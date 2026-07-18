Sau ly hôn vợ, tôi phải lòng bà thím bên vợ đã bỏ chồng

VOV.VN - Ly hôn vợ cũ được hơn 1 năm. Tôi lại phải lòng thím bên vợ, cũng đã chia tay ông chú bên vợ. Chúng tôi cũng qua lại được gần 4 năm. Tôi không biết có nên tiến tới hôn nhân hay không? Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn tư vấn cho nhân vật.
VOV.VN - Tôi năm nay hơn 60 tuổi nhưng bị mắc hăm đỏ vùng bẹn, vùng kín. Dù tôi đã sử dụng phấn rôm trẻ em nhưng không giúp giảm bớt triệu chứng. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải đưa lời khuyên tư vấn giúp gỡ rối cho nhân vật.
VOV.VN - Cuộc sống hiện đại khắc nghiệt cũng gây ra không ít đau khổ, mệt mỏi trong hôn nhân. Ly hôn để giải thoát hay sống tạm qua ngày hay giải pháp gì để có thể khắc phục? Cùng nhà thơ Lữ Mai chia sẻ và bàn luận về chủ đề này.
VOV.VN - Chỉ với hai chân nối với nhau bằng một khớp xoay, chiếc compa có thể tạo ra những đường tròn gần như hoàn hảo, bí mật nằm ở khoảng cách cố định giữa hai chân.