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9 mẹo giải say cà phê nhanh chóng, dễ thực hiện ngay tại nhà

Thứ Ba, 06:04, 07/07/2026
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VOV.VN - Cà phê giúp tỉnh táo nhưng nếu uống quá nhiều có thể gây say với các triệu chứng như tim đập nhanh, bồn chồn, buồn nôn hay đau đầu. Dưới đây là những cách đơn giản giúp giảm nhanh cảm giác say cà phê và giúp cơ thể sớm hồi phục.

Uống nhiều nước lọc

Một trong những cách đơn giản và hiệu quả nhất khi bị say cà phê là bổ sung nhiều nước. Nước giúp cơ thể duy trì cân bằng, đồng thời hỗ trợ quá trình đào thải caffeine qua nước tiểu nhanh hơn.

Khi xuất hiện các triệu chứng say cà phê, bạn nên uống khoảng 500ml đến 1 lít nước trong vòng 10 phút đầu nếu cơ thể có thể dung nạp. Việc bù đủ nước sẽ giúp giảm cảm giác hồi hộp, mệt mỏi và khó chịu. Thông thường, các triệu chứng sẽ cải thiện rõ rệt sau khoảng 1 - 2 giờ.

Bổ sung thực phẩm giàu tinh bột

Nếu chỉ bị say cà phê ở mức độ nhẹ, bạn có thể ăn thêm các thực phẩm giàu tinh bột như bánh mì, cơm, ngũ cốc hoặc bánh quy. Tinh bột giúp ổn định đường huyết, giảm cảm giác cồn cào, hạn chế đau đầu và giúp cơ thể nhanh chóng lấy lại năng lượng sau khi tiêu thụ quá nhiều caffeine.

Hít thở sâu

Khi bị say cà phê, nhiều người có cảm giác lo lắng, hồi hộp hoặc bồn chồn. Thực hiện các bài tập hít thở sâu sẽ giúp cơ thể thư giãn và ổn định nhịp tim. Bạn có thể áp dụng phương pháp hít thở theo chu kỳ: hít vào bằng mũi trong khoảng 4 giây, giữ hơi khoảng 7 giây rồi thở ra từ từ bằng miệng trong 8 giây. Lặp lại nhiều lần sẽ giúp giảm căng thẳng và cải thiện các triệu chứng do caffeine gây ra.

9 meo giai say ca phe nhanh chong, de thuc hien ngay tai nha hinh anh 1
Cà phê giúp tỉnh táo nhưng nếu uống quá nhiều có thể gây say với các triệu chứng như tim đập nhanh, bồn chồn

Bổ sung thực phẩm giàu kẽm và magie

Kẽm và magie là hai khoáng chất có vai trò hỗ trợ hoạt động của hệ thần kinh, góp phần giảm ảnh hưởng của caffeine đối với cơ thể. Khi bị say cà phê, bạn nên bổ sung các thực phẩm giàu magie và kẽm như chuối, bơ, các loại đậu, ngũ cốc nguyên hạt, rau xanh hoặc trái cây tươi để giúp cơ thể nhanh hồi phục hơn.

Vận động nhẹ nhàng

Caffeine thường được sử dụng để tăng sự tỉnh táo và sức bền khi vận động. Tuy nhiên, khi cơ thể hấp thụ quá nhiều caffeine, việc đi bộ hoặc vận động nhẹ trong khoảng 10 - 15 phút có thể giúp cơ thể tiêu hao năng lượng và hỗ trợ quá trình chuyển hóa caffeine. Trong quá trình này, bạn cũng nên uống thêm nước và ăn nhẹ để giảm cảm giác cồn cào hoặc khó chịu ở dạ dày.

Uống nước cam

Nước cam là thức uống giàu vitamin C và nhiều khoáng chất có lợi cho cơ thể. Đây cũng là lựa chọn được nhiều người sử dụng để giảm các triệu chứng khó chịu khi bị say cà phê.

Một ly nước cam tươi có thể giúp cơ thể bù nước, bổ sung vitamin, giảm cảm giác buồn nôn, đau đầu và hỗ trợ phục hồi sức khỏe nhanh hơn.

Xông hơi bằng nước nóng

Nếu cảm thấy cơ thể mệt mỏi hoặc căng thẳng sau khi uống quá nhiều cà phê, bạn có thể thử xông hơi bằng nước nóng.

Hãy đun sôi một ấm nước, có thể cho thêm vài lát gừng, sả hoặc chanh rồi ngồi ở khoảng cách an toàn để hơi nước bốc lên toàn thân. Xông đến khi nước nguội sẽ giúp cơ thể thư giãn, tăng lưu thông máu, giảm căng thẳng và hỗ trợ quá trình đào thải caffeine.

Uống nước chanh mật ong

Chanh và mật ong là sự kết hợp quen thuộc giúp cơ thể phục hồi khi mệt mỏi. Nếu bị say cà phê, bạn có thể pha nửa quả chanh với khoảng 200 - 300ml nước ấm, sau đó thêm một thìa mật ong và khuấy đều.

Thức uống này vừa giúp bổ sung nước, vừa tạo cảm giác dễ chịu, đồng thời góp phần giảm buồn nôn, đau đầu và mệt mỏi do sử dụng quá nhiều caffeine.

Uống trà gừng ấm

Trà gừng giúp làm ấm cơ thể, hỗ trợ tuần hoàn máu và giảm cảm giác buồn nôn, khó chịu khi bị say cà phê. Sau khoảng 20 phút, các triệu chứng thường sẽ thuyên giảm. Nếu vẫn xuất hiện tình trạng tim đập nhanh, khó thở, đau ngực, nôn nhiều hoặc choáng váng kéo dài, bạn nên đến cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí kịp thời.

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Uống cà phê vào thời điểm này rất hại cho sức khỏe

VOV.VN - Cà phê chỉ thực sự tốt khi được uống đúng thời điểm và đúng liều lượng. Việc lạm dụng hoặc uống sai cách không chỉ làm mất đi lợi ích vốn có mà còn gây ra những hệ lụy sức khỏe nghiêm trọng. Dưới đây là 5 kiểu uống cà phê cực hại sức khỏe lại ít người chú ý.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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