9 cách tiết kiệm điện hiệu quả cho những ngày làm việc tại nhà

Sau đây là 9 cách tiết kiệm điện giúp bạn đỡ tốn chi phí hơn:



1/ Rút phích cắm ngay cả khi không sử dụng



Đừng nghĩ rằng dù không sử dụng thì vẫn có thể cắm thiết bị vào ổ điện mà không lo hao tổn năng lượng.

Đừng cắm điện khi không dùng

Tivi, loa, máy tính, sạc điện thoại... những đồ dùng này dù không còn sử dụng và dù đã tắt nhưng vẫn để dây điện vào ổ cắm thì nghĩa là bạn đang làm lãng phí năng lượng và tiền bạc. Đừng tiêu tốn điện vào những thứ không cần thiết, cho nên khi không sử dụng thì hãy rút hết phích cắm ra nếu không muốn tiền điện của bạn lại tiếp tục tăng.



2/ Dùng quạt trần thay thế cho máy lạnh, máy quạt

Quạt trần giúp không gian mát mẻ hơn bạn nghĩ

Quạt trần đem lại không khí mát dịu, thoải mái duy trì trong một không gian rộng lớn cho căn nhà bạn và chỉ tiêu tốn 10% điện năng so với máy quạt hay máy lạnh, vậy thì còn lý do gì mà không sử dụng quạt trần nhỉ.



3/ Sử dụng đèn Led hoặc đèn huỳnh quang thay cho các thiết bị chiếu sáng



Một trong những cách tiết kiệm điện trông ngôi nhà nhỏ của bạn chính là việc sử dụng đèn chiếu sáng huỳnh quang (CFL) hoặc bóng đèn LED thay cho các thiết bị đèn thông thường. Bởi cả hai loại đèn huỳnh quang (CFL) và đèn bóng LED tiêu thụ năng lượng hiệu quả và tuổi thọ sử dụng được lâu dài thêm vào đó còn rất an toàn với môi trường.



4/ Mở rộng cửa sổ để sử dụng ánh sáng và luồng gió tự nhiên để tiết kiệm điện



Buổi sáng nhân lúc mặt trời còn chưa gay gắt bạn có thể mở cửa sổ, kéo rèm để tận dụng nguồn năng lượng từ bên ngoài vừa sáng lại vừa thông thoáng căn nhà.

Mở tung cửa sổ đón ánh mặt trời

Buổi trưa và chiều, nhìn xem hướng nhà bạn sẽ được che mát ở đâu thì có thể mở rộng cửa ở hướng đó để đón gió và ánh sáng để hạn chế sử dụng các thiết bị điện, giúp tiết kiệm điện cho gia đình của bạn hơn.



5/ Thay thế các thiết bị điện đã cũ



Một trong 9 cách tiết kiệm điện đó chính là sử dụng đồ điện mới. Trong nhà những đồ dùng như tủ lạnh, máy giặt, ấm nấu nước, nồi cơm điện,... đã cũ kỹ và hư hỏng rồi thì nên thay mới thôi. Bởi các đồ dùng mới khi được sản xuất không chỉ ưu tiên về độ bền, tính năng tốt mà còn ở vấn đề tiết kiệm điện cũng luôn được đặt lên hàng đầu nhằm giảm chi phí sử dụng điện hơn.

6/ Gia giảm các thiết bị điện không nhất thiết phải dùng

Giặt đồ những bộ đồ không cần thiết phải cho vào máy giặt

Nhằm nêu cao tinh thần tiết kiệm điện, bạn có thể giặt quần áo bằng tay với những trang phục không cần thiết phải bỏ vào giặt máy và giảm số lượng dùng máy giặt trong tuần.



Giảm sử dụng máy lọc không khí, máy lạnh, máy quạt thay vào đó là nguồn gió tự nhiên từ việc mở cửa sổ.



7/ Sử dụng các thiết bị điện thông minh để tiết kiệm điện

Dùng các thiết bị thông minh là một cách tiết kiệm điện

Bạn có thể sử dụng đèn cảm ứng khi gia đình có thành viên thường hay quên tắt đèn mỗi khi ra ngoài, sử dụng đèn điều chỉnh ánh sáng phù hợp sẽ giúp giảm công suất của bóng đèn và cũng là cách giúp bạn tiết kiệm điện hơn.



8/ Sử dụng vòi sen và vặn nhỏ vòi nước sẽ giúp tiết kiệm đi

Vặn nhỏ vòi nước, tắm lâu hơn một tí nhưng tiết kiệm được điện năng

Trời nắng nóng, con người có nhu cầu sử dụng nước nhiều hơn, mà dùng nước nhiều đồng nghĩa với việc điện sẽ lên. Nên cách tốt nhất chính là điều chỉnh dòng nước ở vòi nhỏ lại khi sử dụng, nên lắp vòi sen trong nhà tắm với tia nước nhỏ sẽ giúp tiết kiệm một lượng nước sạch đáng kể và tiền điện mỗi tháng.



9/ Tránh sử dụng điện trong khung giờ cao điểm

Không nên sử dụng nhiều thiết bị cùng lúc

Khung giờ cao điểm trong ngày thường là vào lúc 9h30, 11h30, 17h, 20h, bạn nên hạn chế sử dụng các thiết bị điện cùng một lúc vào những khung giờ trên vì sử dụng nhiều điện chập chờn sẽ tốn năng lượng điện hơn.



Những món đồ làm tốn điện nhất trong căn nhà bạn:



- Điều hòa được xem là thiết bị tốn điện nhiều nhất có thể gần 1 số điện trong 1 giờ



- Tủ lạnh là thiết bị bật cả ngày lẫn đêm vì vậy tiền điện hầu như cũng rời vào thiêt bị này là nhiều



- Tivi sẽ là thiết bị tiếp theo chiếm số lượng tiêu thụ điện năng lớn, màn hình 32 inch thường có công suất 40W.



- Một chiếc máy quạt thông thường nếu để ở chế độ mạnh nhất trong 5 giờ/ngày sẽ hao tổn thêm khoảng 2kWh/tháng./.