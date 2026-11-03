5 sai lầm khi dùng tủ lạnh khiến thực phẩm dễ nhiễm khuẩn

Nguy cơ từ việc trữ thực phẩm trong tủ lạnh sai cách

Nguy cơ bệnh cấp tính

Thực phẩm bảo quản sai nhiệt độ, để quá lâu hoặc nhiễm khuẩn chéo có thể chứa các tác nhân gây bệnh như Salmonella, Listeria và E. coli. Người ăn phải có thể bị đau bụng, buồn nôn, nôn, tiêu chảy, sốt sau vài giờ hoặc vài ngày.

Trẻ nhỏ, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và người suy giảm miễn dịch dễ gặp biến chứng, đặc biệt là mất nước, rối loạn điện giải. Đáng chú ý, hâm nóng không loại bỏ được mọi nguy cơ vì một số vi khuẩn có thể tạo độc tố chịu nhiệt.

Các biến chứng kéo dài sau nhiễm khuẩn thực phẩm

Một số trường hợp nhiễm khuẩn thực phẩm có thể để lại biến chứng sau khi triệu chứng tiêu hóa biến mất, như viêm khớp phản ứng, hội chứng ruột kích thích hoặc hiếm gặp là hội chứng Guillain-Barré. Nguy cơ phụ thuộc vào tác nhân gây bệnh và thể trạng mỗi người. Để phòng tránh, cần bảo quản thực phẩm đúng nhiệt độ, sử dụng đúng thời hạn và tránh lây nhiễm chéo giữa đồ sống và đồ chín.

Thực phẩm bảo quản sai nhiệt độ, để quá lâu hoặc nhiễm khuẩn chéo có thể chứa các tác nhân gây bệnh

5 sai lầm cần tránh khi bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh

Nghĩ rằng tủ lạnh có thể tiêu diệt hết vi khuẩn

Tủ lạnh chỉ làm chậm sự phát triển của nhiều loại vi khuẩn chứ không tiêu diệt hoàn toàn mầm bệnh. Đáng chú ý, Listeria monocytogenes vẫn có thể phát triển ở nhiệt độ lạnh và tồn tại trong một số thực phẩm ăn liền. Vì vậy, cần duy trì nhiệt độ ngăn mát ở mức 4°C trở xuống, sử dụng thực phẩm đúng hạn và không chủ quan với món ăn nhiễm khuẩn dù chưa có mùi lạ.

Để thức ăn chín bên ngoài quá lâu rồi mới cho vào tủ lạnh

Không nên để thức ăn đã nấu ở nhiệt độ phòng quá lâu vì vi khuẩn có thể sinh sôi nhanh trong khoảng 4-60°C. Thức ăn dễ hỏng cần được bảo quản lạnh trong vòng 2 giờ sau khi nấu, hoặc 1 giờ nếu nhiệt độ môi trường trên 32°C. Nên chia thức ăn thành phần nhỏ, đựng trong hộp nông và duy trì nhiệt độ tủ lạnh ở mức 4°C trở xuống, không cần chờ nguội hoàn toàn mới cất.

Để thịt, cá sống chung với thức ăn đã nấu chín

Để lẫn thực phẩm sống và chín dễ gây nhiễm khuẩn chéo, nhất là khi nước thịt, cá sống rò rỉ sang thức ăn đã chế biến. Vì vậy, cần đựng thực phẩm sống trong hộp kín, đặt ở ngăn dưới cùng và tách biệt với đồ ăn chín. Các món đã chế biến cũng phải được đậy kín. Không nên xếp thực phẩm quá dày vì có thể cản trở khí lạnh lưu thông, khiến nhiệt độ bảo quản không đồng đều.

Giữ thức ăn thừa, thực phẩm trong tủ lạnh quá nhiều ngày

Không nên giữ thức ăn thừa trong tủ lạnh quá lâu hoặc chỉ dựa vào mùi vị, màu sắc để đánh giá độ an toàn vì vi khuẩn gây bệnh không phải lúc nào cũng làm thực phẩm biến chất rõ rệt. Theo USDA, thức ăn đã nấu chín chỉ nên bảo quản ở ngăn mát tối đa 3-4 ngày, với nhiệt độ từ 4°C trở xuống. Thịt gia cầm sống và thịt xay nên dùng trong 1-2 ngày, thịt bò và thịt lợn nguyên miếng trong 3-5 ngày. Nếu chưa sử dụng kịp, nên cấp đông khi phù hợp và ghi ngày bảo quản lên hộp để dễ kiểm soát thời hạn.

Rã đông thực phẩm trên bàn bếp hoặc ở nhiệt độ phòng

Không nên rã đông thịt, cá ở nhiệt độ phòng vì lớp ngoài thực phẩm có thể nhanh chóng đạt mức nhiệt thuận lợi cho vi khuẩn phát triển, trong khi bên trong vẫn còn đông đá. Thay vào đó, nên rã đông trong ngăn mát, bằng lò vi sóng hoặc ngâm nước lạnh khi thực phẩm được bọc kín. Với hai phương pháp sau, cần chế biến ngay sau khi rã đông.

Nên làm gì khi nghi ngờ ngộ độc do thức ăn trong tủ lạnh?

Sai sót trong bảo quản, rã đông và chế biến có thể khiến thực phẩm nhiễm khuẩn, gây đau bụng, tiêu chảy, nôn hoặc sốt. Khi nghi ngờ ngộ độc, cần bù nước, điện giải và theo dõi triệu chứng. Người bệnh nên đi khám nếu tiêu chảy kéo dài, sốt cao, nôn liên tục, mất nước hoặc đi ngoài ra máu. Trẻ nhỏ, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và người suy giảm miễn dịch cần được theo dõi sát, thăm khám sớm khi có dấu hiệu bất thường.