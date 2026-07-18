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Sau ly hôn vợ, tôi phải lòng bà thím bên vợ đã bỏ chồng
Thứ Bảy, 15:00, 18/07/2026

Sau ly hôn vợ, tôi phải lòng bà thím bên vợ đã bỏ chồng

VOV.VN - Ly hôn vợ cũ được hơn 1 năm. Tôi lại phải lòng thím bên vợ, cũng đã chia tay ông chú bên vợ. Chúng tôi cũng qua lại được gần 4 năm. Tôi không biết có nên tiến tới hôn nhân hay không? Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn tư vấn cho nhân vật.

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PV/VOV2
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