Cách duy trì sự hưng phấn trong tình dục tuổi trung niên

Vợ bỏ đi sau khi chồng bị tai biến, người đàn ông làm gì để giữ mái ấm?

VOV.VN - Tôi đã bị tai biến, đang phục hồi dần nhưng sức khỏe không còn được như xưa. Vợ thấy nản nên đã bỏ đi làm xa, còn 3 bố con tôi ở lại. Làm thế nào để tìm lại cô ấy để hàn gắn gia đình? Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn cùng chia sẻ và đưa lời khuyên giúp tư vấn gỡ rối cho người đàn ông.