Sai lầm khi uống cà phê khiến bạn dễ ợ nóng và tổn thương dạ dày

Lựa chọn loại cà phê phù hợp để hạn chế kích ứng dạ dày

Hàm lượng axit cao trong cà phê có thể kích thích dạ dày tiết nhiều dịch vị, gây ợ nóng và khó chịu, nhất là ở người có hệ tiêu hóa nhạy cảm. Để hạn chế tình trạng này, nên ưu tiên cà phê rang đậm hoặc cold brew vì thường có độ axit thấp hơn và ít gây kích ứng dạ dày.

Ngoài yếu tố về loại cà phê, khả năng dung nạp của mỗi người cũng khác nhau. Có người uống cà phê hàng ngày mà không gặp vấn đề, nhưng cũng có người chỉ uống một lượng nhỏ đã cảm thấy cồn cào. Theo dõi phản ứng của cơ thể sẽ giúp bạn tìm ra loại cà phê phù hợp nhất.

Cà phê là thức uống quen thuộc nhưng nếu dùng không đúng cách có thể gây ợ nóng, khó chịu và ảnh hưởng đến dạ dày

Điều chỉnh cách pha và nhiệt độ để bảo vệ hệ tiêu hóa

Không chỉ loại cà phê, cách pha chế và nhiệt độ đồ uống cũng ảnh hưởng trực tiếp đến dạ dày. Cà phê quá nóng có thể làm tăng nguy cơ kích ứng niêm mạc, khiến tình trạng nóng rát hoặc ợ chua trở nên nghiêm trọng hơn.

Bên cạnh đó, độ đậm đặc của cà phê cũng là yếu tố cần lưu ý. Espresso thường có nồng độ đậm hơn nên dễ gây kích thích dạ dày, trong khi các loại cà phê pha loãng hoặc pha phin nhẹ có thể phù hợp hơn với người có hệ tiêu hóa nhạy cảm. Nếu thường xuyên bị ợ nóng, bạn nên ưu tiên những loại cà phê có độ đậm vừa phải.

Thời điểm uống cũng đóng vai trò quan trọng. Uống cà phê sau khi ăn nhẹ có thể giúp giảm tác động trực tiếp của caffeine và axit lên niêm mạc dạ dày. Việc kết hợp hợp lý giữa cách pha, nhiệt độ và thời điểm sử dụng sẽ giúp hạn chế đáng kể các vấn đề tiêu hóa.

Cân nhắc khi thêm sữa và kiểm soát thói quen sử dụng

Nhiều người thêm sữa vào cà phê để giảm vị đắng, nhưng điều này không phải lúc nào cũng tốt cho dạ dày. Với những người không dung nạp lactose, việc kết hợp cà phê với sữa có thể gây đầy hơi, khó tiêu và khiến tình trạng ợ nóng trở nên nghiêm trọng hơn.

Ngoài ra, sữa có thể làm chậm quá trình tiêu hóa, khiến đồ uống lưu lại lâu hơn trong dạ dày và gây cảm giác nặng bụng. Trong trường hợp này, người dùng có thể cân nhắc giảm lượng sữa hoặc thay thế bằng các loại sữa thực vật để hạn chế cảm giác khó chịu sau khi uống cà phê.