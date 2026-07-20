Cà chua đỏ hay vàng chịu nắng nóng tốt hơn?

Màu quả không quyết định khả năng chịu nhiệt

Theo ông Sean O'Brien, Giám đốc Chương trình Làm vườn tại Đại học New Hampshire (Mỹ), yêu cầu chăm sóc của các giống cà chua nhìn chung giống nhau, bất kể quả có màu đỏ hay vàng.

Cà chua đỏ thường có độ axit cao hơn nên vị đậm hơn, trong khi cà chua vàng thường ngọt và dịu hơn (Ảnh:Getty Images)

Ông cho biết tất cả các giống cà chua đều cần:

Trồng ở nơi có nhiều ánh nắng.

Đất trung tính hoặc hơi chua.

Khoảng 2,5 cm nước mỗi tuần (bao gồm nước mưa và nước tưới).

Lượng phân bón ở mức vừa phải.

Điểm khác biệt lớn nhất giữa cà chua đỏ và cà chua vàng nằm ở hương vị.

Theo ông O'Brien, cà chua đỏ thường có độ axit cao hơn nên vị đậm hơn, trong khi cà chua vàng thường ngọt và dịu hơn. Tuy nhiên, hàm lượng đường, độ chua và hương vị vẫn có sự khác biệt tùy từng giống.

Nắng nóng ảnh hưởng đến màu sắc quả cà chua

Dù màu quả không quyết định khả năng chịu nhiệt, mỗi giống cà chua lại có mức độ thích nghi với nhiệt độ cao khác nhau.

Phần lớn cây cà chua bắt đầu gặp khó khăn khi:

Nhiệt độ ban ngày vượt 32°C (90°F).

Nhiệt độ ban đêm trên 21°C (70°F).

Khi nhiệt độ vượt khoảng 30°C (86°F), sắc tố đỏ của quả sẽ khó hình thành, đặc biệt ở phần ruột.

Nắng nóng kéo dài cùng cường độ ánh sáng quá mạnh còn có thể khiến quả xuất hiện hiện tượng lõi trắng, tức phần bên trong cứng và trắng thay vì đỏ mọng.

Một hiện tượng khác là "vai vàng" (hiện tượng rối loạn sinh lý ở quả, thường gặp nhất ở cà chua), khi phần gần cuống vẫn giữ màu vàng và không chín đỏ hoàn toàn.

Các chuyên gia cho biết một số giống cà chua lai mới ít gặp hiện tượng lõi trắng hơn so với các giống cũ. Vì vậy, thay vì chỉ quan tâm đến màu quả, người trồng nên tìm hiểu những giống phù hợp với điều kiện khí hậu nơi mình sinh sống.