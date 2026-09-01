Cách duy trì sự hưng phấn trong tình dục tuổi trung niên

VOV.VN - Bước vào độ tuổi trung niên, cuộc sống tình dục không thể như tuổi đôi mươi. Những thay đổi về cơ thể, tâm lý, cảm xúc có thể ảnh hưởng nhưng đó cũng là lúc để chúng ta thấu hiểu nhau hơn. Cùng bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ chia sẻ về vấn đề này.
VOV.VN - Trong nhóm bệnh nhân hiếm muộn, nguyên nhân không có tinh trùng trong tinh dịch khá phổ biến có thể chiếm tới 10-15% trong tổng số các nguyên nhân gây ra vô sinh nam. BS Hà Ngọc Mạnh, Giám đốc Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ chia sẻ về câu chuyện này.
VOV.VN - Tôi đã bị tai biến, đang phục hồi dần nhưng sức khỏe không còn được như xưa. Vợ thấy nản nên đã bỏ đi làm xa, còn 3 bố con tôi ở lại. Làm thế nào để tìm lại cô ấy để hàn gắn gia đình? Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn cùng chia sẻ và đưa lời khuyên giúp tư vấn gỡ rối cho người đàn ông.
VOV.VN - Vợ chồng tôi kết hôn được hơn 10 năm nhưng tôi phát hiện vợ vẫn giữ liên lạc với người yêu cũ. Dù tôi chưa bắt gặp hay có bằng chứng việc vợ gặp lại người cũ nhưng tôi thấy rất khó chịu. Người đàn ông lo lắng, muốn gìn giữ hạnh phúc gia đình xin ý kiến của chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn.