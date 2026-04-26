5 thực phẩm càng ăn càng nhanh già, lại là món yêu thích của nhiều người

Chủ Nhật, 14:00, 26/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Các chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu đã chỉ ra rằng, có những loại thực phẩm đang âm thầm tàn phá tế bào, gây viêm mãn tính và đẩy nhanh quá trình lão hóa. Việc nhận diện và cắt giảm những nhóm thực phẩm dưới đây chính là "chìa khóa vàng" giúp bạn bảo vệ sức khỏe và kéo dài tuổi thọ.

Thịt chế biến sẵn

Các loại thịt chế biến sẵn như xúc xích gà đông lạnh hoặc lạp xưởng được coi là tiện lợi và ngon miệng nhưng chúng tiềm ẩn nhiều rủi ro cho sức khỏe. Những loại thịt này được bảo quản bằng nitrat và nitrit, vốn có liên quan đến việc tăng nguy cơ ung thư, đặc biệt là ung thư đại trực tràng.

Một nghiên cứu được công bố năm 2010 đã chỉ rõ rằng việc tiêu thụ thịt đỏ và thịt chế biến sẵn có liên quan đến sự gia tăng đáng kể tỷ lệ tử vong, nguy cơ ung thư và nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Những loại thịt này cũng chứa nhiều chất béo bão hòa và natri, góp phần gây ra bệnh tim và cao huyết áp.

5 thuc pham cang an cang nhanh gia, lai la mon yeu thich cua nhieu nguoi hinh anh 1
(Ảnh minh họa)

Đồ uống có đường

Nước ngọt, nước tăng lực và các loại đồ uống có đường khác chứa rất nhiều đường bổ sung, chỉ gây ra vô số vấn đề cho cơ thể chúng ta. Tiêu thụ quá nhiều đường dẫn đến tăng cân, kháng insulin và tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2, bệnh tim mạch và các vấn đề về gan.

Nghiên cứu được công bố năm 2021 cho thấy đồ uống có đường là nguyên nhân gây ra hơn 184.000 ca tử vong trên toàn thế giới mỗi năm do góp phần vào các bệnh tim mạch, tiểu đường và các bệnh liên quan đến béo phì. Thay vào đó, hãy chọn nước lọc, trà thảo dược hoặc đồ uống không đường để giữ cho cơ thể luôn đủ nước và khỏe mạnh.

Ngũ cốc tinh chế

Các loại ngũ cốc tinh chế là thực phẩm chính trong nhiều gia đình. Tuy nhiên, chúng được chế biến rất nhiều và bị loại bỏ các chất dinh dưỡng thiết yếu như chất xơ, vitamin và khoáng chất.

Sự thiếu hụt chất dinh dưỡng này gây ra hiện tượng đường huyết tăng giảm đột ngột, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 và béo phì theo thời gian. Lựa chọn ngũ cốc nguyên hạt như gạo lứt, quinoa và bánh mì nguyên cám là lựa chọn lành mạnh hơn cho sức khỏe lâu dài.

Đồ chiên rán

Khoai tây chiên, gà rán và hành tây chiên có thể ngon miệng, nhưng chúng lại là một trong những loại thực phẩm có hại nhất cho sức khỏe.

Thực phẩm chiên rán thường được chế biến trong dầu có hàm lượng chất béo chuyển hóa cao, vốn được biết là làm tăng cholesterol xấu (LDL) và giảm cholesterol tốt (HDL). Điều này làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch và đột quỵ. Một nghiên cứu cho thấy việc thường xuyên ăn thực phẩm chiên rán có liên quan đến nguy cơ tử vong sớm cao hơn, đặc biệt là ở phụ nữ. Thực phẩm chiên rán chứa nhiều calo và có thể dẫn đến tăng cân và viêm mãn tính.

Đồ ăn vặt đóng gói

Khoai tây chiên, bánh quy giòn và các loại đồ ăn vặt đóng gói khác thường được chế biến rất kỹ và chứa nhiều chất phụ gia, chất bảo quản và muối không tốt cho sức khỏe. Tiêu thụ quá nhiều natri có thể dẫn đến huyết áp cao, các vấn đề về thận và tăng nguy cơ đột quỵ. Thay vì chọn những món ăn vặt này, hãy cân nhắc những lựa chọn lành mạnh hơn như các loại hạt, quả hạch hoặc trái cây tươi.

Chất tạo ngọt nhân tạo

Mặc dù được quảng cáo là một lựa chọn "lành mạnh" hơn so với đường, các chất tạo ngọt nhân tạo như aspartame và saccharin cũng có thể tiềm ẩn những rủi ro riêng. Những chất tạo ngọt này có thể gây rối loạn sức khỏe đường ruột, dẫn đến mất cân bằng chuyển hóa và làm tăng cảm giác thèm ăn đồ ngọt.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
Tin liên quan

Giao mùa dễ mệt mỏi: Bí quyết từ 3 món ăn giúp cơ thể hồi phục tức thì

Cách uống tinh bột nghệ giúp da sáng mịn: Bí quyết ít người biết

Uống cây xạ đen có tác dụng gì?

