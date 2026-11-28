Bị hóc vỏ tôm có sao không? Những biến chứng cần lưu ý

Vỏ tôm chứa chitin, có cấu trúc cứng, khó tiêu hóa; một số mảnh, nhất là phần đầu và đuôi, có cạnh sắc, dễ mắc ở đáy lưỡi, amidan, họng hoặc thực quản. Mức độ nguy hiểm phụ thuộc vào kích thước, hình dạng, vị trí và thời gian dị vật tồn tại. Mảnh nhỏ đôi khi có thể đi qua đường tiêu hóa mà không gây tổn thương, nhưng mảnh lớn hoặc nhọn có thể làm trầy xước, rách niêm mạc.

Người bị hóc thường có cảm giác vướng, đau rát họng, ho, buồn nôn; nếu dị vật mắc ở thực quản có thể gây nuốt nghẹn, đau sau xương ức, lan lên cổ hoặc lưng. Ở trẻ nhỏ, dấu hiệu có thể là quấy khóc, ho sặc, chảy nước dãi, khó thở, thậm chí tím tái. Nếu không được xử lý kịp thời, vỏ tôm có thể gây viêm nhiễm, thủng thực quản, hình thành ổ áp xe hoặc tắc nghẽn đường thở, dẫn đến ngạt thở. Nguy cơ biến chứng càng tăng nếu dị vật mắc lại trong cơ thể lâu.

Bị hóc vỏ tôm phải làm gì? Hướng dẫn sơ cứu an toàn từng bước

Khi bị hóc vỏ tôm, cần giữ bình tĩnh, không cố nuốt cơm, bánh mì, chuối hoặc uống nhiều nước để đẩy dị vật xuống vì có thể khiến mảnh vỏ sắc nhọn đâm sâu hơn. Nếu người bệnh vẫn thở và nói bình thường, có thể quan sát khoang miệng dưới ánh sáng đầy đủ nhưng không tự ý dùng tay hoặc dụng cụ móc sâu vào họng. Trường hợp còn ho hiệu quả, nên để người bệnh ho tự nhiên, tránh khạc mạnh.

Nếu dị vật gây tắc nghẽn đường thở khiến người bệnh không thể nói, ho hoặc thở, cần gọi cấp cứu và sơ cứu phù hợp với độ tuổi; nghiệm pháp Heimlich áp dụng cho người lớn và trẻ trên 1 tuổi, không dùng cho trẻ dưới 1 tuổi. Ngay cả khi vẫn thở bình thường, người bệnh cần đến cơ sở y tế nếu còn cảm giác mắc dị vật, đau khi nuốt hoặc nghi ngờ vỏ tôm đâm vào niêm mạc, tránh tự xử lý kéo dài tại nhà.

Các kỹ thuật gắp vỏ tôm bằng nội soi hiện đại

Tùy vị trí và tình trạng dị vật, bác sĩ sẽ lựa chọn phương pháp lấy vỏ tôm phù hợp. Nếu vỏ tôm mắc ở họng, nội soi Tai - Mũi - Họng giúp xác định vị trí và sử dụng dụng cụ chuyên dụng để gắp ra ngoài. Trường hợp dị vật đã xuống thực quản hoặc dạ dày, bác sĩ có thể chỉ định nội soi tiêu hóa trên, kết hợp kìm gắp hoặc thòng lọng để lấy dị vật và kiểm tra tổn thương niêm mạc. Kỹ thuật thực hiện phụ thuộc vào kích thước, hình dạng dị vật và tình trạng người bệnh. Không nên trì hoãn thăm khám vì lo ngại thủ thuật nội soi.

Hướng dẫn chăm sóc sau khi gắp dị vật

Sau khi lấy vỏ tôm, người bệnh có thể còn đau rát hoặc vướng nhẹ ở họng do niêm mạc bị trầy xước. Để hỗ trợ hồi phục, cần dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ, ưu tiên thức ăn mềm, dễ nuốt và tránh đồ quá nóng, cay, chua hoặc cứng. Nếu xuất hiện sốt, đau ngực dữ dội, khó nuốt tăng dần, khó thở hoặc ho ra máu, cần đến cơ sở y tế ngay. Hóc vỏ tôm có thể gây tổn thương họng và thực quản, vì vậy không nên cố nuốt thức ăn để đẩy dị vật xuống hoặc tự dùng dụng cụ gắp sâu trong họng mà cần thăm khám, xử lý đúng cách.