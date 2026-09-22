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5 vị trí trong nhà dễ “bỏ quên” khi vệ sinh, vi khuẩn có thể trú ngụ

Thứ Ba, 06:14, 22/09/2026
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VOV.VN - Những bề mặt được chạm vào thường xuyên trong nhà có thể tích tụ bụi bẩn và vi sinh vật. Vệ sinh đúng cách các vị trí này giúp hạn chế vi sinh vật và góp phần bảo vệ sức khỏe gia đình.

Tay nắm cửa và công tắc điện

Tay nắm, khóa cửa, tay vịn và công tắc điện được chạm vào thường xuyên nhưng dễ bị bỏ qua khi vệ sinh. Lau sạch định kỳ, nhất là sau khi có nhiều người đến nhà, giúp hạn chế bụi bẩn và vi sinh vật lây qua bàn tay.

Với bề mặt cứng, có thể dùng nước và xà phòng hoặc chất tẩy rửa phù hợp. Trong sinh hoạt bình thường, không nhất thiết phải khử khuẩn; có thể cân nhắc khi trong nhà có người mắc bệnh hoặc suy giảm miễn dịch. Nếu dùng dung dịch chuyên dụng, cần tuân thủ hướng dẫn để tránh ảnh hưởng đến bề mặt.

Điện thoại, điều khiển và thiết bị điện tử

Điện thoại, máy tính bảng, điều khiển tivi, bàn phím và chuột máy tính được chạm vào nhiều lần mỗi ngày nhưng thường bị bỏ quên khi vệ sinh. Bụi bẩn và vi sinh vật từ tay có thể bám lên các thiết bị này.

5 vi tri trong nha de bo quen khi ve sinh, vi khuan co the tru ngu hinh anh 1
Điện thoại và điều khiển từ xa là những vật dụng thường xuyên được tay chạm vào

Khi làm sạch, cần tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất, không xịt hoặc đổ dung dịch trực tiếp lên màn hình, bàn phím, cổng sạc hay khe hở để tránh hư hỏng. Tần suất vệ sinh nên tùy mức độ sử dụng, số người dùng chung. Rửa tay thường xuyên cũng giúp hạn chế đưa vi sinh vật lên thiết bị.

Vòi nước và khu vực bồn rửa

Vòi nước, bồn rửa ở nhà bếp, phòng tắm và nhà vệ sinh được sử dụng nhiều lần mỗi ngày, dễ bám bụi bẩn và vi sinh vật. Vì vậy, cần thường xuyên vệ sinh tay gạt, núm vặn, thành bồn và khu vực xung quanh bằng sản phẩm phù hợp.

Nếu có cặn bẩn hoặc chất hữu cơ, cần làm sạch trước khi khử khuẩn. Đặc biệt, sau khi sơ chế thịt, gia cầm hoặc thực phẩm sống, nên vệ sinh kỹ bồn rửa và các bề mặt xung quanh để hạn chế nguy cơ nhiễm bẩn chéo.

Bàn ăn, mặt bàn bếp và tay cầm tủ lạnh

Bàn ăn, mặt bàn bếp, tay cầm tủ lạnh, ngăn kéo và tủ đựng thực phẩm được sử dụng thường xuyên, dễ tích tụ bụi bẩn và vi sinh vật. Vệ sinh đúng cách giúp không gian sạch sẽ và hạn chế nhiễm chéo khi chế biến thức ăn.

Cần làm sạch thức ăn thừa, chất bẩn trước khi lau bằng nước, xà phòng hoặc sản phẩm phù hợp. Những bề mặt tiếp xúc với thịt, gia cầm hoặc thực phẩm sống cần được vệ sinh kỹ trước khi đặt thức ăn chín. Tay cầm tủ lạnh cũng nên lau thường xuyên, nhất là khi chế biến thực phẩm sống. Khăn lau bếp cần được giặt, thay định kỳ để tránh đưa chất bẩn từ khu vực này sang khu vực khác.

Nhà vệ sinh

Nhà vệ sinh có nhiều bề mặt được chạm vào thường xuyên như tay nắm cửa, vòi nước, nút xả, nắp và bệ bồn cầu. Vì vậy, không nên chỉ lau sàn mà bỏ qua các điểm tiếp xúc bằng tay.

Nên dùng dụng cụ riêng cho bồn cầu và các khu vực khác để hạn chế phát tán chất bẩn. Nếu khử khuẩn, cần làm sạch bề mặt trước và tuân thủ đúng hướng dẫn về liều lượng, cách dùng, thời gian tiếp xúc. Không tự ý pha hóa chất đậm đặc vì có thể gây kích ứng và ảnh hưởng sức khỏe.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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