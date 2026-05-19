Sai lầm khi uống cà phê khiến bạn dễ ợ nóng và tổn thương dạ dày

Thứ Ba, 09:22, 19/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cà phê là thức uống quen thuộc nhưng nếu dùng không đúng cách có thể gây ợ nóng, khó chịu và ảnh hưởng đến dạ dày. Chỉ với một vài thay đổi nhỏ trong thói quen uống, bạn có thể hạn chế tác động tiêu cực và thưởng thức cà phê an toàn hơn.

Lựa chọn loại cà phê phù hợp để hạn chế kích ứng dạ dày

Hàm lượng axit cao trong cà phê có thể kích thích dạ dày tiết nhiều dịch vị, gây ợ nóng và khó chịu, nhất là ở người có hệ tiêu hóa nhạy cảm. Để hạn chế tình trạng này, nên ưu tiên cà phê rang đậm hoặc cold brew vì thường có độ axit thấp hơn và ít gây kích ứng dạ dày.

Ngoài yếu tố về loại cà phê, khả năng dung nạp của mỗi người cũng khác nhau. Có người uống cà phê hàng ngày mà không gặp vấn đề, nhưng cũng có người chỉ uống một lượng nhỏ đã cảm thấy cồn cào. Theo dõi phản ứng của cơ thể sẽ giúp bạn tìm ra loại cà phê phù hợp nhất.

Cà phê là thức uống quen thuộc nhưng nếu dùng không đúng cách có thể gây ợ nóng, khó chịu và ảnh hưởng đến dạ dày

Điều chỉnh cách pha và nhiệt độ để bảo vệ hệ tiêu hóa

Không chỉ loại cà phê, cách pha chế và nhiệt độ đồ uống cũng ảnh hưởng trực tiếp đến dạ dày. Cà phê quá nóng có thể làm tăng nguy cơ kích ứng niêm mạc, khiến tình trạng nóng rát hoặc ợ chua trở nên nghiêm trọng hơn.

Bên cạnh đó, độ đậm đặc của cà phê cũng là yếu tố cần lưu ý. Espresso thường có nồng độ đậm hơn nên dễ gây kích thích dạ dày, trong khi các loại cà phê pha loãng hoặc pha phin nhẹ có thể phù hợp hơn với người có hệ tiêu hóa nhạy cảm. Nếu thường xuyên bị ợ nóng, bạn nên ưu tiên những loại cà phê có độ đậm vừa phải.

Thời điểm uống cũng đóng vai trò quan trọng. Uống cà phê sau khi ăn nhẹ có thể giúp giảm tác động trực tiếp của caffeine và axit lên niêm mạc dạ dày. Việc kết hợp hợp lý giữa cách pha, nhiệt độ và thời điểm sử dụng sẽ giúp hạn chế đáng kể các vấn đề tiêu hóa.

Cân nhắc khi thêm sữa và kiểm soát thói quen sử dụng

Nhiều người thêm sữa vào cà phê để giảm vị đắng, nhưng điều này không phải lúc nào cũng tốt cho dạ dày. Với những người không dung nạp lactose, việc kết hợp cà phê với sữa có thể gây đầy hơi, khó tiêu và khiến tình trạng ợ nóng trở nên nghiêm trọng hơn.

Ngoài ra, sữa có thể làm chậm quá trình tiêu hóa, khiến đồ uống lưu lại lâu hơn trong dạ dày và gây cảm giác nặng bụng. Trong trường hợp này, người dùng có thể cân nhắc giảm lượng sữa hoặc thay thế bằng các loại sữa thực vật để hạn chế cảm giác khó chịu sau khi uống cà phê.

Cà phê sữa hòa tan: Uống thế nào để không lo tăng cân?

VOV.VN - Cà phê sữa hòa tan được nhiều người ưa chuộng nhờ tiện lợi và dễ uống, nhưng cũng khiến không ít người lo ngại về nguy cơ tăng cân do lượng calo “ẩn” trong mỗi gói. Vậy uống loại đồ uống này mỗi ngày có thực sự gây béo?

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Tag: uống cà phê sai lầm khi uống cà phê ợ nóng tổn thương dạ dày
VOV.VN - Cà phê không chỉ là một thức uống giúp tỉnh táo, mà còn là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa hàng đầu. Tuy nhiên, thay vì chỉ uống cà phê đen, bạn có thể biến ly cafe mỗi sáng thành một "siêu thực phẩm" bằng cách kết hợp với những nguyên liệu tự nhiên.

Phụ nữ uống cà phê mỗi ngày: Thói quen tốt hay tiềm ẩn rủi ro?

VOV.VN - Cà phê là thức uống quen thuộc giúp nhiều phụ nữ tỉnh táo và duy trì năng lượng mỗi ngày. Tuy nhiên, thói quen uống cà phê thường xuyên cũng có thể mang lại cả lợi ích lẫn rủi ro nếu sử dụng không hợp lý.

Đau dạ dày có nên uống cà phê? Cách chọn loại và liều lượng ít người biết

VOV.VN - Cà phê giúp tăng tỉnh táo nhưng có thể gây khó chịu với người đau dạ dày. Tuy nhiên, nếu chọn đúng loại, liều lượng và thời điểm uống, người bệnh vẫn có thể duy trì thói quen này mà hạn chế kích ứng, bảo vệ hệ tiêu hóa.

