn mới nếu khăn vẫn có mùi khó chịu sau khi giặt, xuất hiện nấm mốc, vết bẩn khó làm sạch hoặc đã xơ cứng, rách nhiều. Hãy thường xuyên kiểm tra tình trạng khăn thay vì chỉ dựa vào thời gian sử dụng. Với khăn mới mua, nên giặt trước khi dùng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.