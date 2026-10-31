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Đang bị ho, ăn tôm có khiến bệnh nặng hơn?

Thứ Bảy, 15:06, 31/10/2026
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VOV.VN - Tôm giàu protein và vi chất, nhưng nhiều người lo ngại ăn tôm khi bị ho có thể gây ngứa rát cổ họng, khiến triệu chứng nặng hơn. Thực tế, điều này còn tùy thuộc vào nguyên nhân gây ho và khả năng dung nạp của mỗi người.

 

Bị ho ăn tôm được không?

Ho là phản xạ tự nhiên giúp loại bỏ dị vật, chất nhầy và tác nhân gây kích ứng khỏi đường hô hấp. Triệu chứng này có thể xuất hiện do cảm lạnh, cúm, viêm đường hô hấp hoặc kích ứng cổ họng.

Người bị ho không nhất thiết phải kiêng tôm vì chưa có bằng chứng đáng tin cậy cho thấy thực phẩm này làm ho nặng hơn ở tất cả mọi người. Nếu không dị ứng và ăn tôm không gây khó chịu ở cổ họng, người bệnh vẫn có thể sử dụng. Tôm cung cấp protein và nhiều vi chất, góp phần bổ sung dinh dưỡng trong quá trình hồi phục.

Tuy nhiên, người dị ứng với tôm có thể bị ngứa miệng, ngứa họng, nổi mề đay, sưng môi, ho hoặc khò khè sau khi ăn. Nếu xuất hiện khó thở hoặc sưng họng, cần cấp cứu ngay. Ngoài ra, nên loại bỏ vỏ tôm cứng để tránh gây khó chịu khi nuốt, đặc biệt ở trẻ nhỏ và người đang đau rát họng.

Dang bi ho, an tom co khien benh nang hon hinh anh 1
Tôm giàu protein và vi chất, nhưng nhiều người lo ngại ăn tôm khi bị ho có thể gây ngứa rát cổ họng

Ăn tôm như thế nào để hạn chế kích ứng khi bị ho?

Người bị ho vẫn có thể ăn tôm nếu không dị ứng và không gặp khó khăn khi nuốt. Nên bóc sạch vỏ, loại bỏ các phần cứng, ưu tiên chế biến bằng cách luộc, hấp hoặc nấu cháo, súp để món ăn mềm, dễ nuốt. Hạn chế dầu mỡ và gia vị cay nếu khiến cổ họng khó chịu hơn. Với trẻ nhỏ, cần chế biến phù hợp độ tuổi để tránh hóc, nghẹn; đồng thời thận trọng nếu trẻ chưa từng ăn tôm hoặc có tiền sử dị ứng thực phẩm.

Tôm cung cấp protein và dưỡng chất cần thiết, nhưng không có tác dụng điều trị ho. Người bệnh nên duy trì chế độ ăn đa dạng, nghỉ ngơi đầy đủ và điều trị theo nguyên nhân khi cần thiết.

Những điều cần lưu ý khi bị ho

Người bị ho nên duy trì độ ẩm không khí phù hợp, vệ sinh nhà cửa thường xuyên và tránh khói thuốc, bụi, hóa chất hoặc mùi mạnh gây kích ứng đường hô hấp. Chế độ ăn cần cân đối, ưu tiên thức ăn mềm, dễ nuốt như cháo, súp; uống nước ấm và hạn chế món cay nóng, nhiều dầu mỡ nếu khiến triệu chứng khó chịu hơn. Không phải ai bị ho cũng cần kiêng đồ ăn, thức uống lạnh, mà nên điều chỉnh theo khả năng dung nạp. Khi sức khỏe ổn định, có thể vận động nhẹ nhàng, đồng thời nghỉ ngơi đầy đủ. Nếu ho kéo dài, ngày càng nặng hoặc kèm sốt cao, đau ngực, khó thở, cần đi khám; trường hợp khó thở đột ngột hoặc có dấu hiệu dị ứng nghiêm trọng sau khi ăn tôm phải được cấp cứu ngay.

Một số thực phẩm nên ăn khi bị ho

Người bị ho nên duy trì chế độ ăn đa dạng, đầy đủ dưỡng chất để hỗ trợ cơ thể phục hồi. Có thể bổ sung thực phẩm giàu vitamin C như cam, kiwi, ổi; thực phẩm giàu chất xơ như yến mạch, rau xanh; protein từ thịt gia cầm, cá, trứng, tôm và các loại đậu. Súp rau củ, nước ấm hoặc trà không chứa caffeine giúp bổ sung nước, làm dịu cổ họng; mật ong cũng có thể hỗ trợ giảm ho ở một số trường hợp nhưng không dùng cho trẻ dưới 1 tuổi. Cá hồi, cá mòi, hạt chia và hạt lanh cung cấp omega-3, góp phần cân đối dinh dưỡng, dù chưa có đủ bằng chứng cho thấy chúng trực tiếp làm giảm ho. Nhìn chung, người bệnh không cần kiêng tôm nếu không dị ứng và không khó nuốt, đồng thời nên nghỉ ngơi hợp lý, uống đủ nước và theo dõi triệu chứng.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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