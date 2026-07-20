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7 vật dụng trong sân vườn vô tình "mời gọi" côn trùng và chuột vào nhà

Thứ Hai, 10:00, 20/07/2026
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VOV.VN - Nước đọng, thùng carton, củi chất đống hay bếp nướng bẩn đều có thể trở thành nơi thu hút muỗi, gián, kiến và chuột. Chuyên gia chỉ ra 7 vật dụng quen thuộc trong sân vườn mà nhiều gia đình vô tình bỏ qua, khiến côn trùng sinh sôi và xâm nhập vào nhà.

Có thể bạn đã vô tình biến sân vườn của mình thành môi trường sống lý tưởng cho các loài gây hại mà không hề hay biết. Gián, kiến, muỗi, thậm chí cả chuột thường bị thu hút bởi nước đọng, thùng carton và thức ăn còn sót lại sau những bữa tiệc nướng ngoài trời.

Việc loại bỏ những yếu tố hấp dẫn này sẽ giúp giảm đáng kể số lượng côn trùng và động vật gây hại xuất hiện trong sân, đồng thời hạn chế nguy cơ chúng xâm nhập vào nhà. Dưới đây là những thứ bạn không nên để tồn tại trong sân vườn.

Nước đọng thu hút côn trùng

Theo các chuyên gia, cách hiệu quả nhất để hạn chế côn trùng trong sân là loại bỏ nước đọng, đặc biệt vì đây là môi trường sinh sản lý tưởng của muỗi. Theo chuyên gia, muỗi chỉ cần một lượng nước rất nhỏ để sinh sản. Thậm chí, một nắp chai chứa nước tù đọng cũng đủ để hình thành cả một ổ muỗi. Để ngăn muỗi phát triển, hãy đổ bỏ toàn bộ nước đọng ít nhất mỗi tuần một lần.

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Nước tù đọng thu hút côn trùng (ảnh Getty Images)

Do đó không nên để bất kỳ nguồn nước nào tồn tại đủ lâu để muỗi hoàn thành vòng đời. Nếu trong sân có nước thì đó nên là nước lưu thông, chẳng hạn như đài phun nước, bởi muỗi không thích nước chuyển động.

Ngoài ra, cần duy trì lượng clo thích hợp trong bể bơi, sử dụng chế phẩm diệt lăng quăng tại các tiểu cảnh nước và thường xuyên dọn sạch lá cây, rác trong máng xối.

Lá cây mục và rác hữu cơ

Hai chuyên gia đều cho rằng lá cây ẩm, cỏ vừa cắt và đống phân compost là những yếu tố rất dễ thu hút côn trùng.

Chuyên gia cho biết nhiều loài côn trùng bò như gián, bọ kẹp kìm và dế rất thích những nơi ẩm ướt để trú ẩn. Do đó nên dọn sạch triệt để những khu vực này.

Nên kê chậu cây, tượng trang trí lên giá hoặc nền bê tông; chứa phân compost trong thùng chuyên dụng và thu gom cỏ cắt, lá cây ngay sau khi làm vườn.

Bếp nướng bẩn

Bếp nướng ngoài trời chưa được vệ sinh cũng là "nam châm" thu hút côn trùng và chuột. Bởi dầu mỡ và thức ăn còn sót lại trên bếp nướng hay bàn ăn ngoài trời là lời mời gọi không thể cưỡng lại đối với kiến, ong bắp cày, ruồi và chuột. Chỉ cần để qua đêm, sáng hôm sau bạn có thể thấy chúng xuất hiện.

Giải pháp rất đơn giản: Vệ sinh bếp nướng sau mỗi lần sử dụng; Lau sạch khu vực ăn uống; Đậy kín bếp khi không dùng.

Củi chất đống

Củi chất đống là nơi trú ngụ của kiến, chuột, bọ cạp, ong mật, ong bắp cày. Đây là những nơi chật hẹp mà côn trùng rất ưa thích. Do đó chuyên gia khuyến nghị nên để củi càng xa nhà càng tốt và tránh kê trực tiếp dưới nền đất.  

Thùng carton

Cũng giống như củi, các khe hở giữa những thùng carton là nơi trú ngụ lý tưởng của nhiều loài gây hại, đặc biệt là gián. Chuyên gia cho biết, gián rất thích thùng carton vì chúng ăn lớp keo dán của thùng và tận dụng cấu trúc gợn sóng của bìa carton để làm tổ, đẻ trứng. Việc chất nhiều thùng carton ngoài sân, trong gara hoặc nhà kho có thể dẫn đến bùng phát gián. Nếu cần cất giữ đồ đạc, hãy thay thùng carton bằng hộp nhựa có nắp kín.

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Rác thải để lưu cữu lâu ngày (ảnh Getty Images)

Bát thức ăn của thú cưng và hạt thức ăn cho chim

Để thức ăn của thú cưng ngoài trời qua đêm có thể thu hút chuột, kiến và gián. Tương tự, thức ăn rơi vãi từ máng cho chim ăn cũng là nguồn hấp dẫn các loài gây hại.

Chuyên gia khuyến cáo nên thường xuyên quét dọn khu vực này và mang bát thức ăn của thú cưng vào nhà sau khi kết thúc một ngày.

Thùng rác

Nếu thức ăn của thú cưng và hạt cho chim có thể thu hút côn trùng thì thùng rác chứa thức ăn của con người còn hấp dẫn hơn nhiều, nhất là khi có lon nước ngọt chưa rửa, vỏ trái cây hoặc khăn giấy đã qua sử dụng. Để hạn chế các loài gây hại, hãy sửa chữa hoặc thay thế những thùng rác không thể đóng kín hoàn toàn.

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An Na/VOV.VN (Tổng hợp)
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