7 màu sơn trần nhà được chuyên gia nội thất yêu thích hơn màu trắng

Màu trắng từ lâu được xem là lựa chọn mặc định khi sơn trần nhà. Thậm chí, trên thị trường còn có riêng một tông màu mang tên "ceiling white" (trắng trần), được bán phổ biến tại các cửa hàng vật liệu xây dựng và là lựa chọn quen thuộc của cả chủ nhà lẫn các nhà thầu.

Tuy nhiên, theo nhiều nhà thiết kế nội thất, trần nhà không nhất thiết phải chỉ có màu trắng. Đây là một bề mặt thường bị bỏ quên nhưng lại có thể tạo điểm nhấn, mang đến chiều sâu, cá tính và cảm xúc cho không gian sống.

Dưới đây là 7 gam màu sơn trần được các chuyên gia nội thất đánh giá cao.

Màu sơn trần xanh Haint

Gam màu này mang đến chút sắc xanh nhẹ nhàng (Nguồn: Indigo Mavens)

Xanh Haint vốn là màu sơn truyền thống dành cho trần hiên nhà ở miền Nam nước Mỹ, nhưng cũng rất phù hợp với không gian nội thất. Gam màu này mang đến chút sắc xanh nhẹ nhàng mà không quá nổi bật, tạo cảm giác thoáng đãng và cao ráo cho phòng khách, phòng ăn, sảnh hay phòng ngủ.

Các nhà thiết kế cho biết đây là lựa chọn lý tưởng khi muốn tạo sự tương phản tinh tế mà vẫn giữ được vẻ cổ điển và thanh lịch.

Dùng màu sơn hồng phấn

Gam màu này giúp căn phòng giống như một chiếc hộp trang sức với màu sắc đồng nhất (Nguồn: Indigo Mavens)

Một mẹo được nhiều nhà thiết kế áp dụng là lấy chính một màu xuất hiện trên giấy dán tường để sơn trần và các chi tiết phào chỉ.

Cách kết hợp này giúp toàn bộ căn phòng trở nên liền mạch, tạo cảm giác như được bao bọc trong cùng một bảng màu. Đặc biệt, giải pháp này phát huy hiệu quả ở những không gian nhỏ như phòng vệ sinh hoặc phòng thay đồ, khiến căn phòng giống như một chiếc hộp trang sức với màu sắc đồng nhất và nổi bật.

Xanh lam trầm

Màu sơn này giúp căn phòng trở nên ấm cúng, có chiều sâu và liền mạch hơn (Nguồn: Indigo Mavens)

Với những căn phòng sử dụng gam màu tối hoặc màu đá quý trên tường, việc giữ nguyên trần trắng dễ khiến tổng thể trở nên thiếu hài hòa, tạo cảm giác như không gian chưa được hoàn thiện.

Thay vào đó, các nhà thiết kế khuyến khích sơn trần cùng màu với tường hoặc sáng hơn một tông. Cách xử lý này giúp căn phòng trở nên ấm cúng, có chiều sâu và liền mạch hơn.

Kem kết hợp xanh lam

Kem kết hợp xanh lam cũng được chuyên gia thiết kế yêu thích (Nguồn: Indigo Mavens)

Màu sắc cũng có thể được sử dụng như một điểm nhấn trên trần thay vì phủ kín toàn bộ.

Một ví dụ là sử dụng nền kem kết hợp với các ô trần chìm màu xanh lam pha xanh lục. Sự tương phản giữa hai gam màu sáng - tối vừa tạo cảm giác trần cao hơn ở các mảng sáng, vừa khiến những chi tiết tối trở nên gần gũi hơn, mang lại không khí ấm áp và thân thiện cho căn phòng.

Xanh lá sương mờ

Gam xanh lá pha xám nhẹ mang đến cảm giác cân bằng (Nguồn: Frazier Springfield)

Gam xanh lá pha xám nhẹ mang đến cảm giác cân bằng giữa sự tĩnh lặng và chiều sâu. Màu sắc này gợi liên tưởng đến khung cảnh buổi sáng nhiều sương trên núi, nơi mọi thứ đều yên bình.

Để tăng hiệu quả thị giác, nhiều nhà thiết kế lựa chọn sơn đồng bộ tường, trần và toàn bộ phào chỉ cùng một màu. Đây được xem là một trong những cách thay đổi không gian đơn giản, chi phí không quá cao nhưng tạo hiệu quả rõ rệt.

Xanh lam pha xanh lục dịu nhẹ

Gam màu này còn làm mờ ranh giới giữa không gian trong nhà và ngoài trời (Nguồn: Angie Seckinger)

Ở những căn phòng đón nhiều ánh sáng tự nhiên, đặc biệt là các ngôi nhà vùng khí hậu nóng, gam xanh lam pha xanh lục giúp cân bằng cảm giác oi bức.

Khi kết hợp với những bức tường màu trung tính, trần nhà tạo cảm giác như một tán cây nhẹ phía trên, khiến không gian trở nên thoáng, mát và thư giãn hơn. Đồng thời, gam màu này còn làm mờ ranh giới giữa không gian trong nhà và ngoài trời, tạo sự kết nối với thiên nhiên.

Be ấm

Sơn cùng một màu be ấm cho cả tường và trần giúp căn phòng trở nên đồng nhất (Nguồn: One Coast Design)

Nếu muốn làm mới trần nhà nhưng chưa sẵn sàng thử những gam màu nổi bật, các chuyên gia khuyên nên bắt đầu với một màu trung tính khác ngoài trắng.

Sơn cùng một màu be ấm cho cả tường và trần giúp căn phòng trở nên đồng nhất, dễ chịu và ấm cúng hơn. Để tránh cảm giác trần bị đè nặng xuống, có thể pha màu nhạt hơn so với tường. Khi đó, trần vẫn giữ được sự hài hòa với tổng thể nhưng tạo cảm giác nhẹ nhàng và có chiều sâu hơn.