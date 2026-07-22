Nhịn ăn sáng và những hệ lụy nguy hiểm đến não bộ, tim mạch và dạ dày

Suy giảm chức năng não bộ và mất tập trung

Sau một giấc ngủ dài từ 7-8 tiếng, lượng đường glucose trong máu - nguồn nhiên liệu chính để não bộ hoạt động đã bị tiêu hao gần hết. Nếu bạn nhịn ăn sáng, não bộ sẽ rơi vào tình trạng "đói" năng lượng nghiêm trọng, khiến bạn dễ gặp phải các triệu chứng như hoa mắt, chóng mặt, đau đầu và mệt mỏi.

Hệ quả trực tiếp là khả năng tập trung bị suy giảm, tư duy chậm chạp, suy giảm trí nhớ ngắn hạn, làm ảnh hưởng lớn đến hiệu suất học tập và làm việc trong suốt cả buổi sáng.

Tàn phá hệ tiêu hóa, gây viêm loét dạ dày

Khi đến giờ ăn sáng theo đồng hồ sinh học, dạ dày của bạn vẫn sẽ tự động co bóp và tiết ra dịch vị (axit dạ dày) để sẵn sàng tiêu hóa thức ăn. Nếu bụng bạn hoàn toàn trống rỗng, lượng axit dư thừa này sẽ quay sang tấn công, bào mòn lớp niêm mạc dạ dày, dẫn đến các tình trạng ợ chua, đau rát thượng vị.

Về lâu dài, thói quen nhịn ăn sáng chính là nguyên nhân hàng đầu gây ra các bệnh lý nghiêm trọng như viêm loét dạ dày - tá tràng, trào ngược dạ dày thực quản, thậm chí là xuất huyết dạ dày.

Thói quen nhịn ăn sáng đang âm thầm tàn phá cơ thể bạn từ sâu bên trong, gieo rắc mầm mống bệnh nguy hiểm. (Ảnh minh họa: VietNamNet)

Gây tăng cân, béo phì

Rất nhiều người lựa chọn nhịn ăn sáng như một phương pháp cắt giảm calo để giảm cân, nhưng thực tế đây lại là một sai lầm tai hại gây phản tác dụng. Khi bị bỏ đói, cơ thể sẽ kích hoạt cơ chế sinh tồn bằng cách làm chậm quá trình trao đổi chất và tích trữ năng lượng dưới dạng mỡ thừa để dự phòng.

Bên cạnh đó, cơn đói cồn cào vào cuối buổi sáng sẽ thúc đẩy bạn ăn nhiều hơn vào bữa trưa và bữa tối, đặc biệt là xu hướng thèm đồ ăn nhiều dầu mỡ, nhiều đường, dẫn đến tăng cân mất kiểm soát.

Tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch và đột quỵ

Nhịn ăn sáng gây ra những áp lực không hề nhỏ lên hệ thống tim mạch của bạn do làm thay đổi các chỉ số sinh hóa trong cơ thể. Thói quen này làm gia tăng tình trạng viêm nhiễm mãn tính, kích thích cơ thể sản sinh ra nhiều cholesterol xấu (LDL) và làm tăng huyết áp. Theo các khảo sát dịch tễ học, những người bỏ bữa sáng có nguy cơ đối mặt với các bệnh mạch vành, xơ vữa động mạch và đột quỵ cao hơn tới 27% so với người bình thường.

Đẩy nhanh tốc độ lão hóa và làm xấu da

Bữa sáng là thời điểm lý tưởng để cơ thể hấp thụ các vitamin và chất chống oxy hóa từ thực phẩm để nuôi dưỡng tế bào da. Khi thiếu hụt dinh dưỡng do nhịn ăn, cơ thể buộc phải lấy năng lượng dự trữ từ các mô cơ và collagen để duy trì hoạt động.

Điều này khiến cho làn da của bạn nhanh chóng bị khô ráp, xỉn màu, xuất hiện nhiều nếp nhăn, đồng thời tóc cũng dễ bị gãy rụng và mất đi độ bóng mượt tự nhiên.