7 món đồ "bất ly thân" cực nhiều vi khuẩn ít ai để ý

Hằng ngày, chúng ta luôn cố gắng giữ gìn vệ sinh cá nhân bằng cách rửa tay thường xuyên, tắm rửa sạch sẽ hay lau dọn nhà cửa ngăn nắp. Tuy nhiên, có những vật dụng “bất ly thân” xuất hiện liên tục trong sinh.

Khi bạn cất tiền vào ví, vi khuẩn nhanh chóng bám vào chất liệu da hoặc vải của chiếc ví.

Do tần suất tiếp xúc cao cùng thói quen ít khi làm sạch, những món đồ này đã trở thành nơi trú ngụ lý tưởng cho hàng triệu vi khuẩn, nấm mốc và vi sinh vật gây hại, ẩn chứa nhiều nguy cơ đối với sức khỏe mà ít ai ngờ tới.

Ví tiền

Ví tiền chứa đựng tiền mặt, thẻ ngân hàng và nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng. Trong đó, tiền mặt được đánh giá là một trong những vật trung gian chứa hàng nghìn loại vi khuẩn khác nhau do đã qua tay vô số người trong lưu thông.

Khi cất tiền vào ví, các vi khuẩn này sẽ nhanh chóng bám vào chất liệu da hoặc vải của chiếc ví. Dù mở ví lấy tiền hay thẻ hằng ngày, hầu như không ai có thói quen lau chùi hay xịt khuẩn chiếc ví của mình, làm gia tăng nguy cơ lây nhiễm vi khuẩn sang tay mỗi khi sử dụng.

Móc chìa khóa

Móc chìa khóa là phụ kiện luôn đồng hành cùng mỗi người từ nhà ra phố, từ xe máy, ô tô cho đến cửa văn phòng. Chúng thường xuyên tiếp xúc với các ổ khóa bẩn, bề mặt kim loại bám bụi, hoặc vô tình bị đánh rơi xuống đất.

Tuy nhiên, sau khi nhặt lên hay cầm nắm hằng ngày, mọi người thường tiện tay thả ngay vào túi quần hoặc túi xách mà hiếm khi rửa sạch hay sát khuẩn chìa khóa. Việc cầm chìa khóa rồi sau đó vô tình chạm tay lên mặt hoặc thức ăn chính là con đường gián tiếp đưa vô số vi sinh vật gây hại vào cơ thể.

Điện thoại di động

Điện thoại thông minh là vật dụng gần như không rời tay của đa số mọi người trong thời đại công nghệ. Mọi người mang điện thoại đi khắp nơi, từ bàn ăn, phòng làm việc, phương tiện công cộng cho đến cả nhà vệ sinh. Theo nhiều nghiên cứu vi sinh học, bề mặt màn hình điện thoại có thể chứa lượng vi khuẩn cao gấp 10 lần so với bệ ngồi toilet.

Sự kết hợp giữa nhiệt độ tỏa ra từ máy, mồ hôi, dầu thừa trên da tay và bụi bẩn môi trường tạo ra điều kiện hoàn hảo cho các loại vi khuẩn như Staphylococcus aureus hay E.coli sinh sôi. Việc vừa dùng điện thoại vừa áp lên mặt nghe gọi hoặc chạm tay lên mắt, mũi, miệng chính là con đường ngắn nhất đưa vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể.

Bề mặt màn hình điện thoại có thể chứa lượng vi khuẩn cao gấp 10 lần so với bệ ngồi toilet.

Bàn phím máy tính và chuột

Đối với dân văn phòng, bàn phím và chuột máy tính là những công cụ làm việc quen thuộc suốt 8 tiếng mỗi ngày. Mặc dù trông có vẻ sạch sẽ, khe hở giữa các phím bấm lại là nơi tích tụ bụi bẩn, tế bào chết, tóc rụng và cả vụn thức ăn rơi vãi.

Thói quen vừa ăn vặt vừa làm việc khiến tình trạng này trở nên tồi tệ hơn. Mồ hôi tay ẩm ướt bám lên bề mặt nhựa biến bàn phím thành môi trường màu mỡ cho nấm mốc và vi khuẩn phát triển.

Tuy nhiên, hầu hết mọi người chỉ lau phủi bụi bên ngoài thay vì sát khuẩn định kỳ, vô tình biến nơi làm việc thành nguồn lây nhiễm các bệnh về đường hô hấp và da liễu.

Tai nghe

iTai nghe nhét tai (earbuds) hay tai nghe chụp tai là phụ kiện cá nhân rất phổ biến khi đi tập gym, làm việc hay giải trí. Khi đeo tai nghe trong thời gian dài, không khí bên trong ống tai bị bịt kín, tạo ra môi trường ấm áp và ẩm ướt.

Lớp rái tai, mồ hôi và tế bào chết sẽ bám chặt vào phần đệm cao su hoặc lớp màng mút của tai nghe. Nếu không được lau chùi thường xuyên, vi khuẩn tích tụ tại đây có thể ngược dòng xâm nhập lại vào tai, gây ra các tình trạng ngứa ngáy, dị ứng hoặc nghiêm trọng hơn là viêm tai ngoài và nhiễm trùng tai.

Những chiếc tai nghe kém vệ sinh có thể gây bệnh viêm tai. (Ảnh: Digest)

Dây đeo đồng hồ và vòng tay

Đồng hồ đeo tay hay các loại vòng phong thủy, vòng thông minh là phụ kiện được đeo liên tục suốt cả ngày. Vùng da dưới dây đeo thường xuyên bị tích tụ mồ hôi, bụi bẩn, kem dưỡng da.

Do đặc thù chất liệu như da, vải canvas hay các mắt xích kim loại có nhiều khe hở, việc làm sạch triệt để khá tốn thời gian nên đa số người dùng thường bỏ qua. Theo thời gian, lớp bẩn này không chỉ gây ra mùi hôi khó chịu mà còn là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tình trạng viêm da tiếp xúc, ngứa ngáy tại cổ tay.

Cọ trang điểm

Đối với những người có thói quen trang điểm, cọ và mút trang điểm là vật dụng tiếp xúc trực tiếp với da mặt hằng ngày. Những dụng cụ này dễ dàng hút trọn phấn, kem nền, dầu thừa và tế bào chết trên da. Khi để trong môi trường không khí bình thường mà không được giặt sạch định kỳ, chúng sẽ trở thành ổ chứa vi khuẩn và nấm mốc.

Việc tiếp tục dùng cọ bẩn để trang điểm sẽ vô tình tán ngược vi khuẩn lên bề mặt da, làm tắc nghẽn lỗ chân lông, gây ra tình trạng mụn viêm, mụn ẩn và kích ứng da nghiêm trọng.