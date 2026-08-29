Chó lang thang “gánh” gần 1,4 kg lông bẩn được giải cứu

Sully, chú chó giống terrier 1 tuổi, được phát hiện lang thang trên đường phố miền Nam California vào đầu năm 2026. Khi được đưa về Trung tâm Dịch vụ Động vật hạt Riverside, Sully đang mang trên mình khoảng 3 pound, tương đương gần 1,4 kg, lông bẩn và rối bết.

Theo Adam Lamb, Giám đốc điều hành Brandywine Valley SPCA, nơi hiện chăm sóc Sully, lớp lông bết dính khiến chú chó gần như không thể nhìn thấy và ảnh hưởng đến việc di chuyển.

Chú chó lang thang mang trên mình gần 1,4 kg lông bẩn và rối bết (Ảnh do RivCO và BVSPCA cung cấp)

Sau khi được cứu hộ, các nhân viên đã cẩn thận cạo bỏ toàn bộ phần lông rối bết, làm sạch và chăm sóc Sully. Sau quá trình này, một chú chó với diện mạo hoàn toàn khác đã xuất hiện.

“Đội ngũ ở miền Nam California đã giúp Sully trút bỏ gánh nặng mà nó phải mang trên người, làm sạch và chăm sóc để chú chó có thể trở lại với chính mình”, Lamb chia sẻ.

Sau đó, Sully được đưa bằng đường hàng không đến Brandywine Valley SPCA. Chuyến vận chuyển là sự phối hợp giữa Brandywine Valley SPCA, Trung tâm Dịch vụ Động vật hạt Riverside và chương trình tái bố trí động vật của Hiệp hội Phòng chống Ngược đãi Động vật Mỹ.

Sully là một trong 58 chú chó và chó con được đưa từ miền Nam California đến khu vực Pennsylvania và sau đó được chăm sóc tại trung tâm nhận nuôi của Brandywine Valley SPCA ở Lindenwold, bang New Jersey.

Ảnh trước và sau của chú chó Sully (Ảnh do RivCO và BVSPCA cung cấp)

Việc vận chuyển nhằm giúp các động vật có thêm cơ hội tìm được gia đình mới, đồng thời giảm tình trạng quá tải tại các cơ sở cứu hộ ở miền Nam California. Theo thông tin được chia sẻ, trong tháng 8, công suất nuôi chó của hệ thống thuộc hạt Riverside đã lên tới 250%.

Kể từ khi đến New Jersey, Sully đã thể hiện sự vui vẻ và thân thiện, khác hẳn hình ảnh chú chó lang thang đầy sợ hãi trước đó.

Theo nhân viên chăm sóc, Sully là chú chó năng động, thích vui chơi, thông minh và đã biết một số mệnh lệnh cơ bản như ngồi. Sully cũng đi dây dắt khá tốt và thân thiện với những người mới gặp. Hiện Sully đang chờ một gia đình mới có thể dành cho chú chó sự quan tâm và yêu thương.