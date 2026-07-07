82 năm không rời nhau, cặp song sinh cùng lên bàn mổ mắt

Bill và John Bowdler, cặp anh em song sinh 82 tuổi đến từ thành phố Birmingham (Anh), đã có cuộc sống gần như giống hệt nhau suốt hơn tám thập kỷ.

Hai anh em vẫn sống trong chính ngôi nhà nơi họ chào đời. Họ từng làm cùng một công việc, mặc trang phục giống nhau mỗi ngày và cùng hâm mộ câu lạc bộ bóng đá Aston Villa.

Hai người đàn ông song sinh lớn tuổi (ảnh minh họa). Nguồn: Getty

Bill và John cho biết, sau khi rời trường học vào một ngày thứ Sáu năm 1960, ngay tuần kế tiếp, cả hai cùng bắt đầu làm việc tại một công ty phân phối hàng hóa ở địa phương.

Họ gắn bó với công việc này suốt 32 năm, cho đến khi công ty đóng cửa. Sau đó, hai anh em cùng được đào tạo để trở thành nhân viên bưu chính và tiếp tục làm việc thêm 17 năm trên những tuyến phát thư gần nhau.

Mỗi ngày của Bill và John cũng diễn ra theo một "kịch bản" quen thuộc. Người thức dậy trước sẽ chọn quần áo cho cả hai, sau đó họ cùng ăn bánh mì nướng và uống cà phê để bắt đầu ngày mới.

Cùng phẫu thuật mắt phải tại một bệnh viện

Mới đây, cuộc sống "song hành" của hai anh em tiếp tục có thêm một dấu mốc đặc biệt khi cả hai đều phải phẫu thuật đục thủy tinh thể ở mắt phải.

"Chúng tôi gần như làm mọi thứ giống nhau trong cuộc sống. Vì vậy, khi một người cần phẫu thuật đục thủy tinh thể thì việc người còn lại cũng cần phẫu thuật dường như là điều rất tự nhiên", John chia sẻ.

Hai anh em quyết định thực hiện ca mổ tại cùng một phòng khám chuyên khoa mắt Newmedica Birmingham. Họ kể rằng các nhân viên y tế tỏ ra vô cùng bất ngờ khi gặp hai bệnh nhân đặc biệt này.

Hai người đàn ông đang ôm nhau (ảnh tư liệu Getty)

Điều thú vị là trong suốt cuộc đời, Bill và John chỉ phải xa nhau đúng hai lần. Lần đầu là khi còn học tiểu học, hai người bị xếp vào hai lớp khác nhau. Lần thứ hai xảy ra khi trưởng thành, John phải nằm viện khoảng ba tháng sau ca phẫu thuật cắt ruột thừa.

Giáo sư Sai Kolli, bác sĩ trực tiếp điều trị cho hai anh em tại phòng khám, cho biết đây là trường hợp rất hiếm gặp.

"Họ là cặp song sinh đầu tiên điều trị tại cơ sở của chúng tôi. Việc cả hai cùng thực hiện một ca phẫu thuật giống hệt nhau, trên cùng một bên mắt, thực sự là điều rất hiếm”.

Câu chuyện đặc biệt của Bill và John khiến nhiều người thích thú bởi suốt hơn 80 năm qua, hai anh em không chỉ có ngoại hình giống nhau mà còn lựa chọn gần như mọi dấu mốc trong cuộc đời theo cách giống hệt nhau.