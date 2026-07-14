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Bí quyết nấu canh rau má xanh mướt, ngọt thanh, không bị đắng

Thứ Ba, 06:14, 14/07/2026
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VOV.VN - Canh rau má có vị thanh mát và nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng nếu chế biến không đúng cách rất dễ bị đắng. Chỉ với vài mẹo nhỏ trong khâu chọn và sơ chế nguyên liệu, bạn có thể nấu món canh xanh mướt, thơm ngon và dễ ăn hơn.

Tác dụng của canh rau má

Không chỉ là một loại rau phổ biến trong bữa cơm gia đình, rau má còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe. Khi được chế biến thành món canh, loại rau này mang lại nhiều lợi ích như:

Thanh nhiệt, giải độc

Theo y học cổ truyền, rau má có tác dụng thanh nhiệt, hỗ trợ giải độc gan và lợi tiểu, đặc biệt thích hợp trong những ngày nắng nóng.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa

Các hoạt chất trong rau má có thể góp phần kích thích tiêu hóa, giảm cảm giác đầy bụng, khó tiêu và giúp hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn.

bi quyet nau canh rau ma xanh muot, ngot thanh, khong bi dang hinh anh 1
Canh rau má có vị thanh mát và nhiều lợi ích cho sức khỏe

Tăng cường sức đề kháng

Nhờ chứa vitamin C cùng nhiều khoáng chất, rau má góp phần nâng cao khả năng miễn dịch, hỗ trợ cơ thể phòng ngừa các bệnh nhiễm trùng.

Có lợi cho tim mạch

Một số nghiên cứu cho thấy rau má có thể hỗ trợ cải thiện tuần hoàn máu, góp phần giảm các triệu chứng liên quan đến tăng huyết áp và suy giãn tĩnh mạch.

Hỗ trợ chức năng não bộ

Rau má được cho là có khả năng cải thiện trí nhớ, tăng khả năng tập trung, đồng thời giúp giảm căng thẳng và lo âu. Một số nghiên cứu cũng ghi nhận tiềm năng của loại rau này trong việc hỗ trợ điều trị bệnh Alzheimer.

Thúc đẩy làm lành vết thương

Các hợp chất triterpenoids trong rau má giúp kích thích tái tạo tế bào, tăng cường khả năng chống oxy hóa, từ đó hỗ trợ quá trình lành vết thương và giảm sưng viêm.

Làm đẹp da

Rau má chứa nhiều chất chống oxy hóa cùng các vitamin và khoáng chất có lợi, giúp làm dịu da, hỗ trợ giảm mụn và cải thiện độ sáng của làn da.

Cách nấu canh rau má không bị đắng

Do có vị đắng tự nhiên, rau má cần được chọn và chế biến đúng cách để món canh giữ được vị ngọt thanh, màu xanh đẹp. Nên chọn rau non, tươi, thân nhỏ; rửa sạch, ngâm nước muối loãng rồi để ráo. Khi nước sôi mới cho rau vào, nấu khoảng 2-3 phút rồi tắt bếp để tránh rau bị đắng và mất chất dinh dưỡng. Có thể thêm một ít đường hoặc bột ngọt để cân bằng vị đắng nhưng chỉ nên nêm vừa phải.

Nấu rau má cùng thịt băm, tôm hoặc cá không chỉ giúp món canh đậm đà hơn mà còn làm dịu vị đắng của rau, đồng thời tăng giá trị dinh dưỡng.

Những lưu ý khi ăn canh rau má

Canh rau má tốt cho sức khỏe nhưng không nên ăn quá nhiều hoặc dùng liên tục trong thời gian dài. Mỗi bữa chỉ cần một bát nhỏ, tốt nhất dùng trong bữa ăn chính và tránh ăn khi bụng đói. Phụ nữ mang thai, cho con bú, người mắc bệnh gan, thận, huyết áp thấp, hệ tiêu hóa nhạy cảm hoặc có tiền sử dị ứng cần thận trọng và nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thường xuyên. Nếu sau khi ăn xuất hiện đau bụng, nổi mẩn hoặc các dấu hiệu bất thường, cần ngừng sử dụng và theo dõi sức khỏe.

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Rau má đậu xanh: “Thức uống quốc dân” có thật sự tốt như lời đồn?

VOV.VN - Rau má đậu xanh là thức uống quen thuộc, được nhiều người yêu thích nhờ vị thanh mát, dễ uống và khả năng giải nhiệt tốt, đặc biệt trong những ngày nắng nóng. Sự kết hợp giữa rau má tươi và đậu xanh không chỉ tạo hương vị dễ chịu mà còn bổ sung nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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