Phút yếu lòng sau chia tay khiến tôi rơi vào bi kịch tình tay ba ngang trái

Tôi và người yêu quen nhau 2 năm, chúng tôi rất yêu nhau, nhưng khi về ra mắt nhà người yêu, bố mẹ cô ấy lại ra sức phản đối vì chê tôi ở xa. Cô ấy là gái Hà Nội còn tôi ở tận một xã xa xôi của Điện Biên.

Ảnh minh họa, nguồn; AI

Tôi cứ tưởng rằng tình yêu của chúng tôi đủ lớn để vượt qua mọi sự ngăn cản từ gia đình, nhưng không ngờ bạn gái lại đề nghị chia tay vì nghe lời bố mẹ. Tôi rất buồn, để trốn tránh thực tại, tôi đến quán bar, mượn rượu để giải sầu cùng cô bạn thân. Trong cơn say chếnh choáng, tôi đã đi quá giới hạn với cô bạn thân. Tỉnh dậy trong bàng hoàng vào sáng hôm sau, với tôi đó chỉ là một tai nạn không đáng có. Thế nhưng cô bạn thân đột nhiên lại nói rằng đã có tình cảm với tôi từ lâu, khuyên tôi nên quên bạn gái cũ để thử bắt đầu lại với cô ấy. Trong lúc tôi đang bối rối, thì chỉ đúng một tuần sau ngày chia tay, bạn gái cũ bất ngờ gọi điện cho tôi trong tiếng nấc nghẹn ngào. Cô ấy nói rằng sau nhiều ngày tuyệt thực và thuyết phục, bố mẹ cô ấy đã mủi lòng, đồng ý để chúng tôi tiếp tục tìm hiểu và tính chuyện trăm năm. Cô ấy muốn chúng tôi quay lại.

Nghe điện thoại của cô ấy, tôi vừa mừng vừa hoang mang không biết nên làm gì lúc này. Tôi vẫn yêu người yêu, nhưng lại lỡ làm chuyện đó với bạn thân. Tôi thấy bản thân là kẻ tồi tệ, có lẽ tôi không xứng với cả 2 cô gái ấy.