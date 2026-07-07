Chú mèo có 28 ngón chân cân bằng kỷ lục Guinness thế giới

Một chú mèo từng được cứu hộ tại bang Michigan (Mỹ) đang thu hút sự chú ý khi cân bằng kỷ lục Guinness thế giới nhờ sở hữu số lượng ngón chân hiếm có.

Theo Guinness World Records (GWR), Toby, chú mèo 10 tháng tuổi sống tại thành phố Lansing, bang Michigan, được các bác sĩ thú y xác nhận có 28 ngón chân, ngang bằng kỷ lục mèo có nhiều ngón chân nhất thế giới do chú mèo đa ngón Jake (Canada) lập vào năm 2002.

Cận cảnh hai bàn chân sau của một con mèo với 10 ngón thừa đang đặt trên một bề mặt. Nguồn: Guinness World Records

Toby được cô Delaney Henderson nhận nuôi vào năm 2025 sau khi được một tổ chức cứu hộ động vật chăm sóc. Henderson vốn đang tìm một người bạn cho Connie - chú mèo đa ngón khác trong nhà, cũng từng được nhận nuôi từ một trung tâm cứu hộ.

Dù thông tin nhận nuôi không đề cập đến đôi bàn chân khác thường của Toby, người chăm sóc tạm thời đã báo trước cho Henderson.

"Khi lần đầu nhìn thấy những ngón chân của Toby, tôi thực sự không thể tin vào mắt mình. Vì từng nuôi một chú mèo đa ngón nên tôi nghĩ chỉ thấy thêm vài 'ngón cái', nhưng đôi bàn chân của Toby hoàn toàn vượt ngoài sức tưởng tượng", cô nói.

Đôi chân khác biệt nhưng tính cách mới là điều chinh phục chủ nhân

Henderson cho biết chính tính cách của Toby mới là lý do khiến cô quyết định nhận nuôi chú mèo.

"Ngay từ lần đầu gặp, tôi có cảm giác Toby sinh ra để trở thành một phần trong cuộc sống của mình. Tôi rất biết ơn vì có thể mang đến cho chú ấy một mái ấm lâu dài".

Theo Guinness, khi mới về nhà, Toby khá rụt rè. Tuy nhiên chỉ sau một thời gian ngắn, chú mèo trở nên vô cùng năng động, hoạt bát và rất "lắm lời". Toby thích leo nhảy khắp nơi và không bao giờ bỏ lỡ cơ hội được ăn.

Henderson kể: "Toby đặc biệt mê đồ ăn. Chỉ cần nghe tiếng mở cửa tủ đựng thức ăn là chú ấy sẽ kêu ầm lên. Thậm chí còn cắn rách cả túi bánh thưởng để tự lấy ăn".

Khi không chạy nhảy khắp nhà, Toby lại rất thích được ôm ấp. "Chỉ cần chạm vào là Toby sẽ rừ rừ ngay. Mỗi khi tôi ngồi trên ghế sofa, chú ấy đều chui vào giữa hai chân tôi rồi ngủ ngon lành".

Toby đang được một người phụ nữ bế. Ảnh: Kỷ lục Guinness Thế giới

28 ngón chân nhưng hoàn toàn khỏe mạnh

Dù sở hữu 28 ngón chân và 30 móng vuốt, Toby không gặp bất kỳ vấn đề sức khỏe nào do đặc điểm đặc biệt này.

Theo Henderson, ngoài việc cần cắt móng kỹ hơn bình thường, Toby hoàn toàn khỏe mạnh và không cần chăm sóc đặc biệt.

"Sức khỏe của Toby rất tốt. Ngoài việc phải cắt móng cẩn thận hơn, chú ấy là một chú mèo bình thường như bao con mèo khác".

Hiện Toby sống cùng Connie - chú mèo cũng có thêm hai ngón ở mỗi bàn chân trước. Henderson cho biết cả hai có mối quan hệ như chị em trong gia đình: Connie điềm đạm như chị cả, còn Toby luôn nghịch ngợm và tràn đầy năng lượng.

"Hai đứa rất thích rượt đuổi và đùa nghịch cùng nhau"

Henderson hy vọng câu chuyện của Toby sẽ truyền cảm hứng để nhiều người lựa chọn nhận nuôi động vật từ các trung tâm cứu hộ.

"Hai chú mèo đã thay đổi cuộc sống của tôi theo hướng tốt đẹp hơn. Chúng trở thành chỗ dựa tinh thần cho cả gia đình và luôn mang đến niềm vui, tình yêu cho tất cả mọi người".